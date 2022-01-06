Почему на немецких машинах правое зеркало намного короче левого

5-литровый Mercedes-Benz в кузове W124. | Фото: youtube.com.
Возможно, многие водители замечали, а для других будет открытием, что на некоторых европейских машинах стоят зеркала разного размера. И ответ на естественный вопрос, зачем так сделано, далеко не очевиден.
Комплект зеркал на немецкий седан бизнес-класса Audi А6. | Фото: ria.com.
Подробно рассматривая автомобили Mercedes-Benz 1990-х годов, можно заметить, что на некоторых моделях стоят зеркала разного размера, причем правое, с пассажирской стороны, всегда меньше. На Audi А6 и Volkswagen Passat сделано та же. В чем же причина такого решения и какая от него польза?
Коротенький «обрубок» правого зеркала на Mercedes-Benz E-Class. | Фото: drive2.ru.
«Укороченное» правое зеркало появилось на немецких машинах бизнес-класса в то время (1980-е - 1990-е годы), когда автомобили быстро «росли» в размерах. Сравнивая сменяющиеся друг за другом поколения немецких автомобилей, легко заметить, что новинки тех лет были заметно длиннее и, что особенно важно, шире.
Водитель этого Ford с трудом пробирается по узким улочкам испанской Жироны. | Фото: chambersarchitects.com.
Именно возросшие габариты престижных машин стала причиной того, что водителям за рулем таких моделей стало труднее двигаться по узким европейским улочкам. В случае столкновения с препятствием первыми страдали зеркала, особенно правое. Левое зеркало водитель мог сам сложить вручную, увидев препятствие, а затем вернуть в исходную позицию.
На спортивном купе BMW 3.0 CS 1975 года и вовсе не было правого зеркала. | Фото: photo-voiture.motorlegend.com.
К тому же, не стоит забывать, что еще в 1970-х годах зеркало со стороны пассажира было опцией. В те годы в большинстве стран обгон справа был запрещен, и оно было попросту не нужно.
Таким образом, становится очевидно, что зеркала разного размера – это вынужденная мера заботы о водителях, от которой автопроизводители со временем отказались. Сначала зеркала стали делать на гибких шарнирах, а со временем водители просто привыкли к увеличению габаритов их машин. К тому же, вполне очевидно, оказалось, что в короткое правое зеркало плохо видно дорогу позади.
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