Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Ну и "Как жили простые американцы в конце 1940-х"? На фото открыточные туристические виды и богатые районы, а где "пр...Как жили простые ...
  • renatina2
    Да это наше детство!Игры начала 90-х,...
  • Никита Чуркин
    Автор странный, пишет что "существует совершенный меч" а описывает саблиСамые распростран...

Забуксовал в грязи. Что делать? Вот простое решение проблемы

Забуксовал в грязи. Что делать? Вот простое решение проблемы

Автомобиль застрял в грязи

Сегодня хочу предложить вам отличный способ вытащить машину из грязи, если вы вдруг в неё попали. Возьмите его на заметку. Ведь всегда лучше иметь в запасе готовое решение проблемы, чем потом его аварийно искать. А, если под рукой нет интернета и вообще телефонной связи. Получается, что и спросить-то не у кого!? Поэтому такие полезные советы лучше запоминать. Кто знает, когда он может понадобиться. Ведь от неприятных ситуаций в жизни никто из нас не застрахован.

Если машина забуксовала в грязи. Простой лайфхак для решения проблемы

Многие из нас ездят за грибами, на рыбалку или просто – на природу. Если в это время вас застал сильный дождь, то велика вероятность, что ваша машина забуксует на раскисшей дороге. Вытащить её бывает не так-то просто. Если вы обладатель высокопроходимого внедорожника, то можете дальше не читать. Хотя совет этот явно не будет лишним и для обладателей таких машин.

Что понадобится?

Небольшой кусок хорошей, не гнилой доски толщиной хотя бы 30 мм и скотч или прочная бечёвка (верёвка). Если вы часто выезжаете на бездорожье или на грунтовые дороги, то этот набор лучше всего постоянно возить с собой в багажнике.

Девушки толкают машину

Как вытащить машину, если она забуксовала в грязи?

В такой ситуации мы, как правило, начинаем подкладывать под колёса различные материалы (доски, камни, кирпичи и т.п.), чтобы колесо могло «зацепиться» и вытащить машину из грязи. Но, не всегда это помогает. Доски и камни быстро проваливаются в грязь в итоге машина всё глубже тонет в мягком грунте и вытащить её оттуда становится всё труднее.

Мы поступим по-другому. Возьмите кусок прочной доски (который, вы не забыли положить в багажник!) и сверху колеса примотайте его хорошо скотчем или верёвкой.

Машина забуксовала в грязи. Что делать?

Важно хорошо закрепить доску на колесе, чтобы при движении она не отвалилась. Кроме того, примотать доску нужно так, чтобы она не мешала вращению колеса и ни за что не задевала.

Для этого доску «напускаем» только на ширину колеса и закрепляем. А оставшаяся часть доски должна выходить наружу. Таким образом образуется дополнительная опора для колеса, которая и вытащит ваше авто из грязи.

Как всё это реализовать на практике, можно посмотреть вот в этом видео.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх