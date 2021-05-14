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"Не думала, что это так просто". Женщина рассказала, как стала хорошей матерью, всего лишь удалив приложение из телефона

"Не думала, что это так просто". Женщина рассказала, как стала хорошей матерью, всего лишь удалив приложение из телефона

Я обожаю "Фейсбук". Но в один из дней поняла, что трачу на социальную сеть слишком много времени.

Поэтому я решила сохранить свою учетную запись, но удалить приложение со своего телефона. Если мне нужно проверить сообщения, мне достаточно включить компьютер и ввести логин и пароль. Конечно, проверять обновления на компьютере так часто, как с помощью смартфона не получится. Как оказалось позже, это только к лучшему!

Я могу практиковать то, что проповедую

"Не думала, что это так просто". Женщина рассказала, как стала хорошей матерью, всего лишь удалив приложение из телефона

Мне не нравится, когда мои маленькие дети постоянно смотрят мультики в смартфоне. Но как я могу требовать от них отказаться от гаджетов, если мое собственное лицо постоянно "приклеено" к телефону? Отказавшись от "Фейсбука", я начала подавать детям положительный пример. Глядя на меня, они тоже решили сократить время пребывания в Интернете.

Я делаю фото для себя, а не для социальных сетей

"Не думала, что это так просто". Женщина рассказала, как стала хорошей матерью, всего лишь удалив приложение из телефона

Признайтесь, иногда вы фотографируете своих детей специально для того, чтобы моментально разместить свежий снимок в социальных сетях. И даже не пытайтесь оправдываться. После того, как я удалила приложение с телефона, я начала делать снимки только для себя. Теперь мне просто жаль тратить время на то, чтобы постоянно заходить в аккаунт через компьютер и размещать там снимки.

У меня есть более значимые дела.

Я действительно могу расслабиться

"Не думала, что это так просто". Женщина рассказала, как стала хорошей матерью, всего лишь удалив приложение из телефона

Чаще всего я проверяла свои социальные сети во время перерыва. Это отнимало драгоценное время, которое я могла бы потратить на полноценный отдых. Теперь, в редкие моменты простоя, я могу делать то, что действительно позволяет расслабиться и отдохнуть.

Я перестала сравнивать себя с другими мамами

Facebook предоставил мне платформу для сравнения себя с другими мамами. Просматривая тысячи снимков каждый день, ты волей-неволей начинаешь сравнивать свою жизнь с жизнями других мам. Ты разглядываешь фото и мысленно сравниваешь, как одет ребенок на снимке и как одето твое собственное чадо. Постоянное сравнение с другими людьми негативно сказывается на самооценке. Да и стоит сказать, что этот процесс весьма утомителен.

Я уважаю частную жизнь своей семьи

Есть определенные аспекты жизни, которые мои близкие не хотят освещать в социальных сетях. А границы конфиденциальности стираются, когда у вас под рукой есть приложение, в котором вы можете рассказать, где вы находитесь, с кем и как проводите время, и как выглядите в определенные моменты своей жизни. Отказавшись от приложения на телефоне, я начала больше уважать частную жизнь своей семьи и дорожить мнением близких.

Я стала более терпеливой

"Не думала, что это так просто". Женщина рассказала, как стала хорошей матерью, всего лишь удалив приложение из телефона

Давно прошли те времена, когда меня раздражало, что мои дети прерывают меня, пока я проверяю Facebook на своем телефоне. Теперь для проверки аккаунта в социальной сети я выбираю время, когда дети спят либо заняты своими делами. Таким образом, я начала уделять больше внимания материнству, и у меня исчезло чувство вины.

Я стала более организованной

Я думала, что Facebook помогает мне быть более организованной, потому что я могла следить за событиями и важными мероприятиями моих детей. Но как оказалось, все было с точностью до наоборот. Теперь я действительно получила возможность стать более организованной и научиться планировать свой день.

Теперь я всегда на связи

"Не думала, что это так просто". Женщина рассказала, как стала хорошей матерью, всего лишь удалив приложение из телефона

Благодаря тому, что я удалила приложение на телефоне, я смогла на собственном примере показать свои детям, как важно уделять время родным и близким людям. Сегодня я провожу гораздо больше времени с семьей, чем в компании неизвестных мне виртуальных людей.

Я менее сосредоточен на себе

Вместо того, чтобы проверять, сколько лайков и комментариев получает мой статус или фотография в соцсетях, я могу вести подсчет того, как проходит мой день. Я перестала зацикливаться на себе. Моя жизнь заиграла новыми красками и стала более насыщенной и интересной.

 

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