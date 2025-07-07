Почему женщинам нравилось носить конические бюстгальтеры в 40-х годах

Бюстгальтер, или же как его называли раньше — бюстье, появился в начале двадцатого века, как ответ на необходимость обеспечить женщинам комфорт и поддержку груди в повседневной жизни. История его создания берет начало с французского дизайнера Эрмине Кадоль, которая в 1889 году представила первый прототип современного бюстгальтера. За короткий промежуток времени он эволюционировал, превратившись из простого средства комфорта в модный аксессуар. Тогда и появились так называемые бюстгальтеры - пули. Как они возникли и где их можно увидеть сегодня?
Реклам модных бюстгальтеров /Фото:emilia-spanish.ru
Предшественниками бюстгальтера были корсеты, которые использовались для создания идеальной по меркам тех времён женской фигуры в соответствии с модными требованиями. Однако корсеты были неудобными, тяжелыми и ограничивали движения женщины. Эрмине решила разработать белье, которое будет обеспечивать оптимальную поддержку, при этом оставаясь комфортным и функциональным.
Созданный бюстгальтер стал пользоваться огромной популярностью среди женщин и быстро распространился по всему миру. В 1920-х годах начался массовый выпуск бюстгальтеров различных форм и размеров, а также с использованием различных материалов, что позволило каждой женщине найти подходящую модель для себя.
Один из первых бюстгальтеров /Фото:pro.radiomayak.ru
С течением времени предпочтения женщин в выборе бюстгальтеров значительно изменились. Например, если в начале двадцатого века популярными были плотные бюстгальтеры с косточками, формирующими «идеальную» грудь, то в шестидесятых на пике популярности были бюстгальтеры без косточек и с минимальной поддержкой, чтобы создать более естественную форму груди.
Однако, конические бюстгальтеры «пули», несомненно, стали иконой стиля пятидесятых. Их притягательная форма сделала их знаковыми предметами того времени. Несмотря на то, что они были вызывающими и не соответствовали тогдашнему идеалу «хорошей девушки», они завоевали огромную популярность. Возникает вопрос, каким образом эти дерзкие элементы женского гардероба смогли достичь такой широкой известности?
Пришла новая мода /Фото:dzen.ru
В начале двадцатого века, в период с 1910 по 1920 годы, зародились первые модели бюстгальтеров., но и корректирующих комбидрессов. В прошлом бюстгальтеры и комбинации служили для создания скромного образа и обеспечения тепла, но не предлагали значительной поддержки груди.
История бюстгальтера «пули» началась в 1941 году, когда марка Perma-Lift представила на рынок этот новаторский продукт. Маркетинговая кампания, акцентировавшая внимание на непревзойденном удобстве и поддержке, которые обещало это нижнее белье, быстро привлекла внимание потребителей. Уникальность этих бюстгальтеров заключалась в отсутствии жестких косточек, при этом специальная строчка позволяла сохранять форму чашечек.
И простые девушки и кинодивы носили такое нижнее бельё /Фото:emilia-spanish.ru
Конические бюстгальтеры были впервые предложены публике как во Франции, так и в США. В Америке компания Maidenform зарекомендовала себя как ведущий производитель этих изделий, представив инновационные модели, которые не только формировали, но и поддерживали бюст.
Во времена Второй мировой войны, форма чашечек бюстгальтера напоминала конус, что привело к появлению названий, отражающих дух времени, таких как «бюстгальтер-пуля» и «бюстгальтер-торпеда». Аналогично тому, как популярная прическа того времени получила название «Victory rolls», новый стиль бюстгальтера также был назван в честь эпохи, символизируя победу и силу.
Легендарная причёска /Фото:za.pinterest.com
Сороковые ознаменовалось не только страшными событиями Второй мировой войны, но и зарождением новой эры гламура. Подобно тридцатым, когда кинематограф стал источником утешения во времена Великой депрессии, десять лет спустя кино продолжало оказывать значительное влияние на общественное сознание и модные тенденции.
В эпоху Второй мировой войны, известные кинодивы и манекенщицы часто становились героинями пин-ап фотографий. Эти изображения были не просто трендом, но и служили вдохновением и поддержкой для многих американцев, отправляющихся на фронты в Европе и на Тихоокеанском направлении. Когда актрисы стали предпочитать новые бюстгальтеры-пули, эта тенденция стала чрезвычайно популярной, поскольку обычные женщины стремились подражать звездам во всей их славе.
Пин-ап модель /Фото:mixyfotos.ru
Такой бюстгальтер особенно эффектно выделялся под тесно облегающими свитерами, что и привело к тому, что многие женщины предпочли его для ежедневной носки, получив прозвище «Девушка в свитере».
С развитием пластмассы и синтетических волокон было только вопросом времени, когда эти новые материалы будут использованы для создания бюстгальтеров, чтобы сделать их более упругими и поддерживающими одновременно. К пятидесятым годам дизайн бюстгальтеров с коническими чашками достиг предела экстравагантности, из-за чего производители начали использовать специальные вставки, чтобы избежать впечатления пустоты при их носке.
Мэрилин Монро /Фото:npr.org
В моду в Советском Союзе конические бюстгальтеры вошли с опозданием на несколько десятилетий и приобрели свои уникальные черты. В стране они получили название «лифчик-торпеда» и стали заметным элементом во многих популярных фильмах той эпохи. Несмотря на свою популярность, приобрести такие стильные изделия было довольно сложной задачей.
Икона стиля и звезда Голливуда, Мэрилин Монро, отдавала предпочтение бюстгальтерам конической формы. Этот выбор нижнего белья позволял ей акцентировать изысканные линии фигуры и формировать завораживающее декольте, которое стало одной из ее визитных карточек.
Звезда итальянского кинематографа, Софи Лорен, известна своим вкусом к бюстгальтерам конической формы. Этот элемент гардероба помогал ей выделить естественные очертания фигуры, подчеркивая её изящество и женственные черты.
Софи Лорен /Фото:kto-chto-gde.ru
Джейн Мэнсфилд прославилась благодаря своему дерзкому стилю и провокационным нарядам, а бюстгальтеры с коническими чашечками были ключевым элементом ее образа. Она показала, что такое нижнее белье способно не только акцентировать фигуру, но и создавать искушающие и пленительные образы.
Коллекция ретро-снимков открывает образы молодых дам, в том числе звёзд Голливуда, которые предпочитали носить бюстгальтеры с острыми чашечками, ставшие иконой стиля того времени. В их числе Элизабет Тейлор символ эпохи и муза пин-ап Бетти Бросмер, известная бразильская литераторша Клариси Лиспектор, американская актриса, ставшая секс-символом 40-х годов, Джейн Рассел, шведская актриса и модель Анита Экберг и актриса Энн Фрэнсис.
Мода была поголовная /Фото:fishki.net
В шестидесятые конические бюстгальтеры все еще оставались в тренде, но к заре семидесятых предпочтения сместились в сторону более природных и мягких форм. Однако, когда Жан-Поль Готье создавал революционный образ для Мадонны, он вдохновился формой бюстгальтера-пули для её корсета, который стал культовым элементом её костюма во время мирового тура Blond Ambitions. Также и в самом конце двадцатого века, а именно в 1999 году, бренд What Katie Did, известный своей преданностью винтажной моде, решил возродить традиционные бюстгальтеры-пули, включив их в ассортимент своей продукции. Этот шаг привнес новую волну интереса к этому стилю нижнего белья.
Мадонна в иконическом бюстгальтере /Фото:wmj.ru
В современном мире на пике популярности оказались женщины, которые не боятся выражать свою самостоятельность и силу. Это отражается и в моде: атрибуты, подчеркивающие независимость, вновь в тренде. Так, знаменитая Рианна смело носит бюстгальтеры с конусообразными чашками, демонстрируя их как на сцене, так и в повседневной жизни. Этот элемент гардероба служит для создания образа уверенной в себе и смелой женщины. Аналогичные модели выбирают и другие звезды, такие как Ариана Гранде и Ирина Шейк.
Некоторые компании, сохраняющие традиции производства бюстгальтеров конической формы, продолжают их изготовление и в наши дни. Любителям ретро-стиля предлагается уникальная коллекция, вдохновленная классическими образцами.
Мода циклична /Фото:carposting.ru
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