Как цари шутов выбирали, и Почему жизнь скоморохов была совсем не веселой

Скоморох, шут гороховый, балагур – все эти слова воспринимаются нами сегодня как оскорбление. А ведь всего лишь несколько сотен лет назад, они обозначали должность человека, который развлекал народ и даже самого царя. Получить статус лицедея можно было только обладая особым остроумием, прозорливостью и чувством такта.
От комедиантов до юродивых
Во времена, когда не было еще телевизоров, радио и телефонов, народ развлекали уличные певцы, музыканты и актеры. Часто, за выступлением в шуточной форме, скрывалась критика на недостатки - как общества в целом, так и отдельно, некоторых известных всем граждан.
Комедианты всегда находились в зоне риска. Если толпе не понравятся шутки, их могут закидать камнями. А за критику богатых горожан, так и вовсе, в тюрьму могли забрать, оштрафовать. Искусства ли ради, справедливости ли, но актеры продолжали свой промысел.
1 Двуличный сатир знает, что сказать самому, а что куклой. (Репродукция картины Уильям Мейз Чейз «Шут») 2Царю не скучно, если рядом шут. (Репродукция картины: А.Шишкин «Король и шут».) / Фото: i.pinimg.com и cs11.pikabu.ru
Еще на Руси бродили юродивые. Некоторые из них были просто невменяемы, душевнобольные. Однако, были среди них и те, кто пытался даже в самые сложные времена раскрыть миру всю правду. Так, например, был в Москве Василий Блаженный.
Однажды на ярмарке он раскрыл обман лавочника, который в свои булки подмешал мел. Сделал это весьма своеобразно, раскидал всю выпечку на землю. Был еще случай, когда Василий узрел изображение дьявола под ликом святого. Чтобы доказать свою правоту, Блаженный просто сломал икону на глазах всего прихода.
Даже сам царь Иван Грозный опасался блаженного Василия. / Фото: cont.ws
Состоятельные помещики, купцы, дворяне часто держали при своих дворах собственных блаженных. Они веселили гостей, предрекали будущее, высмеивали недостатки присутствующих. Больше всех скоморохов проживало при царском дворе. Летописи донесли до нас события прошлых столетий.
Печальный удел царских фаворитов юмора
Европейская мода на уродливых, но очень умных юмористов дошла до Руси не сразу. Долгое время на эту должность попадали дети обедневших князей, образованные и талантливые. Жонглирование, фокусы, ораторское искусство, умение сочинять четверостишия – вот что должен был уметь каждый скоморох.
Тем не менее, дураки стали забавой для всех вельмож. С их образов, реприз смеялись все. А они, порой, просто воплощали волю хозяина. Под маской веселья и дурачества разоблачали настоящих самодуров и дураков.
Боярин в опале — грех над ним не пошутить! (Картина Николая Неврева). / Фото: /www.mirf.ru
Шутовские пестрые одежды, колпаки с тремя длинными концами декорировались гороховой соломой. В руках скомороха чаще всего был бычий пузырь с горохом. Любые уличные поездки совершались ими только на ослах. Они практически не имели права на личную жизнь. Царь сам решал кого и на ком женить, запросто мог покалечить и даже убить.
До наших времен дошли имена некоторых скоморохов, чья участь совсем не завидная. Княжеский сын Осип, по прозвищу «Гвоздь», верой и правдой долгое время служил Ивану Грозному. Царь ввел его в свое окружение, назначил придворным шутом за «острый язык» и «хитрые намеки».
Репродукция картины А. Литовченко «Иван Грозный Показывает Сокровища Английскому Послу Горсею». / Фото: img-fotki.yandex.ru
Многое было ему дозволено, даже поездка по Москве впереди всех царских стрельцов. Любого гостя Осип легко поднимал на смех. Увы, однажды произнесенные вслух сомнения, о родстве царя с римским императором, стали роковыми. Иван Грозный свой гнев никогда не сдерживал, поэтому окунул Осипа в кипящие щи лицом и ударил его ножом.
Самое страшное, царь не почувствовал ни капли раскаяния о содеянном, продолжил свое пиршество. Были при Иване IV еще братья Прозоровские. Ловкие и смелые ребята забавляли Государево окружение боем с живым медведем. Бояре, во главе с царем, хохотали и неистовствовали. Братьям же, хотя мишка и был дрессированный, часто приходилось залечивать раны.
Репродукция картины В. Нагорного «Бой с медведем». / Фото: www.factroom.ru
Не только Иван Грозный так легко относился к жизни своих подданных. Петр первый, казалось бы, прогрессивный и образованный человек, также имел целый штат шутов, карликов и уродцев. Он устроил потешную свадьбу своему шуту Якиму Волкову, по прозвищу «Комар».
Свадебная церемония Якима была полной насмешкой не только над молодоженами, но и над всеми традициями этого процесса. Цель же проведения такого мероприятия вообще удивляет: царь просто хотел умножить число своих карликов «естественным путем».
Еще одному своему шуту, Яну Лакосте, Петр первый подарил остров, совершенно не пригодный к жизни и титул «короля самоедского». Ян до конца жизни был вынужден носить корону из жести, сдвинутое на одно ухо. В жизни Лакосты, даже после подаренного титула, ничего не изменилось.
Скоморохи на Руси. / Фото: sun6-20.userapi.com
Печальна судьба еще одного скомороха Петра первого. Дворянский сын Иван Балакирев считал себя его другом, был соратником царя во многих ратных делах, носил военный мундир. За умение молниеносно реагировать на любые события шуткой Петр просто взял и определил его в придворные шуты.
Пожалуй, самое горькое разочарование в жизни произошло у Михаила Алексеевича Голицына. Внук некогда состоятельного и общепризнанного дипломата получил блестящее образование. Успел поучиться в Парижском университете, Сорбоне. Однако, так же успел узнать, что такое – царская немилость.
Михаил Алексеевич Голицын. Придворный шут. / Фото: /avatars.mds.yandex.net
Всю семью лишив состояния отправили в ссылку. Лишь спустя некоторые годы Михаила приближают ко двору, но увы, в качестве шута. К этому времени он успел похоронить первую жену, сбежать за границу бросив своих детей, жениться на католичке и сменить веру.
Царица, которая жаловала ему титул придворного шута, Анна Иоанновна, славилась своими грубыми, извращенными развлечениями. Бывшего потомственного князя сажали нагишом в лукошко с яйцами, заставляли изображать наседку. Он кудахтал, кукарекал, неуклюже дрался с другими шутами. Терпел все издевки и насмешки.
Свадебная церемония для придворных шутов в Ледяном доме. / Фото: news.store.rambler.ru
Самое страшное испытание оказалось еще впереди. Вздорная царица решила женить его на своей шутихе. Калмычка Авдотья Буженинова была низенького роста, с кривыми ногами и черными, как смола, волосами. Для молодоженов был построен ледяной дом, в котором им пришлось провести первую брачную ночь.
Постройка дома могла бы стать архитектурным шедевром, если бы не злой замысел его предназначения. Сама церемония венчания была проведена с массой нарушений и издевательств. Дабы молодые не покинули ледяное ложе, к ним были представлены охранники. Лишь утром, полуживой, напрочь простуженной новоиспеченной супружеской паре. было велено перебраться в другую избу.
Всенародная любовь и церковное порицание
Кем же все-таки они были, шуты? Однозначно, актерами и острословами. Много умеющие и понимающие они радовали простой народ, веселили дворянский род, ублажали эго царей и цариц. В репертуаре бродячих скоморохов были произведения народного фольклора, в которых часто выражалось недовольство существующим укладом, порядками.
Они высмеивали жадность и несоответствие городских властей и церковных служителей христианской всеобщей любви ко всем. Скоморохи собирались в большие труппы. Путешествовать по Руси так было выгодней. Священники боялись и осуждали лицедейство. Актер предстает в обликах других, а это не допустимо в христианстве.
Репродукция картины В.И. Семенов «Скоморохи с медведем». / Фото: gas-kvas.com
В городе, куда прибывали скоморохи, толпы были уже не в церкви, а у лицедеев на представлении. Храмы терпят убытки. В какой-то момент архиепископ вообще наложил запрет на всякого рода непотребную деятельность, пригрозил всем анафемой. Однако, до сих пор у нас в цене хороший юмор, добрая сатира и веселые шутки.
