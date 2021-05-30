Пейджер, дискета: 5 технологий из 1990-х, назначение которых современным подросткам не понять

1. Пейджер

Двадцать лет назад он был мечтой всех подростков. /Фото: infoniac.ru

2. Дискета

Прародитель флешки. /Фото: popmech.ru

3. Game Boy

Мечта ребенка 1990-х. /Фото: shpock.com

4. Ламповый телевизор

Пережиток советской эпохи, задержавшийся в 1990-х. /Фото: up-partner.ru

5. Пленочная фото- и видеотехника.

Пленочный фотоаппарат - один из символов девяностых. /Фото: vestnikk.ru