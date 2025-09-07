6 пород кошек, которые почти не линяют и не портят ковры шерстью

1. Сфинкс

Сфинксы – единственные коты, которые умеют улыбаться./ Фото: pets.24tv.ua

2. Селкирк-рекс

В России порода достаточно редкая и дорогая, цена стандартных котят — около $1000. / Фото: ilike.pet

3. Сиамская

Сиамские котята рождаются белыми. / Фото: profile.ru

4. Бурманская

Бурманская кошка. / Фото: lapkins.ru

5. Ориентальная

На сегодняшний день официально признано более сорока вариантов окраса ориентальной кошки./ Фото: krasivosti.pro

6. Лаперм

Лаперм короткошерстный. / Фото: murki.su