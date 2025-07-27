Непривычно хорошие российские фильмы, которые стоит посмотреть

Любой может с ходу припомнить приятные нашему сердцу исключения: «День радио», «Мама, не горюй», «Левиафан», «Географ глобус пропил» или «Горько!» — но к чему их перечислять, если их и без того все видели. Большинство приличных отечественных картин — скромные, почти камерные авторские работы без пиротехники, спецэффектов и пиара., и чернуху можно снимать с трезвой головой и светлыми помыслами, потому мы ее не сбрасываем со счетов окончательно.
Изображая жертву
2006, режиссер: Кирилл Серебренников
История харизматичного неудачника — в чем-то сродни культовому советскому «Курьеру». Только здесь парень подрабатывает на вовсе уж диковинной должности: исполняет роль жертв на милицейских следственных экспериментах. Умеренно абсурдное кино с меланхоличным черным юмором и внезапной Лией Ахеджаковой.
Антикиллер Д.К: Любовь без памяти
2009, режиссер: Эльдар Салаватов
Первый «Антикиллер» был хитом. Второй оставил привкус унылой скорби об упущенных возможностях (халтура, говоря по-русски). Третий и вовсе никто не стал смотреть — даже бюджет не отбился. И зря, так как «Антикиллер Д. К.» вышел самым разухабистым боевиком из всех трех. Глядя на этот комедийный экшен-трэш, думаешь не столько об «Антикиллере», сколько о вакханалии «Адреналин-2» со Стэйтемом в главной роли.
Рассказы
2012, режиссер: Михаил Сегал
Необязательная, но привлекательная картина, объединившая под одной обложкой четыре юмористические истории из нашей жизни.
Морфий
2008, режиссер: Алексей Балабанов
На фоне «Груза 200», «Жмурок» и «Кочегара» эта булгаковская экранизация от Алексея Балабанова как-то совсем потерялась. А ведь «Морфий» — его самая сильная работа, хотя тема жизни сельского врача-наркомана в околореволюционной России на первый взгляд сложна и неблагодарна. Вот и доказательство, что это не так.
Всё и сразу
2013, режиссер: Роман Каримов
Очередная российская молодежно-бандитская история о лохах и гопниках. Однако на этот раз снятая способным режиссером и с большим азартом. Получился этакий приземленный Гай Ричи из спального района, в самом хорошем смысле…
Чужая
2010, режиссер: Антон Борматов
Недооцененная братковая история, точнее даже сестринская, так как сюжет вертится вокруг роковой девицы очень темного прошлого и еще более темного будущего. Фильм проигнорировали в первую очередь потому, что вышел он крайне не вовремя — 2010 год явно не годился для очередных воспоминаний о девяностых в бумер-стиле. Но скоро те времена снова войдут в моду, так почему бы не начать ностальгировать с пистолетом прямо сейчас?
Упырь
1997, режиссер: Сергей Винокуров
Лента специфическая и предельно аскетичная даже по меркам российского кино 90-х. Зато сколько здесь периферийного колорита и атмосферной жути! «Упырь» — почти никем не виденный триллер о зле, поселившемся в вымирающем российском городке, — может быть, самый первый не позорный хоррор, снятый у нас в постсоветские времена.
Шапито-шоу
2011, режиссер: Сергей Лобан
Трагикомедия про житие чудаков, попиленная на две серии, но состоящая аж из четырех историй. Казалось бы — чем больше, тем лучше, но не в этот раз, так как эпизоды 3 и 4 скудны на интересные впечатления. Потому можно себя ограничить той частью, что зовется «Шапито-шоу: Любовь и дружба». Она-то и претендует на звание одной из лучших российских комедий двухтысячных. Хотя порой кажется, будто сие не столько кино, сколько балаган… стоп, а разве не это режиссер и обещал в названии картины?
Неадекватные люди
2010, режиссер: Роман Каримов
Забавная, чудаковатая, но совсем невеселая мелодрама о том, как люди с тараканами в голове пытаются помириться со своими скелетами в шкафу. Часть публики жаловалась, что персонажи слишком уж американские. Но это, видимо, те зрители, что давненько не заглядывали в столицу полюбоваться нашими офисными работниками, осаждающими кофейни.
Территория
2014, режиссер: Александр Мельник
Вторая экранизация советского бестселлера «Территория» Олега Куваева, культового романа в среде геологов и им сочувствующих суровых романтиков. В плюсах: гипнотически опасный сибирский Север и не всегда понятная, но завораживающая мозаика событий и персонажей. В минусах: наверное, ничего… разве что персонаж Евгения Цыганова не вписывается в эпоху и явно прилетел в СССР 40-х из будущего.
Обстоятельства
2009, режиссер: Павел Руминов
Мальчик для битья в среде российской кинокритики, Павел Руминов превратился в боксерскую грушу после амбициозного, но напрочь провального хоррора «Мертвые дочери». С тех пор мало кто следил за его судьбой, а оно того стоило, в самом деле. Возьмем, к примеру, «Обстоятельства» — даже не фильм, а скорее фильм-спектакль в вечно актуальном жанре черной комедии с деликатным юмором. Да и сюжет в наличии.
Околофутбола
2013, режиссер: Антон Борматов
Небезупречное, но все-таки достойное любопытства киноописание будней фанатов-радикалов. Потасовки, разборки, предательства, взросления — все атрибуты жизнедеятельности классической фанатской «фирмы» — кроме футбола, которому в такой картине и не место даже. Всяк и каждый сравнивал «Околофутбола» с британской картиной The Football Factory, и сравнения те явно не в пользу российского фильма, однако Англия-то далеко, а все, что в фильме «Околофутбола», оно околонас!
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