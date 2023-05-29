Как в Венесуэле футуристический торговый центр превратили в мрачную тюрьму

Тот, кто хоть раз был в последние годы в столице Венесуэлы Каракасе, никогда не забудут вид огромного футуристического здания, которое по спирали поднимается ввысь. Это необычное сооружение должно было стать своеобразным символом процветания и благополучия, но в итоге превратилось в самую жестокую тюрьму на всем континенте. Что же могло такого случиться, чтобы огромный торговый центр, в котором можно было бы совершать покупки не выходя из собственного автомобиля или отдыхать в видовом ресторане, так кардинально поменял свое предназначение?
Такой вид должен был иметь самый необычный торговый центр в мире («Геликоид», Венесуэла). | Фото: travelask.ru.
Венесуэле, стране с очень сложным политическим и экономическим положением, на протяжении многих десятилетий не удается создать имидж благополучного государства. Как ни старались диктаторы, но республика даже на фоне обнаружения и разработки нефти не может начать полноценную жизнь, проваливаясь все глубже в нищету. Подобное положение время от времени провоцирует активное противостояние народа, которое жесточайшим образом пресекается, и в этом, как ни странно, «помогает» самое фантастическое здание страны – «Геликоид». Именно оно стало устрашающим местом не только столицы Венесуэлы, но и всего континента, хотя все начиналось очень даже прекрасно.
Главные строительные работы велись в период 1953-1961 гг. («El Helicoide», Каракас). | Фото: hiddenarchitecture.net.
По сведениям редакции Novate.ru, в середине прошлого века во времена правления очередного диктатора страны Маркоса Переса Хименеса внедрялись в жизнь его амбициозные планы - строился самый удивительный торговый центр на планете. Именно в этот период поток инвестиций в развитие нефтяной добычи вырос в разы, и предусмотрительная власть всеми способами старалась создавать привлекательный имидж. Проектирование роскошного торгового центра, рассчитанного на богатых посетителей, было доверено архитекторам Педро Нойбергеру, Дирку Борнхорсту и Хорхе Ромеро Гутьерресу. Им удалось создать поистине невероятное сооружение, подобного которому в те времена еще не было.
Общая площадь футуристического торгового центра достигает 73 тыс. кв м («El Helicoide», Каракас). | Фото: estrelladigital.es.
Объект под названием «Геликоид» («El Helicoide») расположили на самой высокой точке в центре города, чтобы из любого уголка можно было любоваться его футуристическим видом. Любопытно, по какой причине были сделаны винтовые поверхности опоясывающие своеобразную пирамиду? Как оказалось, устроители этого шедевра хотели создать единственный в мире универмаг, в котором богатым посетителям не нужно было выходить даже из автомобиля, чтобы совершить покупки на любом из уровней уникального торгового центра.
Серпантин, идущий наверх здания, должен был использоваться для заезда клиентов на нужный этаж на своем автомобиле. | Фото: travelask.ru/ hiddenarchitecture.net.
Знаменитая спираль вокруг здания вела на крытую парковку, а на самой его вершине планировалось создать вертолетную площадку. Как оказалось, в общей сложности «воздушных» дорог было проложено более 4 км. Внутри же помещения должны были оборудовать около 320 бутиков, создать выставочные площади для достижений промышленности, пятизвездочный отель, несколько кинотеатров, телестудию, детский парк, частный клуб, залы для культурных мероприятий, несколько баров и кафетериев, а также арт-площадки.
Справка: Стоимость проекта торгово-развлекательного центра «Геликоид» составляла более 10 млн. дол. По тем временам подобная сумма считалась заоблачной, в особенности для такой страны как Венесуэла (официальное название — Боливариа́нская Республика).
В 1961 г. строительство самого необычного здания Венесуэлы было полностью заморожено («El Helicoide», Каракас). | Фото: bigpicture.ru.
К сожалению, самое необычное и символическое здание во всей Латинской Америке так и не было сдано в эксплуатацию по той причине, что действующего диктатора свергли во время очередного военного переворота. Одно из самых выдающихся авангардных зданий модернистского наследия Венесуэлы с появлением «демократии» стало первой современной руиной города, навевающей ужас уже несколько десятилетий подряд.
В 70-х годах прошлого века недостроенный «Геликоид» превратился в притон наркоторговцев и бандитских группировок (Каракас, Венесуэла). | Фото: hiddenarchitecture.net.
Новые власти внедряли свои символы и традиции, поэтому огромное здание так и осталось не у дел. Почти 30 лет торговый центр навевал лишь легкую ностальгию и тоску, зияя пустыми окнами, ведь так никто и не решился ни привести его в порядок и использовать по назначению. Действия требовали колоссальных капиталовложений, которые вряд ли когда-нибудь окупились бы.
Знаменитый купол, спроектированный в стиле гениального изобретателя и архитектора Бакминстера Фуллера, был воздвигнут лишь в 80-х гг. («El Helicoide», Каракас). | Фото: deni-didro.livejournal.com/ pinterest.com.
Но к середине 80-х г. прошлого века власти решили отдать это здание под нужды некоторых государственных служб, поэтому они вложили немалые деньги, чтобы установить купол, оборудовать кабинеты и подвести коммуникации. Среди различных ведомств, получивших новое место дислокации, была и Боливарианская национальная разведывательная служба, больше известная как SEBIN. Вот это и стало тем роковым шагом, который и превратил амбициозный проект в самое зловещее и страшное место во всей Южной Америке.
Торговый центр «Геликоид» был размещен в самой высокой точке города и теперь его видно с любого уголка Каракаса. | Фото: el-carabobeno.com.
Несмотря на то, что спецподразделение SEBIN должно было заниматься обеспечением государственной безопасности страны, на деле оказалось, что это ведомство стало карательным органом, которое жесточайшими способами пытается защитить диктатуру. Разного рода запугивания и даже репрессии касались тех, кто посмел выразить свое негативное мнение о деятельности правительства. И если в первое время в застенках тюрьмы, которую на скорую руку оборудовали сотрудники разведслужбы, томились политические активисты, то с наступлением кризиса и возрастания недовольства народа — это место превратилось в кромешный ад.
С 1985 года «El Helicoide» в Каракасе был занят разведывательными службами полиции Венесуэлы (тогда DISIP, теперь SEBIN). | Фото: bbc.com/russian.
В этот период произошел полный развал экономики, появились перебои в поставках продовольствия и медикаментов, закрывались учреждения и предприятия. Именно это в 2014 г. и спровоцировало массовые протесты и митинги, которые заканчивались повальными арестами, причем не только демонстрантов, но и тех, кто просто проходил по улице в тот момент.
Служащих некоторых подразделений SEBIN обвиняют в злостном нарушении прав человека («El Helicoide», Каракас). | Фото: bigpicture.ru/ bbc.com, russian.
В тюрьму попадали все, даже старики и дети, их целыми автобусами доставляли в «Геликоид», размещая в импровизированные камеры, созданные в вестибюлях, не оборудованных туалетами помещениях магазинов, офисов, складов и подвалов. В нечеловеческих условиях, без свежего воздуха, уборных, душевых и даже кроватей несколько тысяч людей месяцами ждали суда, подвергаясь пыткам и постоянным унижениям.
Трехмерные иллюстрации тюремной жизни, созданные BBC в интерактивном документальном проекте о «Геликоиде». | Фото: bbc.com, russian.
По словам одного из охранников тюрьмы, пожелавшего остаться неизвестным: «Многочисленные аресты должны были напугать людей. И я думаю, в определенной степени им это удалось, потому что сегодня, случись демонстрация или марш протеста, многие боятся принимать в них участие из опасения быть арестованными».
Теперь вместо машин состоятельных людей на каждом ярусе паркуются автобусы и патрульные машины, доставляющие арестованных демонстрантов («El Helicoide», Каракас). | Фото: 800noticias.com.
Естественно, такие издевательства не могли длиться вечно, и в мае 2018 г. в «Геликоиде» вспыхнул бунт политзаключенных, который принес долгожданное освобождение большинства из тех, кто остался в живых.
Не остались в стороне от этой проблемы и крупные международные СМИ, такие как BBC и CNN. Они стали инициаторами создания спецпроектов, которые призваны привлечь внимание к бесчеловечному отношению в тюрьмах (в частности в «Геликоиде») и полному нарушению прав человека в этой стране.
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