Как проверить сыр на натуральность при помощи йода, УФ-лампы и микроволновки

Только натуральный сыр питателен и полезен для здоровья
Выбирая тот или иной вид сыра, мы считаем, что приобретаем натуральный и полезный продукт. Разве можно напичкать его «химией»? Однако современные технологии позволяют подделать практически любой товар, даже «натуральный». Мы расскажем, как же проверить качество сыра и чем чревато приобретение сырных заменителей.
1. Тщательно изучаем этикетку
Перед покупкой уделите немного времени этикетке. Если на ней значится «сырный продукт» или «сыроподобный продукт», - это аналоги. Натуральное изделие так и называется - «сыр». Следующий момент - изучаем состав. Натурпродукт состоит из молока, кисломолочной закваски, сычужного фермента, соли. Также возможножно добавление консервантов, однако это уже вопрос качества. Сомнительных компонентов вроде крахмала или растительного масла в настоящем сыре быть не должно.
Теперь сравните состав сырного продукта. В него входит только 20% молока, заменители молочного жира, крахмал, усилители вкуса, немолочные белки, пальмовое или кокосовое масло. Многие недобросовестные производители скрывают истинный состав, выдавая аналог за натуральный сыр. Именно поэтому рекомендуем задействовать и другие способы проверки.
2. Анализируем внешний вид, вкус и аромат
Сырную «подделку» отличить достаточно просто. При нарезании вы заметите, что структура продукта похожа на резиновую. Вкус покажется странноватым и совсем непохожим на молочный.
В натуральном же продукте, независимо от разновидности сыра, вы сразу же почувствуете приятные молочные нотки. Если оставить продукт в теплом месте, он сразу же начнет портиться и покроется твердой корочкой. Фальсификат или сырный продукт спокойно переносит комнатную температуру и ничуть не меняется.
3. Используем ультрафиолет
Нестандартный, но эффективный способ проверки сыра на натуральность. Если не знали, как использовать домашнюю УФ-лампу, то доставайте ее поскорее. Отрежьте тонкий ломтик сыра и в полной темноте посветите на него ультрафиолетом. Задача - определить, имеются ли в продукте растительные жиры. Синие пятнышки на ломтике станут индикатором наличия таковых. Настоящий сыр не будет «светиться» в темноте.
4. Добавим йода
Крахмал - один из главных компонентов низкокачественных сырных изделий, творога и сметаны. Он выполняет функцию загустителя и придает продуктам дополнительный объем. Йод поможет выявить наличие крахмала в сыре.
Отрежьте небольшой ломтик продукта и капните на него несколько капель медицинского препарата. Спустя 3-5 минут оцените степень изменения цвета. Если в составе нет крахмала, йод оставит следы коричневато-оранжевого оттенка. Синие, зеленые и серые цвета будут свидетельствовать о наличии нежелательного вещества в продукте.
5. Пробуем скатать
Натуральный сыр легко крошится и ломается, в то время как сырный продукт напоминает по консистенции пластилин. Из него с легкостью можно скатать шарик, поскольку фальсификат податлив и мягок. Настоящий продукт полностью раскрошится в ваших руках. «Слепить» из него ничего не выйдет, как ни старайтесь.
6. Плавим сыр
Подождите минутку, прежде чем наслаждаться покупкой. Еще одна хитрость поможет вывести ненатуральный сыр на чистую воду. Отправьте маленький ломтик продукта в микроволновую печь на 1 минуту. Если перед вами окажется равномерно расплавленный кусочек, который восхитительно пахнет и не покрывается вкраплениями жира, смело приступайте к дегустации. А вот практически нерасплавленный ломтик без запаха - повод задуматься.
7. Изучаем выделяемую влагу
Наверняка вы замечали, что сыр будто бы «потеет». Это вполне нормальный процесс, для нас главное - характер выделений. Водянистая испарина является показателем сырного продукта. В то время как небольшие жировые капельки свидетельствуют о натуральности.
8. Ориентируемся по цене
Молоко - главное сырье для изготовления настоящего сыра. Чтобы изготовить 1 кг продукта, потребуется не менее 10 л молока. Просто умножьте цену 1 л на 10 и вы получите минимальную розничную стоимость натурального сыра. Если ценник значительно ниже, будьте уверены - перед вами «подделка».
9. Определяем качество сыра
Другая проблема, с которой можно столкнуться при покупке сыра, - низкое качество. Да, продукт натуральный, однако к некоторым хитростям производители все же прибегли. Качество сыра определяет период его созревания. Он может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, поэтому изготовители способны ускорить процесс либо отправить на полки магазинов несозревший сыр.
Признаки низкосортного продукта: неоднородная консистенция, нет эластичности (сыр не гнется), отсутствуют глазки или их очень мало (если это не особенность сорта).
Зачем проверять натуральность сыра и вреден ли сырный продукт?
Покупая сыр, нам важны не только вкусовые качества, но и польза. Продукт содержит большое количество белков, жиров и кальция. Употребляя вместо него заменитель, организм попросту не получит полезных веществ. К тому же, себестоимость сырного продукта довольно низкая. Если производитель намеренно обманывает покупателей, то вы переплачиваете в несколько раз за бесполезный товар.
Большой опасности для организма сырный продукт не несет. Съев заменитель, вы не отравитесь, просто употребите в пищу бесполезную еду. Тем не менее, в долгосрочной перспективе при регулярном употреблении сырного продукта могут возникнуть проблемы с сосудами, печенью и обменом веществ. Лучше купить не много, но качественного сыра, чем побольше заменителя.
Таким образом, натуральный сыр обладает приятным молочным вкусом и ароматом. У него равномерная консистенция и однородный цвет. Настоящий продукт быстро портится при комнатной температуре, хорошо плавится и режется. Не реагирует на йод и ультрафиолетовые лучи. А стоимость 1 кг качественного сыра составляет не меньше цены за 1 л молока, умноженного на 10. Используя простые лайфхаки, вы сможете проверить покупку на натуральность и убедиться в пользе продукта.
