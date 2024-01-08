7 привычных продуктов, которые можно хранить вечно (они не испортятся)

1. Соль

Если хранить ее правильно, соль всегда будет на вкус как соль, независимо от того, сколько ей лет. /Фото: storage1.censor.net

2. Растворимый кофе

Растворимый кофе всегда будет оставаться свежим — даже после вскрытия упаковки. /Фото: menslife.com

3. Мед

Даже кристаллизованный мед совершенно безопасен для употребления. /Фото: zik.ua

4. Крепкий алкоголь

Чем-чем, а вот алкоголем точно можно запастись без опасений. /Фото: espanarusa.com

5. Сушеные бобы и фасоль

Бобы можно хранить до бесконечности, если они содержатся в подходящих условиях. /Фото: sc01.alicdn.com

6. Соевый соус

Соевый соус со временем становится только вкуснее и насыщеннее. /Фото: menslife.com

7. Уксус

Срок годности уксуса никогда не истекает. /Фото: staticfanpage.akamaized.net