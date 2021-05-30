Пейджер, дискета: 5 технологий из 1990-х, назначение которых современным подросткам не понять

Время неумолимо движется вперед, и мир вокруг нас меняется в том числе в техническом плане. Те устройства, которые еще вчера были верхом инженерной мысли, уже сегодня оказываются на периферии цифрового рынка. Но если в последние 15-20 лет эти изменения стремительны, то раньше они не были так заметны и поэтому все еще являются предметом для ностальгии. Вашему вниманию 5 технологий из девяностых, назначение которых современной молодежи не понять.
1. Пейджер
Двадцать лет назад он был мечтой всех подростков. /Фото: infoniac.ru
Нелегко будет объяснить современным подросткам, что такое пейджер и как он работает, но именно его можно назвать прародителем современных мессенджеров и Bluetooth гарнитуры одновременно. По сути, этот гаджет являлся портативным радиоустройством для односторонней связи. И хотя их эпоха среди обывателей прошла довольно быстро, некоторое время после они использовались медиками и сотрудниками служб оказания неотложной помощи.
2. Дискета
Прародитель флешки. /Фото: popmech.ru
Еще одна предтеча современной технологии, но на этот раз компьютерной. Дискета (также - гибкий магнитный диск и флоппи-диск) можно назвать прародителем флешки. Конечно, как носитель памяти, она несоизмерима с современными аналогами - для того, чтобы получить гигабайт памяти, потребовалось бы 1024 дискеты. Однако, о тех временах, когда небольшой квадрат вставляли в специальное отверстие в системном блоке, порой вспоминают с улыбкой.
3. Game Boy
Мечта ребенка 1990-х. /Фото: shpock.com
Пожалуй, каждый ребенок в 1990-е хотел получить это детище компании Nintendo. Game Boy, по сравнению с сегодняшними устройствами, не имел подсветки и быстро разряжал батарейку, однако двадцать пять лет назад это мало кого волновало. Дети делились заветным карманным гаджетом с другими, а родители только радовались, когда малыши не шумели и вредничали, а тихо сидели, уткнувшись в маленький экран.
Интересный факт: популярность этой легендарной игрушки оказалась настолько оглушительной, что не так давно компанией Nintendo было объявлено о возрождении этих игр для игровых приставок NES и SNES.
4. Ламповый телевизор
Пережиток советской эпохи, задержавшийся в 1990-х. /Фото: up-partner.ru
Двадцать с лишним лет назад телевизор был едва ли не главным членом семьи в каждом доме. Без него невозможно было представить ни интерьер гостиной, ни вечер воскресенья, ни, конечно, встречу Нового года. В девяностых на сервантах и столах располагались громоздкие ламповые телевизоры, доставшиеся нам от советской эпохи.
Но, несмотря на низкое качество картинки и нередкое отсутствие нормального антенного сигнала, его смотрели каждый день, порой устраивая настоящие бои за пульт. А вот сегодня с эрой Интернета даже современные плоские плазмы теряют свою популярность.
5. Пленочная фото- и видеотехника.
Пленочный фотоаппарат - один из символов девяностых. /Фото: vestnikk.ru
Сегодня, в пору цифровой и облачной памяти пленки для фотоаппарата считаются весьма устаревшим способом хранения информации. Да и к тому же ненадежным - любое неосторожное обращение с пленкой повлечет за собой безнадежную порчу кадров.
Однако четверть века назад все было не так, и каждый человек знал, как правильно держать ленты с фотографиями, чтобы из не запачкать, куда относить все это богатство для проявки, и приходил в ужас от вида засвеченной пленки. Но тогда это были мелочи, ведь иметь свой собственный фотоаппарат или видеокамеры было сродни последней версии айфона сегодня.
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