Как в Венесуэле футуристический торговый центр превратили в мрачную тюрьму

Такой вид должен был иметь самый необычный торговый центр в мире («Геликоид», Венесуэла). | Фото: travelask.ru.

Главные строительные работы велись в период 1953-1961 гг. («El Helicoide», Каракас). | Фото: hiddenarchitecture.net.

Общая площадь футуристического торгового центра достигает 73 тыс. кв м («El Helicoide», Каракас). | Фото: estrelladigital.es.

Серпантин, идущий наверх здания, должен был использоваться для заезда клиентов на нужный этаж на своем автомобиле. | Фото: travelask.ru/ hiddenarchitecture.net.

В 1961 г. строительство самого необычного здания Венесуэлы было полностью заморожено («El Helicoide», Каракас). | Фото: bigpicture.ru.

В 70-х годах прошлого века недостроенный «Геликоид» превратился в притон наркоторговцев и бандитских группировок (Каракас, Венесуэла). | Фото: hiddenarchitecture.net.

Знаменитый купол, спроектированный в стиле гениального изобретателя и архитектора Бакминстера Фуллера, был воздвигнут лишь в 80-х гг. («El Helicoide», Каракас). | Фото: deni-didro.livejournal.com/ pinterest.com.

Торговый центр «Геликоид» был размещен в самой высокой точке города и теперь его видно с любого уголка Каракаса. | Фото: el-carabobeno.com.

С 1985 года «El Helicoide» в Каракасе был занят разведывательными службами полиции Венесуэлы (тогда DISIP, теперь SEBIN). | Фото: bbc.com/russian.

Служащих некоторых подразделений SEBIN обвиняют в злостном нарушении прав человека («El Helicoide», Каракас). | Фото: bigpicture.ru/ bbc.com, russian.

Трехмерные иллюстрации тюремной жизни, созданные BBC в интерактивном документальном проекте о «Геликоиде». | Фото: bbc.com, russian.

Теперь вместо машин состоятельных людей на каждом ярусе паркуются автобусы и патрульные машины, доставляющие арестованных демонстрантов («El Helicoide», Каракас). | Фото: 800noticias.com.