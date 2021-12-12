Идеи, как украсить окна к зимним праздникам

Сегодня мы расскажем, как украсить дом с помощью декора окон. Простые идеи оживляют обстановку и дарят праздничное настроение.
1. Восхитительные шишки
Всем нравятся шишки. Многие из нас собирали их в детстве. Почему бы не вспомнить давнюю традицию? Декор из шишек приносит уют. Экологически чистый материал, подаренный природой, не вызывает аллергию. С его помощью можно создать зимнюю сказку у себя дома.
2. Бесподобные свечи
Отличная альтернатива гирляндам. Мерцание огня погружает в релакс. Глядя на них, кажется, что время замирает. Хочется отвлечься от всех проблем и просто радоваться жизни.
3. Волшебный снег
Если на улице дождь и слякоть, белоснежный снег можно создать искусственно в домашних условиях. Имитацию можно сделать разными способами. Например, можно позаимствовать у малыша 1 подгузник. Нужно вынуть впитывающий компонент и порвать его на мелкие кусочки. Их надо сложить в емкость и залить водой. Теперь можно лепить комочки или сделать снеговика.
4. Забавные персонажи
Их можно нарисовать акварельными красками или купить наклейки в магазине. Они недорого стоят, зато моментально создают потрясающую праздничную атмосферу. Глядя на них, на лице появляется улыбка, хочется мечтать о счастье.
5. Шикарные веночки
Они являются основными атрибутами зимних праздников. Можно большой венок повесить на дверь, а маленькими композициями украсить окно, как показано на этом шаблоне.
6. Креативная ёлочка
Для этого понадобится цветная бумага, ножницы, клей, хорошее настроение и немного свободного времени. Процесс украшения дома очень сближает, поэтому в помощники можно взять детей или племянников.
7. Красочные подвески
Они могут быть в форме оленей, Деда Мороза, Снегурочки, елочных украшений и даже клевера на удачу. Идея простая, она очень мило выглядит.
8. Изумительные гирлянды
Световые гирлянды дарят теплую, уютную атмосферу и выступают праздничным акцентом в интерьере. Зимой их можно использовать как ночник.
9. Эффектные шарики
Новогодние шары украшают не только елку. Их можно покрасить в любой цвет и аккуратно прикрепить к окну. Домочадцы и соседи обязательно оценят этот декор.
10. Очаровательные снежинки
Белые и голубые снежинки можно приклеить скотчем на окно или подвесить их на нити, превращая в оригинальную гирлянду. Лучше всего полученная конструкция будет смотреться на фоне белой тюли.
Окна можно украсить разными способами. Идеи из этой статьи универсальные. Чтобы воплотить их в реальность, не требуется много сил, времени или средств.
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