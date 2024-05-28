С камнем на дно: смертельно опасный промысел ныряльщиков за спонжами

Скафандр для ныряния за спонжами

Натуральные губки со дна моря

Ныряльщики, которые погружались без одежды и с тяжелым весом

Ныряльщик за спонжами, Флорида, около 1907 года

Охотники за спонжами

Ныряльщик на лодке в скафандре

Ныряльщики рассматривают улов

Сетки со спонжами на причале