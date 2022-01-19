Небо — это абсолютно бесплатный источник потрясающей красоты и бесконечного вдохновения. Вы когда-нибудь задумывались о том, как часто смотрите вверх и просто наслаждаетесь голубой безмятежностью? Нужно делать это как можно чаще.
А когда от городских огней меркнут звезды и тучи скрывают небесную гладь, можно открыть подборку самых вдохновляющих фотографий ночного неба. Все чудеса происходят именно здесь.
©Mikko Lagerstedt
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(c)Anton Jankovoy
©Victor Liu
©Mikko Lagerstedt
©Daniel Kordan
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20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо
Небо — это абсолютно бесплатный источник потрясающей красоты и бесконечного вдохновения. Вы когда-нибудь задумывались о том, как часто смотрите вверх и просто наслаждаетесь голубой безмятежностью? Нужно делать это как можно чаще.
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