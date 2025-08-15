5 любопытных фактов об изобретателях самых известных образцов оружия

О существовании различного рода «Кольтов» и «Калашниковых» многим, пожалуй, известно. Однако далеко не все знают, сколько на самом деле оружия было названо в честь их авторов. А ведь эти люди не просто талантливые конструкторы, но ещё и интересные личности, истории которых действительно представляют интерес.
1. Ричард Гатлинг
Гатлинг придумал своему детищу забавное прозвище. /Фото: techcult.ru
Американский изобретатель Ричард Гатлинг стал создателем самого мощного пулемёта, потомки которого продолжают периодически появляться в тех же голливудских фильмах. Более того, армия США всё ещё использует «внука» Гатлинга — шестиствольный пулемет М134 «Миниган». Однако мало кому известно, что начинал в качестве инженера Ричард Гатлинг с весьма мирного изобретения - самым первым его детищем была сеялка. Однако ещё более интересным видится тот факт, что свой пулемёт, который производит более 700 выстрелов в минуту, он называл не иначе как картечницей, а приводилось оружие в действие за счёт мускульной силы — стрелку необходимо было вращать рукоятку, разгоняя стволы до желаемых скоростей.
2. Сэмюэл Кольт
Тот редкий случай, когда оружие назвали не по имени изобретателя. /Фото: vk.com
Сэмюэл Кольт подарил свою фамилию множеству самых разных моделей оружия. Вот только самое поразительное в том, что напрямую он не изобрёл ни один револьвер. Однако, справедливости ради, стоит отметить, что без его участия оружие бы всё-таки не появилось, ведь именно компания Кольта вводила в массовое производство такой огнестрел, как револьвер одиночного действия, также известный как «Миротворец» или Кольт 45. У «Миротворца» была своя интересная история: так, несмотря на то, что он был разработан для американской кавалерии, самое широкое использование он внезапно получил во времена Дикого Запада как раз среди ковбоев, потому что, согласно одной из версий, это давало им возможность использовать одни и те же патроны как для винтовок, так и для пистолетов.
3. Джон Браунинг
Браунинг - настоящий оружейный вундеркинд. /Фото: topwar.ru
О том, что конструктор-изобретатель Джон Браунинг по праву называется «отцом» множества моделей огнестрельного оружия для военного и гражданского применения, известно многим. Однако далеко не все понимают масштабы гения этого человека: по данным редакции Novate.ru, на имя Браунинга зарегистрировано аж 128 оружейных патентов. Более того, если прочитать биографию изобретателя, то можно увидеть, что своё первое оружие изготовил ещё в 13 лет. Наибольшую известность среди своих детищ Браунинг получил благодаря изобретению автоматического (самозарядного) пистолета, который был запатентован бельгийской оружейной компанией «FN Herstal».
4. Петер-Пауль и Вильгельм Маузеры
Самые известные братья-оружейники. /Фото: wikipedia.org
Братья-оружейники Петер-Пауль и Вильгельм Маузеры были владельцами компании, занимавшейся производством стрелкового оружия. К слову, изготавливали преимущественно винтовки. Но по иронии судьбы или велению истории, их самым знаменитым оружием оказался пистолет. Речь идёт о легендарном Mauser C96. Братья Маузеры создали его в 1896 году, а модель представляла собой самозарядный пистолет. Интересно, что модель стала дико популярной на отечественных просторах больше благодаря кино и литературе, чем реальной истории. Однако именно массовое искусство сделало Mauser C96 неотъемлемым элементом образа чекиста или комиссара времён Гражданской войны в России.
5. Михаил Калашников
У отца легендарного автомата было своё отношение к оружию. /Фото: fishki.net
Пожалуй, нет такого человека, который интересуется оружием и не знает имя генерал-лейтенанта Михаила Калашникова. В мировую историю оружейного дела он вошёл как изобретатель автомата AK-47, ставшего наиболее популярным автоматом на планете, а также не менее знаменитые автоматы AKM и AK-74 и их модификации. Вот только не всем известно, как именно относился к феноменальной популярности своего детища сам Калашникову. А вот ему на самом деле совсем не нравилось бесконтрольное распространение его моделей, потому что своё оружие Михаил Тимофеевич для себя позиционировал как «оружие защиты, а не нападения».
