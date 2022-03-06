10 исторических фактов из жизни в Средневековье, о которых не пишут в учебниках

Дикие нравы средневековья...
Современные книги и фильмы о Средневековье не всегда правдиво рассказывают о повседневной жизни обычных людей в тот период. На самом деле многие аспекты быта того времени не совсем приглядны, да и подход к жизни средневековых граждан чужд людям XXI века.
1. Осквернение могил
Средневековые нравы: осквернение могил.
В средневековой Европе было осквернено 40 процентов захоронений. Раньше в этом обвиняли только кладбищенских грабителей и расхитителей могил. Однако, обнаруженные недавно два кладбища показали, что, возможно, подобное делали обычные жители поселений. Австрийское кладбище Брунн-ам-Гебирге содержало 42 могилы времен Лангобардов, германского племени VI века.
Все они, кроме одной, были перекопаны, причем черепа из могил удаляли, или напротив — добавляли «лишние». Большинство костей были изъяты из могил с помощью какого-то инструмента. Мотив подобного неясен, но племя, возможно, пыталось воспрепятствовать появлению нежити. Также возможно, что Лангобарды хотели «обзавестись» памятью о своих потерянных близких. Это может быть причиной того, что более трети черепов пропали без вести.
На английском кладбище «Винналл II» (VII – VIII века) скелеты были связаны, обезглавлены, или у них были скручены суставы. Первоначально считалось, что это был какой-то странный похоронный обряд. Однако появляется все больше доказательств того, что подобные манипуляции происходили гораздо позже похорон, возможно, потому, что местные жители считали, что может появиться нежить.
2. Доказательства брака
Средневековые нравы: брак было трудно доказать.
Выйти замуж в средневековой Англии было легче, чем сварить суп. Все, что было нужно, это мужчина, женщина, и их устное согласие на брак. Если девочке было менее 12 лет, а мальчику менее 14 лет, то их семьи не давали согласия. Но при этом для бракосочетания не требовались ни церковь, ни священник.
Люди часто заключали браки прямо там, где достигли соглашения, будь то местный паб или постель (половые отношения автоматически приводили к браку). Но с этим была связана одна сложность. Если что-то пошло не так, а брак заключался тет-а-тет, но фактически было невозможно его доказать.
По этой причине супружеские клятвы постепенно начали приносить в присутствии священника. Развод мог произойти только в том случае, если союз не был законным. К основным причинам относились наличие брака с предыдущим партнером, родственные связи (учитывались даже далекие предки) или брак с нехристианином.
3. Мужчин лечили от бесплодия
Средневековые нравы: мужчин лечили от бесплодия.
В древнем мире обычным при бездетном браке обычно в этом винили жену. Предполагалось, что подобное имело место и в средневековой Англии. Но исследователи нашли факты, доказывающие противоположное. С XIII века мужчин также начали считать виновными в отсутствии детей, а медицинские книги того времени обсуждали мужские репродуктивные проблемы и бесплодие.
В книгах также содержится несколько странных советов для определения того, какой партнер бесплоден, и того, какое лечение следует использовать: обоим нужно было помочиться в отдельные кастрюли, полные отрубей, запечатать их на девять дней, а затем проверять наличие в них червей. Если в лечении нуждался муж, то ему рекомендовали принимать в течение трех дней высушенные яички свиней с вином. При этом всем жена могла развестись с мужем, если он был импотентом.
4. Проблемные ученики
Средневековые нравы: проблемные ученики.
В Северной Европе у родителей была привычка отправлять подростков из дома, отдавая их в ученичество, которое длилось десять лет. Так семья избавлялась от «рта, который нужно было кормить», а хозяин получал дешевую рабочую силу. Сохранившиеся письма, написанные подростками, показывают, что подобный опыт зачастую был травматичным для них.
Некоторые историки считают, что молодых людей отсылали из дома, потому что они были непослушными, а их родители полагали, что обучение окажет положительный эффект. Возможно, мастера знали о подобных трудностях, поскольку многие из них подписывали контракт, согласно которого подростки, взятые на обучение, должны были себя вести «подобающим образом».
Средневековые нравы: проблемный ученик? Пороть, пороть, пороть...
Тем не менее, ученики получили плохую славу. Находясь вдали от своих семей, они возмущались своей жизнью, а связь с другими проблемными подростками вскоре привела к появлению банд. Подростки часто играли в азартные игры и посещали бордели. В Германии, Франции и Швейцарии они разгоняли карнавалы, вызывали массовые беспорядки и однажды даже заставили город платить выкуп.
На улицах Лондона постоянно происходили бурные битвы между различными гильдиями, а в 1517 году банды учеников разграбили город. Вполне вероятно, что к хулиганству приводило разочарования. Несмотря на все годы тяжкого обучения, многие понимали, что это не гарантия будущей работы.
5. Старики времён Средневековья
Средневековые нравы: настоящие средневековые старики.
В ранней средневековой Англии человек считался пожилым в возрасте 50 лет. Британские ученые считали эту эпоху «золотым веком» для людей преклонного возраста. Считалось, что общество почитает их за мудрость и опыт. Это было не совсем так. По-видимому, не было даже такого понятия: позволить кому-то наслаждаться выходом на пенсию.
Пожилые люди должны были доказать свою ценность. В обмен на уважение общество ожидало, что пожилые члены будут продолжать вносить свой вклад в жизнь, особенно воины, священники и лидеры. Солдаты все еще сражались, а рабочие все еще работали. Средневековые авторы неоднозначно писали о старении.
Некоторые соглашались с тем, что пожилые люди духовно выше их, а другие унижали их, называя «столетними детьми». Сама старость же называлась «предвкушением ада». Другое заблуждение состоит в том, что в старости все были немощными и умирали, не достигая преклонного возраста. Некоторые люди все еще жили хорошо и в 80-90 лет.
6. Смерть каждый день
Средневековые нравы: каждодневные смерти.
В средние века не все погибали от повсеместного насилия и войн. Люди также гибли от насилия в семьях, несчастных случаев и слишком обильных утех. В 2015 году исследователи просмотрели записи средневековых коронеров Уорикшира, Лондона и Бедфордшира. Результаты предоставили уникальный взгляд на повседневную жизнь и опасности в этих графствах.
К примеру, реальной была смерть от... свиньи. В 1322 году двухмесячная Йоханна де Ирланде умерла в своей кроватке после того, как свиноматка укусила ее за голову. Другая свинья убила человека в 1394 году. Коровы также были ответственны за гибель нескольких людей. По словам коронеров, наибольшее количество случайных смертей происходило из-за утопления. Люди тонули в канавах, колодцах и реках. Нередкими были убийства на бытовой почве.
7. Этот жестокий Лондон
Средневековые нравы: жестокий Лондон.
Что касается кровопролития, никто не хотел перевозить семью в Лондон. Это было самое жестокое место в Англии. Археологи проверили 399 черепов, датируемых 1050 - 1550 годами, из шести лондонских кладбищ для людей всех классов. Почти семь процентов из них показали признаки подозрительных физических травм. Среди них большинство были людьми в возрасте от 26 до 35 лет.
Уровень насилия в Лондоне был вдвое больше, чем в любой другой стране, а кладбища показали, что мужчины рабочего класса постоянно сталкивались с агрессией. Записи коронеров показали, что неестественно большое количество убийств происходило в воскресенье вечером, когда большинство людей низшего класса проводили свое время в тавернах. Вполне вероятно, что часто случались пьяные споры с фатальными результатами.
8. Предпочтения в чтении
Средневековые нравы: предпочтения в чтении.
В XV-XVI веках религия проникла во все сферы жизни людей. Особенно популярными были молитвенные книги. Используя технику, которая определяет оттенки на поверхности бумаги, искусствоведы поняли, что чем грязнее была страница, тем больше читателей привлекало ее содержание. Понять, какими были предпочтения в чтении помогли молитвенные книги.
В одной рукописи была указана молитва, посвященная святому Себастьяну, которая, как говорят, была способна победить чуму. Другие молитвы о личном спасении также получили больше внимания, чем те, которые предназначались для спасения другого человека. Эти молитвенные книги читались ежедневно.
9. Свежевание кошек
Средневековые нравы: свежевание кошек.
В 2017 году исследование показало, что промышленность кошачьего меха также распространилась на Испанию. Эта средневековая практика была широко распространена и для нее использовали как домашних, так и диких кошек. Эль Борделлье был фермерским сообществом 1000 лет назад.
В этом месте сделали множество средневековых находок, среди которых были ямы для хранения урожая. Но в некоторых из этих ям нашли кости животных, причем около 900 их них принадлежали кошкам. Все кошачьи кости были свалены в одну яму. Всем животным было от девяти до двадцати месяцев, что является лучшим возрастом для того, чтобы получить большую, безупречную шкуру.
10. Смертельная полосатая одежда
Средневековые нравы: ношение полосатой одежды могло быть смертельным.
Одежда в полоску становится модной каждые несколько лет, но в те дни нарядный костюм мог привести к смерти человека. В 1310 году французский сапожник решил носить полосатую одежду в течение дня. Он был приговорен к смертной казни за свое решение. Этот человек был частью духовенства города, которая сочла, что полосы принадлежат дьяволу. Благочестивым горожанам тоже пришлось избегать ношения полосатой одежды любой ценой.
Документация XII и XIII веков показывает, что власти строго придерживались этой позиции. Это считалось одеянием изгоев общества, проституток, палачей, прокаженных, еретиков и, по некоторым причинам, клоунов. Это необъяснимая ненависть к полоскам до сих пор остается загадкой, и нет даже ни одной теории, которая могла бы адекватно объяснить это. Какова бы ни была причина, к XVIII веку странное отвращение кануло в лету.
БОНУС
Карта Лондона.
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