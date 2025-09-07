6 пород кошек, которые почти не линяют и не портят ковры шерстью

Если у вас дома есть кот, то вы уже привыкли к тому, что его шерсть повсюду: на одежде, мебели и даже в еде. Но есть такие породы кошек, которые практически не линяют, конечно, если за ними ухаживают должным образом. Кто же эти чистюли?
1. Сфинкс
Когда люди видят котов этой породы, то неравнодушных нет: либо это полный восторг, либо страх и неприязнь. Именно об этих милых инопланетянах вспоминают аллергики или те, кто не хочет жить в клубках шерсти. Но первое впечатление обманчиво. На самом деле сфинксы не полностью лысые. Большинство котов этой породы бархатные, их тело покрыто очень тонким и мягким пушком.
Хозяева этих кошек не знают, что такое линька у питомца. Вместо этого есть другие моменты, на которые следует обратить внимание: кожа сфинкса должна быть чистой! Поэтому необходимо протирать каждую складочку и места между ними от кожного сала.
Из-за того, что у сфинксов нет обильного шерстяного покрова, они могут замерзать. Поэтому важно оставлять им покрывала, одеяла или полотенца для «гнездышек», где они могут греться.
2. Селкирк-рекс
В России порода достаточно редкая и дорогая, цена стандартных котят — около $1000. / Фото: ilike.pet
Этих котов иногда называют овечками из-за кудрявой шерсти. И хоть степень кудрявости у селкирк-рексов может быть разной, удивительно, что она не доставляет хозяевам питомцев никаких проблем. Уход за шерстью кота элементарный: достаточно провести по шерсти влажной рукой.
Заводчики селкирк-рексов утверждают, что имена эта порода кошек – друг человека, а не собака. Эти неутомимые и добрые «барашки» прекрасно ладят с детьми и могут даже обучаться командам.
3. Сиамская
Сиамские котята рождаются белыми. / Фото: profile.ru
При сбалансированном питании шерсть сиамских кошек гладкая и короткая. Она не нуждается в особом уходе и не доставляет хозяевам каких-то проблем. Шерсть, может, и не нуждается в уходе, а вот сами кошки нуждаются… в человеке. Эти ревнивицы могут мстить и шкодить, если не получают того, что им нужно. Они всегда поддержат инициативу поиграть и поговорить. Да-да, сиамские кошки очень болтливы.
4. Бурманская
Бурманская кошка. / Фото: lapkins.ru
Не хватает объятий и внимания? Вам срочно нужна бурманская кошка! Обнимать и играть с ними придется в два раза больше, чем с сиамскими, т.к. они очень привязываются к хозяевам. Но в отличие от сиамских, бурманские кошки не такие голосистые. Эти кошки очень тяжело переносят одиночество, поэтому лучше, чтобы дома всегда кто-то был.
Шерсть у этой породы кошек тоже короткая, без густого подшерстка. Из-за этого они могут мерзнуть и даже простудиться. Поэтому в холодную пору количество объятий должно быть увеличено.
5. Ориентальная
На сегодняшний день официально признано более сорока вариантов окраса ориентальной кошки./ Фото: krasivosti.pro
Шерсть ориенталов по своей структуре похожа на шерсть бурманской кошки. Чтобы все чувствовали себя комфортно, вычесывать такую кошку нужно раз в неделю мягкой щеткой. Смешные уши и нос будут следовать за вами по пятам и что-то требовать. Эти кошки очень общительны, поэтому любят громко помяукать о жизни.
6. Лаперм
Лаперм короткошерстный. / Фото: murki.su
Своими кудряшками лаперм напоминает селкирк-рекса. Но владельцам этих кошек придется обзавестись жесткой щеткой и вычесывать своего питомца каждый день. Тогда они не будут сильно линять. Расчесывание не единственный этап ухода за кошачьей шерстью: необходимо проводить санацию от блох и клещей.
На мой взгляд, этот уход не особо отличается от ухода за другими кошками, от которых остается шерсти в разы больше. Лапермы будут прекрасно себя чувствовать в доме, полном детей, а также поладят с другими домашними животными.
