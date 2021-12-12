Идеи, как украсить окна к зимним праздникам

Сегодня мы расскажем, как украсить дом с помощью декора окон. Простые идеи оживляют обстановку и дарят праздничное настроение.



1. Восхитительные шишки

2. Бесподобные свечи

3. Волшебный снег

4. Забавные персонажи

5. Шикарные веночки

6. Креативная ёлочка

7. Красочные подвески

8. Изумительные гирлянды

9. Эффектные шарики

10. Очаровательные снежинки

Всем нравятся шишки. Многие из нас собирали их в детстве. Почему бы не вспомнить давнюю традицию? Декор из шишек приносит уют. Экологически чистый материал, подаренный природой, не вызывает аллергию. С его помощью можно создать зимнюю сказку у себя дома.Отличная альтернатива гирляндам. Мерцание огня погружает в релакс. Глядя на них, кажется, что время замирает. Хочется отвлечься от всех проблем и просто радоваться жизни.Если на улице дождь и слякоть, белоснежный снег можно создать искусственно в домашних условиях. Имитацию можно сделать разными способами. Например, можно позаимствовать у малыша 1 подгузник. Нужно вынуть впитывающий компонент и порвать его на мелкие кусочки. Их надо сложить в емкость и залить водой. Теперь можно лепить комочки или сделать снеговика.Их можно нарисовать акварельными красками или купить наклейки в магазине. Они недорого стоят, зато моментально создают потрясающую праздничную атмосферу. Глядя на них, на лице появляется улыбка, хочется мечтать о счастье.Они являются основными атрибутами зимних праздников. Можно большой венок повесить на дверь, а маленькими композициями украсить окно, как показано на этом шаблоне.Для этого понадобится цветная бумага, ножницы, клей, хорошее настроение и немного свободного времени. Процесс украшения дома очень сближает, поэтому в помощники можно взять детей или племянников.Они могут быть в форме оленей, Деда Мороза, Снегурочки, елочных украшений и даже клевера на удачу. Идея простая, она очень мило выглядит.Световые гирлянды дарят теплую, уютную атмосферу и выступают праздничным акцентом в интерьере. Зимой их можно использовать как ночник.Новогодние шары украшают не только елку. Их можно покрасить в любой цвет и аккуратно прикрепить к окну. Домочадцы и соседи обязательно оценят этот декор.Белые и голубые снежинки можно приклеить скотчем на окно или подвесить их на нити, превращая в оригинальную гирлянду. Лучше всего полученная конструкция будет смотреться на фоне белой тюли.Окна можно украсить разными способами. Идеи из этой статьи универсальные. Чтобы воплотить их в реальность, не требуется много сил, времени или средств.