Центурионы легиона: сколько получали и какому современному званию соответствовали

Город на семи холмах был основан в 753 году до нашей эры, а падение Западной Римской империи формально произошло в 476 году после рождества Христова. Даже если отбросить в сторону этап существования Рима как относительно небольшого полиса, то древнеримская империя – это всё равно почти 8 веков.. Как несложно догадаться, они неоднократно менялись. Изменения претерпевала организационная структура, социальный и этнический состав военнослужащих, вооружение и тактика. Впрочем, кое-что оставалось неизменным.
1. Какому современному званию и должности соответствует римский центурион?
Центурион – это формально сотник, хотя на деле всё сложнее. /Фото: medium.com.
Упомянутое выше важно учитывать, прежде чем браться за любую попытку «пересчёта» античных воинских званий в современные. Не до конца корректно называть того же центуриона офицером. Как такового понятия офицерства в римской армии не существовало. Скорее, здесь было бы уместно название командир. Те же центурионы просто выбирались легионными военачальниками из числа наиболее способных, проявивших себя в деле или просто лично верных военнослужащих. И всё же, если упрощать до системы, то центурион в воинской иерархии римского легиона – это звание среднего звена. На современный лад кто-то от лейтенанта до майора (включительно).
Центурионы могли командовать даже соединениями подразделений. /Фото: disgustingmen.com.
Спектр ассоциаций настолько широк по причине того, что центурионы могли командовать самыми разнообразными легионными единицами.могли находиться не только младшие «офицеры» и «сержанты» вроде деканов (подразделения 8-12 человек), декурионов, тессерариев и опционов, но и другие центурионы. То же самое касается должностей и обязанностей центуриона, которые могли быть весьма разнообразны. В большинстве случаев все эти назначения определялись старшим командным составом войска в лице трибунов и легатов.
Так что на практике центурион не только командовал людьми и следил за дисциплиной, он также мог выполнять различные административно-хозяйственные функции, например, отвечать за снабжение и бухгалтерский учёт. Если проводить аналогии, то самой близкой должностью к центуриону в современной армии будет командир роты или батальона. Однако, не стоит забывать, что подобные сравнения – всё ещё большое упрощение.
2. Как становились центурионами?
Назначались лично военачальником. /Фото: fity.club.
Если кратко, то по блату. Всё-таки не стоит мерять древнеримские легионы представлениями о современных вооруженных силах. Древний Рим часто предстаёт в сознании людей как этакое торжество порядка и цивилизации! И это действительно так… по меркам античности. А по современным меркам Древний Рим – это какое-то «ужасное» торжество круговой поруки, коррупции, родственных и личных связей. Здесь важно понимать, что бюрократизация и формализация отношений в Древнем Риме при всех достижениях римского права была многократно ниже, чем в любом современном государстве. Никакого офицерского корпуса в современном представлении в Древнем Риме не существовало. А потому, как уже было отмечено, центурионами становились по воле военачальника конкретного легиона.
Работа сложная, но неплохо оплачиваема. /Фото: www.artofit.org.
Здесь важно понимать, что «Великий Рим» даже на пике своего могущества – это всё равно, по сути, одна большая супер-деревня. Если не через третьи, то через десятые руки родственников и клиентов (лично обязанных) все всех знают. Поэтому военачальники подтягивали на командные должности людей проверенных, а ещё лучше – лично верных. Само собой, центурионами не становились какие-то «мамкины сыночки». Это были люди из солдатской массы, успевшие себя проявить, ну либо получавшие аванс доверия благодаря связям, который предстояло оправдать. Нередко центурионами становились эвокаты – ветераны-отставники, повторно призванные на службу.
3. Сколько получали центуриона за службу?
В целом можно было неплохо жить. /Фото: mk.wikipedia.org.
Как уже можно было догадаться, в разные времена римской истории центурионы получали по-разному. Однако, в среднем это было в 10-15 раз больше жалования рядового легионера. В лучшие времена годовое жалование центуриона средней руки составляло около 3.3-3.5 тысяч денариев. Много это или мало? На 1 денарий можно было купить 8-10 буханок хлеба. Молодой и физический крепкий раб в среднем стоил 400-500 денариев. Хотя после успешных военных походов цены на «говорящие орудия» труда могли резко обваливаться. Больше всех среди центурионов предсказуемо зарабатывал примипил. Ему платили где-то в 4-5 раз больше, чем коллегам по званию т.е около 15 тысяч денариев в год. Для сравнения, аренда комфортной комнаты в инсуле (многоквартирный дом) в Риме стоила 500-750 денариев в год.
Годовая зарплата центуриона – это примерно 6 рабов. /Фото: pikabu.ru.
При этом важно добавить, что помимо жалования, у римских легионов были и другие источники дохода. В ходе гражданских войн многие военачальники и вовсе не жалели монет ради подкупа легионов. Так же легионеры всегда могли рассчитывать на часть добычи при дележе военных трофеев. Впрочем, этот вопрос, как и многие другие, регулировался в римском легионе не каким-то железобетонными законами, а волей военачальника.
