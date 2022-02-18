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Как решить проблему с засором в раковине

Прочистить засор бывает непросто. Если вы хотите сделать это без лишних хлопот, то воспользуйтесь полезным советом ниже. Трубы будут полностью очищены от жирного налёта и грязи внутри, с чем обычно справляются только сильные профессиональные средства.
Как решить проблему с засором в раковине
Пять таблеток для посудомоечной машины залейте двумя чайниками кипятка.
Как решить проблему с засором в раковине
Перелейте всё в раковину, дождитесь, пока вода уйдёт. Делайте процедуру вечером, чтобы раковиной никто не пользовался хотя бы 6 часов. Оставьте в таком виде на ночь.
Как решить проблему с засором в раковине
На следующий день налейте полную раковину горячей воды из-под крана. Дождитесь, пока она уйдёт, смыв за собой остатки чистящего раствора в трубах.
Как решить проблему с засором в раковине
После этого включите воду. Она будет уходить очень быстро!
Как решить проблему с засором в раковине
Подробнее о том, как прочистить раковину с помощью посудомоечных таблеток, смотрите в видео ниже:

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Раковиназасор
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