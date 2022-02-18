Как решить проблему с засором в раковине

Прочистить засор бывает непросто. Если вы хотите сделать это без лишних хлопот, то воспользуйтесь полезным советом ниже. Трубы будут полностью очищены от жирного налёта и грязи внутри, с чем обычно справляются только сильные профессиональные средства.



Пять таблеток для посудомоечной машины залейте двумя чайниками кипятка.



Перелейте всё в раковину, дождитесь, пока вода уйдёт. Делайте процедуру вечером, чтобы раковиной никто не пользовался хотя бы 6 часов. Оставьте в таком виде на ночь.



На следующий день налейте полную раковину горячей воды из-под крана. Дождитесь, пока она уйдёт, смыв за собой остатки чистящего раствора в трубах.



После этого включите воду. Она будет уходить очень быстро!



Подробнее о том, как прочистить раковину с помощью посудомоечных таблеток, смотрите в видео ниже:

