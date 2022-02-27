Когда речь заходит об европейских островах, большинство людей сразу вспоминают известные и популярные места, такие как Ибица и Санторини. Однако есть и другие не менее красивые острова, отдых на которых обойдется значительно дешевле. Хорватский архипелаг насчитывает немало крупных и маленьких островов, многие из которых прекрасно подойдут для пляжного отпуска. В нашем списке — наиболее живописные острова Хорватии.
Вис.
Хвар.
Крк.
Млет.
Корнаты.
Брач.
Корчула.
Крапань.
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Красота хорватских островов в фотографиях
Когда речь заходит об европейских островах, большинство людей сразу вспоминают известные и популярные места, такие как Ибица и Санторини. Однако есть и другие не менее красивые острова, отдых на которых обойдется значительно дешевле. Хорватский архипелаг насчитывает немало крупных и маленьких островов, многие из которых прекрасно подойдут для пляжного отпуска. В нашем списке — наиболее живописные острова Хорватии.
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