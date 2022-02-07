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20 забавных миниатюрных диорам японского художника Татсуя Танака


Невероятные миниатюры из обыденных предметов.

Невероятные миниатюры из обыденных предметов.

Когда человек взрослеет, у него в душе умирает ребёнок. Но к счастью, такое случается не с каждым. Японский художник Танака Тацуя (Tanaka Tatsuya) – исключение из правил. Он не утратил детское воображение. Каждый день, начиная с 2011 года, он создаёт миниатюрные диорамы из еды и обычных предметов.

1. Песня


В поисках музыки.

В поисках музыки.

 

2. Похороны


Прощание с умершим.

Прощание с умершим.

 

3. У бассейна


Отдых со всеми удобствами.

Отдых со всеми удобствами.

 

4. Ванная комната


Принятие душа.

Принятие душа.

 

5. Полевые работы


Женщины-труженицы в сельском хозяйстве.

Женщины-труженицы в сельском хозяйстве.

 

6. Взлет


Запуск космического «корабля».

Запуск космического «корабля».

 

7. Инопланетная жизнь


Космонавты приступили к исследованиям на неизвестной планете.

Космонавты приступили к исследованиям на неизвестной планете.

 

8. «Instagram»


Логотип социальной сети в виде воздушных шаров.

Логотип социальной сети в виде воздушных шаров.

 

9. Крупнейший город США


Главная достопримечательность Нью-Йорка и самый узнаваемый символ Америки.

Главная достопримечательность Нью-Йорка и самый узнаваемый символ Америки.

 

10. В лесу


Танцующая пара.

Танцующая пара.

 

11. Снежная зима


Катание на санках.

Катание на санках.

 

12. Бумажные отходы


В поисках вдохновения.

В поисках вдохновения.

 

13. Саванна


В мире дикой природы.

В мире дикой природы.

 

14. Колодец


Природный источник.

Природный источник.

 

15. Соревнования


Бег с препятствиями.

Бег с препятствиями.

 

16. Музыканты за роялем


Исполнение памятных мелодий.

Исполнение памятных мелодий.

 

17. Рабочие на плантации


Уборка риса.

Уборка риса.

 

18. Нео


Фильм «Матрица».

Фильм «Матрица».

 

19. Теннис


Надлежащие тренировки в теннисе.

Надлежащие тренировки в теннисе.

 

20. В Гонконге


Уличный рынок продуктов.

Уличный рынок продуктов.

 

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20 забавных миниатюрных диорам японского художника Татсуя Танака

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20 забавных миниатюрных диорам японского художника Татсуя ТанакаПодписаться на мой Instagram
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