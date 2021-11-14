Действительно ли до Гагарина в космосе были люди, а в СССР замалчивали их гибель

Летали ли люди в космос до Юрия Гагарина?
Сложно поверить, что освоение космоса для СССР прошло столь успешно: первая попытка с участием человека — и сразу удача! Во время напряженного соперничества между Советским Союзом и Америкой был слишком большой соблазн выдать желаемое за действительное, чтобы поддержать престиж страны. Поэтому среди тогдашних диссидентов и сегодняшних скептиков есть сомневающиеся в официальной версии. Нельзя совершенно точно утверждать, что у Гагарина не было предшественников, чья жизнь закончилась в космосе трагично.
Космонавт Бондаренко погиб в марте 1961 года при исполнении
В начале 1990-х, когда появилась возможность работать с прежде засекреченными архивами, начали изучать советскую космическую тему, отбрасывая слухи. По итогам исследования А. Железнякова и А. Первушина лишь один космонавт погиб до полета Гагарина.
В. Бондаренко, советский космонавт, погибший 23 марта 1961./Фото: sensum.club
В связи с тем, что все подробности о смерти члена первого отряда космонавтов были засекречены, многие люди охотно верили в альтернативные версии.
На самом деле старший лейтенант Бондаренко погиб на Земле, в Институте авиационной медицины. Это произошло во время эксперимента, имитирующего космические условия. Атмосфера в барокамере содержала чрезвычайно большую долю кислорода, а также поддерживалось высокое давление. Эти характеристики способствовали быстрому распространению огня, когда космонавт по ошибке бросил вату, смоченную в спирте, на горячую электроплитку. Этой ватой он протирал кожу, снимая медицинские датчики.
Горело не только все содержимое барокамеры, но даже шерстяной костюм испытателя. Помочь Валентину быстро не удалось, так как открытие дверей требовало времени из-за перепада давления. 24-летнего парня доставили в больницу с обширными ожогами, но спасти его жизнь не удалось.
Недоступность информации об этом происшествии стала косвенной причиной подобной трагедии для американских астронавтов в 1967 году. Когда готовили миссию «Аполлон» в космическом комплексе им. Кеннеди во время испытаний, случился сильный пожар, унесший 3 жизни. Объем инструкции по безопасности готовили очень подробно, она содержала более 200 страниц. Но риск возникновения пожара не учли, этот пробел стал фатальным.
Владимир Ильюшин — космонавт, опередивший Гагарина, неудачно приземлился на территории Китая и был пленен
В 1961 году в американской левой газете Daily Worker появилась сенсационная заметка о том, что первый полет в космос совершил вовсе не Гагарин, а В. Ильюшин. И состоялось событие не 12 апреля, а пятью днями ранее.
В. Ильюшин по легендам западных СМИ был первым в космосе./Фото: 2.bp.blogspot.com
Представление мировой общественности ложной информации со стороны СССР объясняли так: Владимир Ильюшин неудачно приземлился на территории Китая. Там космонавта держали в плену, выведывая секретную информацию о достижениях советской космонавтики. Поэтому публике представили Гагарина, который в соответствии со слухами, был вовсе не первым.
В действительности же В. Ильюшин никогда в космосе не был, и перспектив таких перед ним не стояло. Он был летчиком-испытателем, и притом блестящим пилотом, мировым рекордсменом, заслужившим множество наград. Отец Владимира — Сергей — был известным авиаконструктором, имя которого носят самолеты «Ил».
В воздухе Владимир Ильюшин был неуязвим, не терял ясности мысли даже в самых сложных ситуациях. Но вот на земле аварии избежать не удалось — она произошла летом 1960 года, состояние здоровья летчика серьезно ухудшилось. Он решил обратиться к нетрадиционной китайской медицине, отправившись в Ханчжоу. Так и появилась легенда, будто В. Ильюшина после сложной посадки в плохом состоянии удерживают китайцы.
Алексей Белоконев задохнулся от недостатка кислорода
Немало противоречивой информации, которую оживленно подхватывали западные газеты, исходило от итальянских радиолюбителей по фамилии Юдика-Кордилья. Они сообщали, что неоднократно слышали сигналы из космоса, на которых различали стук человеческого сердца, сбивчивое дыхание, морзянку, просьбы о помощи и просто речь космонавтов, общающихся со станцией. Одной из жертв системы, тайными свидетелями гибели которого стали итальянцы, был А. Белоконов (встречается вариант написания Белоконев). По версии нескольких газет, в том числе Reader`s Digest и Corriere della Sera, названный советский космонавт задохнулся во время полета.
Орбита - крайне опасная и враждебная для человека среда./Фото: www.kickstarter.com
Правдоподобности этой версии добавляло, что фото Белоконева вместе с коллегами, которые готовятся к космическим условиям, публиковали в журнале «Огонек». Подготовку показали, а результаты — нет, значит под железным занавесом прячут неудачу, значит космонавты погибли — так выглядела логическая цепочка событий для всех вовлеченных в космическую тему западных журналистов.
На самом деле человек с таким именем существовал и с космонавтикой был связан, но ни одного полета не совершил, так как был испытателем оборудования. Более того, он жил и здравствовал почти 30 лет после описанной трагедии в космосе, еще в 70-х продолжал работать в Институте космической медицины. Умер в 1991 году.
Иван Качур погиб из-за взрыва во время запуска в 1960 году
По версии агентства «Рейтер» в число «нулевых» космонавтов вошел и коллега Алексея — Иван Качур, тоже испытатель оборудования, который специализировался на высотных испытаниях, где приходилось дышать кислородом под избыточным давлением. Западные СМИ утверждали, что космонавт погиб во время запуска баллистической ракеты осенью 1960 года, при взрыве.
Погибшие собаки при неудачном старте в 1960./Фото: upload.wikimedia.org
На самом деле действительно осуществлялся запуск в сентябре 1960 года, и действительно он был неудачным — прогремел взрыв. Но на борту были лишь 2 собаки, они погибли. А испытатель оборудования Иван Качур на тот момент уже был уволен из Советской армии (это событие датируется 28 апреля), вернулся в УССР, в родную Ивано-Франковскую область.
Заводовского во время космического полета унесло в неизвестном направлении
Еще один техник-испытатель Геннадий Заводовский по версии информационного агентства «Рейтер» затерялся в открытом космосе в 60-м. Причиной называют поломку системы ориентации космического корабля. И вместо того, чтобы приближаться к Земле корабль стал отдаляться.
В открытом космосе может случиться все что угодно./Фото: sm.evg-rumjantsev.ru
На самом деле испытатель Заводовский, как и его коллеги, не попал в космос раньше Гагарина, и вообще никогда там не был. Этот человек помогал в развитии космонавтики тем, что проходил испытания — специализировался на дыхании при перепадах высот и давления. Его деятельность отмечена в Книге почета испытателей.
Умер испытатель в 2002 году, покоится на кладбище «Ракитки» в Подмосковье.
Историк космонавтики А. Песляк пишет о том, что труд испытателей на Земле был довольно сложным и опасным. Многие солдаты, участвовавшие в развитии советской космонавтики, жертвовали здоровьем. За 10 лет, пока СССР готовился к триумфальному освоению космоса, 20 % испытателей было признано ограниченно годными для дальнейшей службы, а еще около 16 % комиссия вообще не допустила к дальнейшей работе в условиях «Земного космоса». Средняя продолжительность жизни испытателей не превышала 50 лет.
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