Почему на немецких машинах правое зеркало намного короче левого

5-литровый Mercedes-Benz в кузове W124. | Фото: youtube.com.

Комплект зеркал на немецкий седан бизнес-класса Audi А6. | Фото: ria.com.

Коротенький «обрубок» правого зеркала на Mercedes-Benz E-Class. | Фото: drive2.ru.

Водитель этого Ford с трудом пробирается по узким улочкам испанской Жироны. | Фото: chambersarchitects.com.

На спортивном купе BMW 3.0 CS 1975 года и вовсе не было правого зеркала. | Фото: photo-voiture.motorlegend.com.