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Красота хорватских островов в фотографиях

Когда речь заходит об европейских островах, большинство людей сразу вспоминают известные и популярные места, такие как Ибица и Санторини. Однако есть и другие не менее красивые острова, отдых на которых обойдется значительно дешевле. Хорватский архипелаг насчитывает немало крупных и маленьких островов, многие из которых прекрасно подойдут для пляжного отпуска. В нашем списке — наиболее живописные острова Хорватии.

Красота хорватских островов в фотографиях


Красота хорватских островов в фотографиях
Вис.
Красота хорватских островов в фотографиях
Хвар.
Красота хорватских островов в фотографиях
Крк.
Красота хорватских островов в фотографиях
Млет.
Красота хорватских островов в фотографиях
Корнаты.
Красота хорватских островов в фотографиях
Брач.
Красота хорватских островов в фотографиях
Корчула.
Красота хорватских островов в фотографиях
Крапань.

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