Как быстро очистить салон автомобиля

Салон нового автомобиля пахнет мечтой. Мечтой о деньгах, мечтой о путешествиях, мечтой о новой жизни — запах этот радует тело и веселит душу. По крайней мере, первое время, пока обивка не впитает запахи бесконечных перекусов в пробке, ароматов духов случайных попутчиц и детских неожиданностей на заднем сиденье. Можно, конечно, отправить верного стального друга на химчистку, а можно сэкономить денег и провести все нужные процедуры прямо в гараже.
Чернила
Потекла ручка или разыгрался ребенок? Бывает. Решить проблему можно и без дорогостоящей поездки на химчистку: брызните лаком для волос на пятно (так чернила не растекутся), а затем аккуратно промокните его влажной тряпкой.
Жирные пятна
Перекусили в макдаке, а дома заметили пару масляных жирных пятен на обивке? Неприятно, но поправимо. Смешайте разбавитель для краски с водой (пропорция 1:1 и не забудьте проверить разбавитель на незаметной части обшивки), смочите полученной смесью хлопчатобумажную тряпку и протрите пятно. На ночь засыпьте место обработки крупной солью, с утра пропылесосьте.
Кофе
Как сладок первый глоток кофе в утренней пробке! И как горько заметить, что вы случайно пролили пару капель прямо на обивку. Не расстраивайтесь раньше времени: немного холодной воды прямо на пятно, промокните бумажным полотенцем. Тереть пятна не нужно, только хуже станет. Теперь на остатки неприятности нанесите жидкость для мытья стекол, подождите 5-7 минут и снова промокните полотенцем. Должно помочь!
Пароочиститель
Недорогой пароочиститель можно купить почти в любом автомагазине. Штука в хозяйстве полезная, так что денег лучше не жалеть. Пароочиститель позволит без труда провести глубокую чистку обивки — он распыляет горячую воду и затем засасывает ее обратно уже вместе с грязью.
Кровь
Допустим, вы застрелили владельца машины из обреза — кровь повсюду. А с утра проснулись, посмеялись над этим сном и отправились на работу, не заметив, что поранили палец. И вот, кровь опять повсюду! Удалить пятна крови можно только холодной водой. Мыло и горячая вода проблему только усугубят. Намочите хлопчатобумажную тряпку холодной водой и промокните пятно. Повторяйте до решения проблемы.
Работа по коже
С кожаным салоном работать нужно бережнее и чаще, чем с тканевыми чехлами или виниловой обшивкой — выцветает и вытирается она гораздо быстрее. Но даже самые стойкие пятна с кожи удалять довольно просто: обработайте нужное место кондиционером для кожи, затем нанесите пятновыводитель для кожи и аккуратно вотрите его. Спустя полминуты все можно стирать.
Швы
Сложнее всего будет очистить многочисленные швы, где быстро собирается грязь и мусор. Помните армейскую байку о зубной щетке и туалете? Вам будет полегче: вместо грязного туалета сравнительно чистый автомобиль, ну а зубная щетка действительно поможет добраться до самых труднодоступных мест.
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