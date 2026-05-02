Нужная привычка: зачем тюлени хлопают себя ластами по животу

Зачем тюлени ластами хлопают себя по животу?
Во время наблюдений за тюленями ученые обратили внимание на то, что они часто похлопывают себя ластами по животу во время отдыха на берегу. Возможно, так они стимулируют пищеварение после удачной охоты? Однако у хлопков есть более важное значение. Причем, не одно!
Тюлени — уникальные млекопитающие. Они способны не дышать под водой около 60 минут, нырять на глубину сто метров, отдыхать прямо на волнах и путешествовать в океана по несколько месяцев. Но на этом список интересных фактов об этих милых животных не заканчивается. К примеру, ученые задались вопросом: «Почему они постоянно хлопают себя по животу?». Ответов оказалось несколько...
1. Устрашение соперника
Тюлени могут хлопать ластами для устрашения соперника!
Тюлени, как и любые другие животные, любят друг с другом конкурировать. Но природа им подарила быстроту и силу в воде и неуклюжесть на суше. И чтобы продемонстрировать свою силу им ничего не остается, как только создавать хлопки ластами. Чем громче звук от удара, тем сильнее соперник. Обычно, такой трюк используют самцы. Громкий удар является отличным показателям силы для другого самца. Вот и приходится им постоянно хлопать по животу, чтобы показать кто здесь хозяин территории! Соперник по звуку хлопка может сразу же понять, что лучше от этого тюленя держаться подальше, иначе не поздоровится. Ученые называют хлопки по животу «боевой песней», с помощью которой животные создают визуальный и звуковой эффект. Он помогает им доминировать!
2. Коммуникация
Хлопки ластами помогают тюленям передавать друг другу информацию на расстоянии.
Однако тюлени хлопают себя ластами по брюшной стенке не только для устрашения соперника. У этого жеста есть еще одно значение. Ученые установили, что звук хлопка от ласт служит для общения. Это своего рода коммуникация. Похлопывающие движения — это самый простое движение, которое тюленям во время отдыха на суше дается легко. При этом звук может разноситься на большие расстояния.
Звук хлопков слышится под водой как вибрация!
Удивительно, но с помощью хлопков они могут общаться не только на суши, но и под водой. Для животных хлопки служат своеобразной «азбукой Морзе». При помощи звука хлопка они передают информацию другим тюленям. Зоологи предполагают, что они могут сообщать о своем намерении и статусе, которое они занимают в своей колонии. И если тюлени начнут общаться всем стадом, то это создается шумное «общество».
3. Привлечение самок
Хлопками можно привлечь самок!
Еще хлопки ластами о живот могут привлекать противоположный пол. Самцы своими хлопка демонстрируют силу и тем самым привлекают самок. Во время удара будущая партнерша может оценить силу, здоровье и пригодность к размножению. А как известно, у сильных самцов хорошие гены, что важно для рождения здорового потомства.
В воде тюлени тоже могут издавать эти звуки для привлечения самок. Хлопки в водной среде издают низкочастотные вибрации, которые тюлени легко улавливают. Звуки могут распространяться на большое расстояние, поэтому самка может найти самца за несколько километров.
4. Демонстрация силы
Хлопки ластами - демонстрация силы и здоровья!
А вот когда наступает брачный период, то тюленям нужно показывать свою мощь. В этом им снова помогают хлопки по брюшку. Этот трюк с ударами в природе используют не только тюлени, к примеру, гориллы для демонстрации своей силы тоже наносят удары по груди. Тоже самое делают и тюлени, как бы говоря: «Я сильный самец и в состоянии оставить сильное здоровое потомство».
Ученые считают, что хлопки по животу ластами во время периода размножения — это нормальное поведение тюленей. Они помогают им ориентироваться в иерархии и, соответственно, выживать. Ведь более сильный взрослый самец может легко могут затолкать грудью и повредить кожу клыками молодых и неопытных сородичей.
5. Зачем тюлени хлопают в неволе
Дрессированные тюлени тоже хлопают ластами.
В наши дни тюленей также держат в неволе. Они хорошо поддаются дрессировке, поэтому они являются одними из самых популярных обитателей зоопарков. На них можно посмотреть в Москве, Калининграде, в Крыму и других крупных городах.
Во время просмотра водного шоу можно заметить, что млекопитающие во время игры тоже могут похлопывать себя по животу ластами. Дрессировщики считают, что они ведут себя так же как и в дикой природе. Хлопки им помогают показывать свою силу, предупредить другого тюленя о намерении или для привлечения внимания.
Кроме того, этому трюку их обучают специально — для развлечения зрителей. Но если тюлени начинают хлопать не по указанию, значит, у этого знака есть значение.
У детенышей тюленей постоянно вытекают слезки...
А если в зоопарке появляется потомство, то это настоящее счастье, ведь можно увидеть их детенышей. Их называют бельками из-за белоснежного меха. У них есть удивительная особенность — они постоянно плачут. Однако эти слезки вытекают не от грусти, а для увлажнения детских глаз.
