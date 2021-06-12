Уводила ли Леди Гага мужа у Ирины Шейк: Конец слухам о странном треугольнике

Слухи о романе между актёром и Леди Гагой ходили с тех самых пор, как они вместе работали над фильмом «Звезда родилась», который был дебютным в карьере режиссёра Брэдли Купера. Ирина Шейк, гражданская жена артиста, старалась не комментировать слухи, однако, как выяснилось, довольно остро реагировала на происходящее. После окончательного расставания американского актёра и российской супермодели вдруг появилась информация о том, что место в бывшем семейном гнёздышке тут же заняла Леди Гага.
«Звезда родилась»
Брэдли Купер и Ирина Шейк. / Фото: www.woman.ru
Весной 2015 года Брэдли Купер и Ирина Шейк всё чаще стали вместе появляться на публике. Взаимная симпатия очень быстро переросла в серьёзный роман, и вскоре русская супермодель уже вила семейное гнёздышко в доме своего избранника. Их называли самой красивой и гармоничной парой Голливуда, а они были влюблены и счастливы.
Единственное, что омрачало отношения Брэдли Купера и Ирины Шейк – это постоянное вмешательство мамы актёра. Поначалу Ирине Шейк удалось найти общий язык с мамой любимого мужчины, но рождение в 2017 году дочери Ирины и Брэдли Леи кардинально поменяло взаимоотношения между невесткой и свекровью.
Брэдли Купер с мамой Глорией и Ириной Шейк. / Фото: www.7sisters.ru
В первую очередь, они обе никак не могли прийти к общему знаменателю в вопросе о воспитании малышки. Но одна проблема потянула за собой другие, и вскоре уже отношения двух женщин стали откровенно неприязненными.
Впрочем, Ирина и Брэдли старались не обращать внимания на придирки и капризы Глории. Но в 2018 году появилась новая причина для огорчений Ирины Шейк. Брэдли Купер решил стать режиссёром и начал снимать свой первый фильм «Звезда родилась», где он сам играл известного кантри-певца, а на роль возлюбленной он пригласил Леди Гагу.
Брэдли Купер и Леди Гага в фильме «Звезда родилась». / Фото: www.dailyherald.com
Они столь правдоподобно сыграли чувства, что поклонники тут же заподозрили их в отношениях вне съёмочной площадки. Очередная порция домыслов возникла после выступления исполнителей главных ролей на вручении кинопремии «Оскар». Леди Гага и Брэдли Купер обменивались на сцене столь многозначительными долгими взглядами, что зрители решили: сыграть такие чувства просто невозможно.
Брэдли Купер и Леди Гага в фильме «Звезда родилась». / Фото: www.startfilm.ru
Несмотря на то, что на красной дорожке Брэдли Купер появился в обществе Ирины Шейк и своей мамы, поклонники всё же обвинили его в слишком нежном отношении к коллеге по съёмочной площадке.
Оправдания не принимаются
Брэдли Купер и Леди Гага в фильме «Звезда родилась». / Фото: www.bristol.ru
Леди Гага много раз в своих интервью пыталась уверить: с Купером её связывают деловые и дружеские отношения. Но когда исполнительница ещё до церемонии вручения кинопремии «Оскар» объявила о расторжении помолвки с Кристианом Карино, это посчитали косвенным доказательством её романа с Брэдли Купером.
Прошло совсем немного времени, и Ирина Шейк собрала вещи и вместе с дочерью покинула дом актёра. Ни модель, ни актёр не давали никаких комментариев о причинах своего расставания, предпочитая просто уходить от вопросов журналистов.
Брэдли Купер и Ирина Шейк. / Фото: www.howmade.ru
Вскоре в одном из интернет-изданий появилась информация от некоего анонимного «друга Брэдли Купера»: место в сердце и в доме актёра отныне занято Леди Гагой. Якобы она уже перебралась в дом нового возлюбленного, заказала новую мебель и собирается делать ремонт. От вещей бывшей уже жены Брэдли Купер быстро избавился, освободив место для нарядов певицы.
Брэдли Купер и Леди Гага. / Фото: www.rat-felt.ru
После этого Леди Гага подверглась настоящей атаке со стороны поклонников Ирины Шейк. Исполнительницу обвиняли в распаде семьи, оскорбляли, даже проклинали. Ей обещали едва ли не кару небесную за разрушенный брак актёра и модели и за лишение малышки Леи отца.
Круглые сутки российские почитатели красоты Ирины Шейк атаковали певицу нелицеприятными высказываниями, не скрывая, что восприняли расставание Ирины Шейк с мужем, как личное оскорбление.
На самом деле
Ирина Шейк с дочерью. / Фото: www.bazaar.ru
Никого особенно не заинтересовало высказывание подруги самой модели и мамы Леи. По словам неизвестной, Ирина Шейк сама приняла решение о расставании. И дело было в том, что она устала терпеть постоянное отсутствие Купера дома и его невнимательное отношение к ней и дочери.
Иностранное издание уже успело развенчать ложь о переезде Леди Гаги в дом Брэдли Купера, но российские поклонники супермодели продолжают атаковать певицу в сети интернет.
Брэдли Купер с мамой. / Фото: www.dayonline.ru
В то же время Ирина Шейк уже подала документы об опеке, в которых указала настоящую причину разрыва с Брэдли Купером. Оказывается, модель устала от постоянно вмешательства в жизнь Глории Купер. Свекровь всё время указывала Ирине, как нужно воспитывать маленькую Лею. Ещё Глория, пользуясь своим влиянием на сына, смогла настроить Брэдли против его гражданской жены.
Брэдли Купер и Ирина Шейк с дочерью. / Фото: www.tabloid.informator.news
Однако бывшей уже свекрови отъезда модели из их дома было недостаточно. Теперь она намерена, судя по всему, отвоевать Лею у матери и лично заняться воспитанием внучки. Ирина Шейк не планирует отдавать девочку на воспитание бабушке. При этом Брэдли Купер и Ирина Шейк приняли весьма мудрое решение в отношении дочери. Они хотят разделить время, которое будут проводить с девочкой, а иногда объединяться, чтобы у малышки было ощущение полной семьи, а оба родителя могли бы принимать участие в её воспитании.
Брэдли Купер и Леди Гага. / Фото: www.life.informator.news
В общем, как неоднократно и утверждала Леди Гага, она действительно не состоит в любовной связи с Брэдли Купером, а их чувства – не более чем хорошая актёрская игра.
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