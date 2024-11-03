Как цари шутов выбирали, и Почему жизнь скоморохов была совсем не веселой

От комедиантов до юродивых

1 Двуличный сатир знает, что сказать самому, а что куклой. (Репродукция картины Уильям Мейз Чейз «Шут») 2Царю не скучно, если рядом шут. (Репродукция картины: А.Шишкин «Король и шут».) / Фото: i.pinimg.com и cs11.pikabu.ru

Даже сам царь Иван Грозный опасался блаженного Василия. / Фото: cont.ws

Печальный удел царских фаворитов юмора

Боярин в опале — грех над ним не пошутить! (Картина Николая Неврева). / Фото: /www.mirf.ru

Репродукция картины А. Литовченко «Иван Грозный Показывает Сокровища Английскому Послу Горсею». / Фото: img-fotki.yandex.ru

Репродукция картины В. Нагорного «Бой с медведем». / Фото: www.factroom.ru

Скоморохи на Руси. / Фото: sun6-20.userapi.com

Михаил Алексеевич Голицын. Придворный шут. / Фото: /avatars.mds.yandex.net

Свадебная церемония для придворных шутов в Ледяном доме. / Фото: news.store.rambler.ru

Всенародная любовь и церковное порицание

Репродукция картины В.И. Семенов «Скоморохи с медведем». / Фото: gas-kvas.com