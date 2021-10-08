Забуксовал в грязи. Что делать? Вот простое решение проблемы

Сегодня хочу предложить вам отличный способ вытащить машину из грязи, если вы вдруг в неё попали. Возьмите его на заметку. Ведь всегда лучше иметь в запасе готовое решение проблемы, чем потом его аварийно искать. А, если под рукой нет интернета и вообще телефонной связи. Получается, что и спросить-то не у кого!? Поэтому такие полезные советы лучше запоминать. Кто знает, когда он может понадобиться. Ведь от неприятных ситуаций в жизни никто из нас не застрахован.

Если машина забуксовала в грязи. Простой лайфхак для решения проблемы

Многие из нас ездят за грибами, на рыбалку или просто – на природу. Если в это время вас застал сильный дождь, то велика вероятность, что ваша машина забуксует на раскисшей дороге. Вытащить её бывает не так-то просто. Если вы обладатель высокопроходимого внедорожника, то можете дальше не читать. Хотя совет этот явно не будет лишним и для обладателей таких машин.

Что понадобится?

Небольшой кусок хорошей, не гнилой доски толщиной хотя бы 30 мм и скотч или прочная бечёвка (верёвка). Если вы часто выезжаете на бездорожье или на грунтовые дороги, то этот набор лучше всего постоянно возить с собой в багажнике.

Как вытащить машину, если она забуксовала в грязи?

В такой ситуации мы, как правило, начинаем подкладывать под колёса различные материалы (доски, камни, кирпичи и т.п.), чтобы колесо могло «зацепиться» и вытащить машину из грязи. Но, не всегда это помогает. Доски и камни быстро проваливаются в грязь в итоге машина всё глубже тонет в мягком грунте и вытащить её оттуда становится всё труднее.

Мы поступим по-другому. Возьмите кусок прочной доски (который, вы не забыли положить в багажник!) и сверху колеса примотайте его хорошо скотчем или верёвкой.

Важно хорошо закрепить доску на колесе, чтобы при движении она не отвалилась. Кроме того, примотать доску нужно так, чтобы она не мешала вращению колеса и ни за что не задевала.

Для этого доску «напускаем» только на ширину колеса и закрепляем. А оставшаяся часть доски должна выходить наружу. Таким образом образуется дополнительная опора для колеса, которая и вытащит ваше авто из грязи.

Как всё это реализовать на практике, можно посмотреть вот в этом видео.