Зачем американский фотограф 30 лет тайно делал и фотографировал кукол: Мортон Бартлетт и его «семья»

Одна из кукол Бартлетта в музейной экспозиции.

Сюжетная фотография куклы, сделанная Бартлеттом.

Коммерческие фотографии Бартлетта.

Фотографии кукол, сделанные Бартлеттом.

Куклы Бартлетта в музейных экспозициях.

Слишком драматичные, кинематографические эмоции на кукольном лице.

Гимнастка (балерина).

Одна и та же кукла в повседневном костюме и в образе гимнастки-балерины.

Кукла за чтением.

Образы, навеянные голливудским кинематографом.

Поздние цветные фотографии Бартлетта.