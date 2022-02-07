20 забавных миниатюрных диорам японского художника Татсуя Танака

Невероятные миниатюры из обыденных предметов.
Когда человек взрослеет, у него в душе умирает ребёнок. Но к счастью, такое случается не с каждым. Японский художник Танака Тацуя (Tanaka Tatsuya) – исключение из правил. Он не утратил детское воображение. Каждый день, начиная с 2011 года, он создаёт миниатюрные диорамы из еды и обычных предметов.
1. Песня
В поисках музыки.
2. Похороны
Прощание с умершим.
3. У бассейна
Отдых со всеми удобствами.
4. Ванная комната
Принятие душа.
5. Полевые работы
Женщины-труженицы в сельском хозяйстве.
6. Взлет
Запуск космического «корабля».
7. Инопланетная жизнь
Космонавты приступили к исследованиям на неизвестной планете.
8. «Instagram»
Логотип социальной сети в виде воздушных шаров.
9. Крупнейший город США
Главная достопримечательность Нью-Йорка и самый узнаваемый символ Америки.
10. В лесу
Танцующая пара.
11. Снежная зима
Катание на санках.
12. Бумажные отходы
В поисках вдохновения.
13. Саванна
В мире дикой природы.
14. Колодец
Природный источник.
15. Соревнования
Бег с препятствиями.
16. Музыканты за роялем
Исполнение памятных мелодий.
17. Рабочие на плантации
Уборка риса.
18. Нео
Фильм «Матрица».
19. Теннис
Надлежащие тренировки в теннисе.
20. В Гонконге
Уличный рынок продуктов.
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