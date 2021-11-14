Действительно ли до Гагарина в космосе были люди, а в СССР замалчивали их гибель

Летали ли люди в космос до Юрия Гагарина?

Космонавт Бондаренко погиб в марте 1961 года при исполнении

В. Бондаренко, советский космонавт, погибший 23 марта 1961./Фото: sensum.club

Владимир Ильюшин — космонавт, опередивший Гагарина, неудачно приземлился на территории Китая и был пленен

В. Ильюшин по легендам западных СМИ был первым в космосе./Фото: 2.bp.blogspot.com

Алексей Белоконев задохнулся от недостатка кислорода

Орбита - крайне опасная и враждебная для человека среда./Фото: www.kickstarter.com

Иван Качур погиб из-за взрыва во время запуска в 1960 году

Погибшие собаки при неудачном старте в 1960./Фото: upload.wikimedia.org

Заводовского во время космического полета унесло в неизвестном направлении

В открытом космосе может случиться все что угодно./Фото: sm.evg-rumjantsev.ru