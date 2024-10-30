Узник в «железной маске» – кто он?

В 1698 году в Бастилию доставили заключенного, лицо которого скрывала ужасная железная маска. Его имя было неизвестно, а в тюрьме он числился под номером 64489001. Созданный ореол таинственности породил немало версий, кем мог быть этот человек в маске.











Узник в железной маске на анонимной гравюре времён Французской революции (1789).

О переведенном из другой тюрьмы узнике начальство не знало ровным счетом ничего. Им было предписано поместить человека в маске в самую глухую камеру и не разговаривать с ним. Через 5 лет заключенный умер. Он был похоронен под именем Марчиалли. Все вещи покойника сожгли, а стены расковыряли, чтобы не осталось каких-либо записок.Когда в конце XVIII века под натиском Великой французской революции Бастилия пала, новое правительство обнародовало документы, проливающие свет на судьбы заключенных. Но в них о человеке в маске не было ни единого слова.Бастилия – французская тюрьма.Иезуит Гриффе, бывший духовником в Бастилии в конце XVII века, писал, что в тюрьму доставили узника в бархатной (не в железной) маске. К тому же, заключенный надевал ее только тогда, когда в камере кто-нибудь появлялся. С медицинской точки зрения, если бы узник действительно носил личину из металла, то это неизменно изуродовало его лицо. Железной маску «сделали» литераторы, которые делились своими предположениями, кем на самом деле мог быть этот загадочный заключенный.Человек в железной маске.Впервые об узнике в маске упоминается в «Тайных записках Персидского двора», изданных в 1745 году в Амстердаме. Согласно «Запискам», заключенным № 64489001 был не кто иной, как внебрачный сын Людовика XIV и его фаворитки Луизы Француазы де Лавальер. Он носил титул герцога Вермандуа, якобы дал пощечину своему брату Великому Дофину, за что и угодил за решетку. На самом деле, эта версия неправдоподобна, т. к. внебрачный сын французского короля умер в 16-летнем возрасте в 1683 году. А по записям духовника Бастилии иезуита Гриффе, неизвестного заключили в тюрьму в 1698 году, а скончался он в 1703 году.Кадр из к/ф «Человек в Железной маске» (1998).Франсуа Вольтер в своем произведении «Век Людовика XIV», написанном в 1751 году, впервые указал, что Железной Маской вполне мог быть брат-близнец Короля-солнце. Чтобы не возникло проблем с престолонаследием, одного из мальчиков воспитывали тайно. Когда же Людовик XIV узнал о существовании брата, то обрек его на вечное заточение. Эта гипотеза настолько логично объясняла наличие у заключенного маски, что она стала самой популярной среди прочих версий и впоследствии была не раз экранизирована режиссерами.Под маской мог скрываться итальянский авантюрист Эрколь Антонио Маттиоли.Существует мнение, что маску вынужден был носить известный итальянский авантюрист Эрколь Антонио Маттиоли. Итальянец в 1678 году заключил соглашение с Людовиком XIV, по которому обязывался заставить своего герцога сдать крепость Казале королю в обмен за вознаграждение в 10 000 скудо. Деньги авантюрист взял, но договор не выполнил. Более того, Маттиоли выдал этот государственный секрет еще нескольким странам за отдельное вознаграждение. За эту измену французское правительство отправило его в Бастилию, заставив надеть маску.Российский император Петр I.Некоторые исследователи выдвигали совсем уж неправдоподобные версии о человеке в железной маске. По одной из них, этим узником мог быть российский император Петр I. Именно в тот период Петр I находился в Европе со своей дипломатической миссией («Великое посольство»). Самодержца якобы заточили в Бастилию, а вместо него домой отправили подставное лицо. Мол, как иначе объяснить тот факт, что царь уезжал из России свято чтившим традиции христианином, а обратно вернулся типичным европейцем, пожелавшим сломать патриархальные устои Руси.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)