Красота хорватских островов в фотографиях

Когда речь заходит об европейских островах, большинство людей сразу вспоминают известные и популярные места, такие как Ибица и Санторини. Однако есть и другие не менее красивые острова, отдых на которых обойдется значительно дешевле. Хорватский архипелаг насчитывает немало крупных и маленьких островов, многие из которых прекрасно подойдут для пляжного отпуска. В нашем списке — наиболее живописные острова Хорватии.











Вис.



Хвар.



Крк.



Млет.



Корнаты.



Брач.



Корчула.



Крапань.



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