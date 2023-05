Высоко-высоко в горах на севере Чили, в самой сухой пустыне на Земле — Атакама, расположилась Европейская южная обсерватория. Созданная в 1962 году, с целью обеспечения доступа к южному небу европейским астрономам, здесь были построены телескопы, считающиеся одними из самых больших и технически совершенных в мире.



Эти места идеально подходят для занятий астрономией — вдали от городских огней, высоко над уровнем моря и более 350 безоблачных дней в году. В сегодняшнем выпуске мы познакомимся поближе с Европейской южной обсерваторией и посмотрим некоторые интересные снимки космоса, сделанные за несколько последних лет.







Резиденция астрономов в Европейской южной обсерватории, 15 сентября 2008. Ее большая часть находится под землей, чтобы свести к минимуму влияния искусственного освещения на ночное небо. Между прочим, это место показывалось в фильме о Джеймсе Бонде «Квант милосердия». (Фото Martin Bernetti | AFP | Getty Images):







Обсерватория Льяно де Чахнантор.(Фото ESO/Babak Tafreshi):







Лазер от VLT (анг. Very Large Telescope — «очень большой телескоп») проникает в темное чилийское небо, чтобы помочь астрономам в исследовании далекого космоса. VLT — это система из четырёх 8.2-метровых телескопов и четырех вспомогательных 1.8-метровых в обсерватории Параналь. (Фото ESO | G. Huedepohl):







Туманность Улитка — планетарная туманность в созвездии Водолей на расстоянии 650 световых лет от Солнца и охватывает область пространства в 2,5 светового года. Одна из самых близких планетарных туманностей. Открыта в 1824 году. Сейчас на месте туманности Улитка остался лишь белый карлик. Скорость расширения туманности составляет 31 км/с. (Фото ESO):







Шаровое скопление NGC 2257 в созвездии Золотая Рыба существует уже миллиарды лет. Оно находится на окраине Большого Магелланова Облака и является галактикой-спутником нашего Млечного Пути. (Фото ESO):







Обсерватория Льяно де Чахнантор. На переднем плане — 12-метровые телескопы, слева на фотографии видна группа 7-метровых телескопов. Яркая точка на небе — это, на самом деле, планета Юпитер. (Фото ESO | Babak Tafreshi):







Полученный с телескопов изображения нужно обрабатывать. Это огромные массивы данных! Здесь, в этой комнате в Европейской южной обсерватории находится один из самых мощных суперкомпьютеров в мире: 134 млн процессоров, выполняющих до 17 квадриллионов операций в секунду. (Фото ESO):







Галактика Сомбреро — одна из самых известных спиральных галактик. Находится в созвездии Дева на расстоянии 28 млн световых лет от Земли. Очень сильное рентгеновское излучение обусловлено по мнению многих астрономов наличием черной дыры с массой в миллиард солнечных масс в центре этой галактики. (Фото ESO | IDA | Danish 1.5 m/R. Gendler and J.-E. Ovaldsen):







Туманность Конская Голова в созвездии Ориона. Одна из наиболее известных туманностей, видна как темное пятно в форме конской головы на фоне красного свечения. (Фото ESO):







Очень Большой Телескоп VLT в 4 миллиарда раз чувствительнее, чем невооруженный глаз! Он смог запечатлеть галактический кластер Геркулес, который находится в 500 миллионах световых лет от созвездия Геркулес. В этом кластере находится более сотни галактик. (Фото ESO | INAF-VST | OmegaCAM):







Как мы уже говорили, резиденция астрономов в Европейской южной обсерватории находится под землей. Здесь даже есть свой бассейн. (Фото Martin Bernetti | AFP | Getty Images):







ALMA является международный проектом, в котором участвуют страны Европы, Восточной Азии и Северной Америки совместно с Республикой Чили. (Фото ESO | NAOJ | NRAO | W. Garnier):







В Европейскую южную обсерваторию часто заглядывают знаменитости. Вот сюда приехал на экскурсию принц Астурийский Фелипе и его жена — ее Королевское Высочество принцесса Летиция Испанская, 24 ноября 2011. (Фото Felipe Trueba | Reuters):







Расширение Вселенной приводит к увеличению длины световых волн, идущих от далеких галактик. Это значит, что большая часть светового излучения от удалённых галактик ранней Вселенной, которые представляют особый интерес для астрономов, смещена в более длинноволновый инфракрасный. Поэтому без инфракрасных приемников изучение эволюции этих галактик просто невозможно.



Это как раз новый спектрограф «Очень Большого Телескопа». (Фото STFC | UKATC | ESO):







Хвост кометы Макнота на фоне телескопов Европейской южной обсерватории. Она также известная как Большая комета 2007 года. Является самой яркой кометой за последние 40 лет. (Фото ESO | H.H.Heyer):







Антенны ALMA — крупнейшей астрономической обсерватории, 1 октября 2011. (Фото Martin Bernetti | AFP | Getty Images):







Чистка главного 8.2-метрового зеркала телескопа ALMA. Поверхность зеркала настолько деликатна, что обычные чистящие средства не подходят. Для чистки используют «снег» из двуокиси углерода. Крошечные «снежинки» имеют температуру минус 80 градусов Цельсия, когда они соприкасаются с зеркалом. (Фото ESO | Y. Beletsky):







Фотография, сделанная с выдержкой 26 секунд, позволят увидеть купол Очень Большого Телескопа в движении. (Фото ESO | Gerhard Huedepohl):







Центавр A (NGC 5128) — линзообразная галактика, находящаяся в созвездии Центавр. Это одна из самых ярких и близких к нам соседних галактик, нас разделяет «всего» 12 миллионов световых лет/ (Фото ESO | WFI, Optical; MPIfR | ESO | APEX | A.Weiss et al., Submillimeter; NASA | CXC | CfA | R.Kraft et al., X-ray):







Недавние наблюдения в Европейской южной обсерватории позволили обнаружить необычную спиральную структуру вокруг R Скульптора — красного гиганта, находящегося в созвездии Скульптора на расстоянии 1500 световых лет от Земли. Это цифровой разрез 3D-визуализации оболочки из газа и пыли, находящейся в непосредственной близости от звезды. (Фото ALMA/ESO | NAOJ | NRAO | M. Maercker):







Молекулярное облако Барнард 68 массой в 1–3 солнечных, находящееся в 300–500 световых годах от Земли. Это одно из самых близких к нам темных облаков. (Фото ESO):







Пустыня Атакама — самая сухая пустыня Земли. На горе Паранал видны телескопы Европейской южной обсерватории. (Фото ESO | G.Huedepohl):







Высоко в чилийских Андах, высота — 5 000 метров над уровнем моря. Специальный погрузчик транспортирует одну из огромных антенн крупнейшей астрономической обсерватории — ALMA. Фотография сделана 30 апреля 2010 года, и на ней виден снег — очень редкое явление этих местах. Ведь пустыня Атакама, как мы уже знаем, считается самой сухой пустыней Земли. (Фото ESO | NAOJ | NRAO):







Звездные треки и 3.6-метровый телескоп. (ESO | A.Santerne):







Туманность Тарантул, принадлежащая галактике-спутнику Млечного Пути — Большому Магеллановому Облаку. В центре туманности находится небольшое скопление звёзд R136, их возраст оценивается приблизительно в два миллиона лет. (Фото ESO | M.-R. Cioni | VISTA Magellanic Cloud survey):













в созвездии Печь, находящаяся на расстоянии 60 млн световых лет от Земли. В ядре галактики находится сверхмассивная черная дыра. (Фото Reuters | ESO | IDA | Danish 1.5 m | R. Gendler, J-E. Ovaldsen, C. Thsne, and C. Feron):Технические работы на 12-метровом радио-телескопе. (Фото AP Photo):Как только солнце садится в чилийского пустыне Атакама, Очень Большой Телескоп VLT начинает ловить свет из самых дальних уголков Вселенной. На этой фотографии видны механизмы одного из 4-х. (Фото ESO | Jose Francisco Salgado):в созвездии Орион, открытая в 1780 году. (Фото ESO | Igor Chekalin):, в котором формируются новые звезды. Находится в 600 световых годах от Земли в созвездии Скорпиона. Вероятно, более четырех миллиардов лет назад в подобной области звездообразования родилось и наше Солнце… (Фото ESO | F. Comeron):Этот вид с воздуха на красивую чилийскую пустыню Атакама. Справа внизу, на горе видны антенны телескопов VLT. (Фото ESO | M. Tarenghi):Очень Большой Телескоп (VLT) и Луна. Эта была виртуальная экскурсия в Европейскую южную обсерваторию. (Фото ESO | Gordon Gillet):Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: