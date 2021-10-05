Как быстро очистить салон автомобиля

Салон нового автомобиля пахнет мечтой. Мечтой о деньгах, мечтой о путешествиях, мечтой о новой жизни — запах этот радует тело и веселит душу. По крайней мере, первое время, пока обивка не впитает запахи бесконечных перекусов в пробке, ароматов духов случайных попутчиц и детских неожиданностей на заднем сиденье. Можно, конечно, отправить верного стального друга на химчистку, а можно сэкономить денег и провести все нужные процедуры прямо в гараже.











Чернила

Жирные пятна

Кофе

Пароочиститель

Кровь

Работа по коже

Швы