12 невероятных вещей для дома и сада своими руками

Есть много причин не тратить бешеные деньги на садовую мебель своей мечты.

И главная из них — все это можно сделать самостоятельно.

Столы, полки, пуфы, скамейки, вешалки, табуреты и подставки — выбирайте все, что понравится!

Журнальный столик из досок

Обыкновенные доски из клееной древесины и гнутые металлические ножки приобретают в этом исполнении особый лоск и шик. При этом досок нужно не так уж много, как кажется. Вместо них используют и небольшие бруски, уложенные в шахматном порядке. Если все материалы предварительно «раскроить», то на создание столика уйдет всего несколько часов.

Вешалка «Дерево»



Если у вас уже загорелся взгляд, тащите сухое дерево из леса. Снимите кору, подпилите ветки, обработайте антисептиками от непрошеных гостей, а после окрасьте в желаемый цвет. Вот и все, вешалка готова. Осталось подобрать тяжелую основу и прочный штырь, на который «накалывают» дерево. Для тех, кто не сможет найти подходящее дерево, подойдет и живописное бревно с «крючками» из отдельных веток. Если стыки хорошо замаскировать, то этого невинного подлога никто и не заметит.

Универсальная «поворотная» полка

Вам нужна настенная полка? Обратите внимание на этот оригинальный вариант.

Габионы в ландшафтном дизайне

Шесть досок демонстрируют потрясающее свойство «обходить углы», оставаясь функциональным предметом.



Столь популярные в ландшафтном дизайне габионы (сетчатые конструкции, заполненные камнями) в этом маленьком шедевре играют роль основы столика. Это сразу придает садовому комплекту какой-то промышленный стиль. В то же время, деревенские мотивы дерева и речных камней позволяют ему не спорить с окружающей природой.

Подставка под чашку для дивана

Это небольшое мебельное изобретение не станет универсальным решением всех жизненных проблем, однако позволит наслаждаться чашкой чая или кофе за чтением книги на диване. Подставку можно делать из ДСП или деревянных досок. Цвет выбирайте под мебель, которая у вас уже есть.

Два стула — одна скамья

Два старых стула могут обрести новую жизнь в необычном облике. Для этого их ставят друг напротив друга и «обшивают» досками. Чем красивее спинки стульев, тем оригинальнее будут ручки скамьи.

Светящиеся табуреты из поленьев



Уют в саду состоит из мелочей. И создать его можно с помощью таких необычных табуретов из поленьев. Кору снимите или оставьте, а вот верхнюю часть нужно обязательно зашкурить, чтобы потом покрыть флуоресцентной краской. Ночью эти табуреты превратятся в «светлячков», как только на них попадет луч света. Теперь дружественные истории у костра приобретут таинственное значение.

Пуф из пластиковых бутылок

Спрятанные внутри пуфа пластиковые бутылки не будут смущать даже эстетов, не признающих использование этого материала для изготовления предметов декора. Количество бутылок зависит от желаемого размера пуфика. Их нужно вымыть, высушить, закрыть крышками. После этого уложить в круг, «связывая» скотчем каждый ряд. Из плотного картона или фанеры вырезать два одинаковых круга. Между ними разместить пластиковые бутылки, еще раз все зафиксировать скотчем. Обложить бока и верх поролоном. И одеть пуф в специально сшитый чехол.

Простая скамья без гвоздей

Если вы не хотите тратить много денег на скамью, сделайте ее из простых строительных материалов — бетонных шлакоблоков и деревянных реек. Блоки уложите в Г-образные боковинки, «склеив» их между собой жидкими гвоздями. Потом «проденьте» рейки в отверстия блоков, как нитку в иголку. Добавьте подушки и наслаждайтесь приятным отдыхом на свежем воздухе.

Тумба под раковину из винной бочки

Старая винная бочка подойдет тем, кто любит винтаж и мечтает о чем-то оригинальном. Для такой тумбы не принципиально, есть ли «пробоины» в деревянной части. Она играет декоративную роль. Внутреннее пространство отдано под функциональные вещи — подводку и отвод воды, шланги, сифон, краны. Все это тщательно прикрыто дверцей из вырезанных досок той же бочки.

Скамья или шезлонг на двоих

Натуральные материалы — не единственное достоинство этой скамьи. Округлые линии места для сидения обеспечат комфорт, не сравнимый со стандартными вариантами. Если скамья все же покажется вам жесткой, возьмите несколько декоративных подушек или небольшой матрац. И не забудьте покрыть фанеру и деревянные планки водоотталкивающими пропитками.

Столик из цветочных кашпо



Прогуливаясь по садовому центру, прихватите с собой парочку пластиковых цветочных кашпо и металлический поднос. Из этих вещей выйдет очень легкий столик, который можно использовать как на улице, так и в доме. Если вы не хотите сверлить кашпо, просто соберите горку, как показано на фото. Для постоянного столика соедините кашпо между собой длинным болтом с гайками. Стык между горшками заделайте замазкой. Сверху покройте краской.