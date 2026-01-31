Центурионы легиона: сколько получали и какому современному званию соответствовали

Как жили и сколько получали центурионы Рима. /Фото: cem-vcem.ru.

1. Какому современному званию и должности соответствует римский центурион?

Центурион – это формально сотник, хотя на деле всё сложнее. /Фото: medium.com.

Центурионы могли командовать даже соединениями подразделений. /Фото: disgustingmen.com.

2. Как становились центурионами?

Назначались лично военачальником. /Фото: fity.club.

3. Сколько получали центуриона за службу?

В целом можно было неплохо жить. /Фото: mk.wikipedia.org.

Годовая зарплата центуриона – это примерно 6 рабов. /Фото: pikabu.ru.