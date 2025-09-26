Почему сетчатая сумка получила название «авоська» и имела огромную популярность в СССР

Те, кому довелось жить в советские годы, помнят эту сетчатую сумку/Фото:daladno.me
Существуют предметы, которые ассоциируются не иначе как с советским укладом жизни. К ним можно отнести сетчатую сумку – авоську. Да, тот самый популярный аксессуар граждан СССР.
В наши дни почти нереально встретить людей, держащих в руках авоську. Сегодня продукты питания и другие покупки размещают в пакеты. Однако стоит признать, что советская сумка – авоська – была довольно прочной и устойчивой к весовым нагрузкам. Она не только выдерживала большой вес размещенных в ней вещей, но также могла скручиваться до маленьких размеров. При этом выглядела авоська как клубок нитки для вязания.
1. Как появилась авоська
Упоминания о сетчатых сумках для овощей обнаружены еще в письмах Чехова/Фото:ng72.ru
Многие считают сетчатую сумку символом советского быта. Стоит отметить, что на сегодняшний день имеется несколько версий относительно происхождения данной вещицы. Так, про сетчатые мешки для овощей, с которыми французские кухарки совершали покупки на рынках, упоминалось в письме, адресованном известным российским писателем Антоном Павловичем Чеховым своей сестре Марии. Написано оно было в 1898 году в городе Ницца. Также упоминания про авоськи имеются в дневниковых записях дочери Льва Толстого, рассказывающей о жизни в Москве в 20-х годах 20 столетия.
Существует еще одна версия, согласно которой эта сумка появилась на закате 19 века в небольшом чешском городке Ждяр-на-Сазаве.
Когда бизнес не удался, чех решил использовать оставшийся материал, изготовив из него сумки/фото:cotswoldcollections.com
И тогда он решил во избежание полного банкротства найти оставшимся материалам более полезное применение. Таким образом Крчил надеялся возместить хотя бы часть затраченных средств. К оставшимся у него сеткам чешский новатор приладил ручки и начал презентовать свой товар как сумки. Однако и это изобретение не имело на родине предпринимателя широкого спроса.
Оценили удобство использования авоськи лишь спустя несколько десятков лет. К 30-м годам прошлого столетия сетчатую сумку производили уже несколько предпринимателей. Стоит отметить, что общество к тому времени уже достаточно «прозрело» и оценило удобство применения хозяйственной сумки.
2. Авоська в Советском Союзе
Практичные советские граждане оценили удобство применения авосек/Фото:952.letsgetiton.ru
Но больше всего этот аксессуар полюбился населению СССР. Практичные советские люди быстро смекнули, что сетчатая сумка весьма вместительна и прочна. А еще она занимает мало места. Вполне возможно, что популярность авоськи не была столь высока, если бы у нее были конкуренты. Однако у граждан СССР был весьма маленький выбор любых товаров. Что же касается сумок, то здесь и выбирать было нечего, кроме авоськи. В Советском Союзе магазины не имели в ассортименте товаров полиэтиленовые пакеты.
Как мы уже знаем, в СССР качество любой продукции было высоким. И авоськи не были в этом отношении исключением. Для их производства применялись прочные нити. Настолько прочные, что отечественному производителю удалось повысить грузоподъемность авоськи аж до 70 кг! Следует отметить, что это высокий показатель даже по нынешним меркам. Даже сегодня трудно найти сумки или пакеты, выдерживающие такую весовую нагрузку.
Привычный вариант авоськи представляет собой сетчатую сумку со сплетением из 14 рядов. В каждом ряду насчитывалось 24 ячейки. Впоследствии стали изготавливать авоськи с ручками, оснащенные для большего удобства гибкими трубками.
3. Секрет названия
С юмористической фразы Аркадия Райкина словом авоська начали называть сетчатую сумку/Фото:goodslike.ru
Но почему сетчатую сумку назвали авоськой? Данное название было присвоено ей в 1935 году. И в этом не последнюю роль сыграл знаменитый юморист Аркадий Райкин. В одном из своих эстрадных выступлений он представил собою образ мужика, который держал в своих руках сетчатую хозяйственную сумку. На протяжении комического номера он периодически повторял фразу: «А это авоська... Авось-ка я что-нибудь в ней принесу...». Данная шутка была воспринята отечественной аудиторией восторженно. Овации и разительный смех зрителей можно понять, ведь фраза была более чем актуальна в эпоху дефицита. А советским гражданам так хотелось что-нибудь купить в магазине и принести домой. Да только полки в магазинах пустые или почти пустые...
Хотя слово «авоська» было произнесено в рамках эстрадного номера, на сцене, однако автором его был не Райкин, а писатель Владимир Поляков.
4. Многофункциональное применение авоськи
Сегодня их покупают, а в СССР дворовые ребята делали их из авоськи/Фото:mynet.com
Стоит отметить, что население СССР стало использовать авоську не только в качестве хозяйственной сумки. Вещица была весьма удобна для хранения чеснока и репчатого лука. Авоську с этими продуктами подвешивали на стены. Сетчатую сумку также использовали для хранения продуктов питания, имеющих небольшой срок годности. Вместо того чтобы заполнять ими холодильник, в советских семьях их помещали в авоську и подвешивали в холодное время года на балконе. Также в нее помещали и вывешивали за окно мясо и даже замороженные пельмени.
А еще в авоську помещали вещи маленьких размеров для стирки в стиральных машинах активаторного типа. Сегодня в этих целях используются мешки для стирки.
Особое применение этой вещи нашло младшее поколение СССР. Они умудрились формировать из авосек кольца для игры в баскетбол. Для этих целей, как правило, использовались авоськи с порванным дном (т.е. фактически без дна). Сильная половина населения страны успешно использовала сетчатую сумку для ловли раков.
Минус сумки-авоськи заключается в том, что ее содержимое видно всем/Фото:naturaldetox.cl
При всех преимуществах у авоськи имелись определенные недостатки. Во-первых, все размещенные в такой сумке продукты были видны окружающим. А во-вторых, она была неудобна для перемещения слишком мелких товаров, поскольку они могли незаметно для хозяина выпасть из авоськи.
Следует отметить, что плетением сумок-авосек занимались большею частью слабовидящие люди. Кстати, эти навыки позволяли им заработать на жизнь. Однако с появлением полиэтиленовых пакетов люди стали все реже использовать авоськи. А потом и вовсе забыли.
5. Авоська в отечественном кинематографе
Рассеянный герой фильма Горбунков наивно полагал спрятать пистолет в авоське/Фото:tanjacha1.livejournal.com
Популярность советской хозяйственной сумки была продемонстрирована даже в легендарных фильмах, таких как «Бриллиантовая рука» или «Гостья из будущего». Наверняка отечественным зрителям запомнился смешной эпизод с персонажем Горбунковым, когда он старался спрятать в авоське пистолет, который он получил для выполнения секретной операции. Не менее смешно выглядит эпизод из фильма «Гостья из будущего», в котором один из героев фильма – юный Костя Герасимов – покидает настоящее и отправляется в будущее вместе с авоськой в руке.
6. Авоська в наши дни
Авоськи вновь набирают популярность/Фото:Яндекс.Маркет
«Мода» на это изделие исчезла к закату минувшего столетия. Однако с началом века нынешнего авоськи вновь стали в тренде. Более того, у советского аксессуара есть все шансы вновь стать популярным, но уже среди российского общества. А почему бы и нет! Авоська представляет собой экологически безопасный продукт, а данный критерий сегодня имеет важное значение. Современные дизайнеры взялись за разработку новых стильных моделей данного аксессуара.
О том, что авоськи возвращаются в нашу жизнь, говорит и появление у метро пожилых женщин, продающих за вполне приемлемые цены эти самые хозяйственные сумки в сетку. Вполне возможно, что данная вещица будет вновь популярна как удобный и прочный аксессуар.
Увидев в продаже сумку-авоську, взрослое поколение с умилением вспомнит жизнь в СССР/Фото:Яндекс.Маркет
Стоит отметить, что такой товар у метро наводит ностальгию у людей, детство или юность которых пришлись на советскую эпоху. Молодое же поколение более равнодушно и холодно относится к данному аксессуару. Их можно понять, ведь никаких воспоминаний им данная вещица не навевает.
Кому-то это может показаться удивительным, но в некоторых российских семьях до сих пор сохранилась оставшаяся от деда или бабушки советская авоська. Сегодня она является раритетом, а в СССР в каждом доме и квартире имелось по несколько таких сумок с большими дырками.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии