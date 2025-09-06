5 гаджетов из прошлого, которые демонстрируют не самые удачные попытки развития

Научно-технический прогресс последнего столетия породил огромное количество различных девайсов, которые были призваны значительно облегчить жизнь человека. Причём их было так много, что о существовании многих из них современный человек даже не догадывается. А ведь в те времена, когда они появились, заполучить их было настоящей удачей.
1. Apple 1983 года производства
Один из первых айфонов. /Фото: codigoespagueti.com
Сейчас у всех легендарная марка Apple ассоциируется со ставшими уже легендарными айфонами, однако почти сорок лет назад о таких гаджетах ещё никто и не помышлял. А вот первый в мире смартфон создать уже пытались. Именно так он и выглядел в 1983 году, представляя собой своеобразный синтез сенсорного персонального компьютера и стандартного стационарного телефона.
2. Гаджет-гибрид
Поразительный в своём функционале гаджет. /Фото: twizz.ru
Кто бы мог подумать, что в своё время времяпрепровождение в уборной пытались разнообразить за счёт научно-технического прогресса. А было именно так: кому-то пришло в голову совместить стационарный телефон, радио и держатель для туалетной бумаги. Судя по тому, что агрегат распространения не получил, такой синтез потенциальным потребителям пришёлся не по душе - всё-таки, туалет никогда не являлся подходящим местом для техники.
3. Наручный GPS-навигатор Plus Four Wristlet
Часы-навигатор из 1920-х. /Фото: fishki.net
До того, как GPS-навигатор превратились в цифровую технологию, их пытались создать самыми разными способами. Например, в 1927 году появился гаджет, по виду не отличимый от обычных наручных часов, только в них вставлялись карты необходимых покупателю маршрутов, распечатанных на небольших бумажных рулонах.
4. Smell-O-Vision
Система для большей реалистичности кино. /Фото: kinfolk.com
Попытки сделать кино как можно более реалистичным и воздействующим на чувства человека предпринимались давно. Ярким примером такого апгрейда можно считать разработку системы Smell-O-Vision. Суть её заключалась в том, что она наполняла залы кинотеатров конкретными запахами, которые были связаны с сюжетом определённого фильма. Применяли необычную технологию в американском кинопрокате в конце пятидесятых годов прошлого столетия. Ассортимент запахов составлял около тридцати наименований.
5. WikiReader
Для Википедии был свой гаджет. /Фото: wikipedia.org
Когда появилась Википедия, она сразу завоевала огромную популярность среди пользователей Интернета. Причём спрос на электронную энциклопедию на десятках языков мира был настолько велик, что разработчики решили создать специальное эксклюзивное устройство для чтения статей на ресурсе под названием WikiReader. Выпуск гаджета пришёлся на период с 2009 по 2014 годы, а потом закрылся из-за нерентабельности - смартфоны без труда давали доступ к Википедии, и отдельный гаджет для этого уже не требовался.
