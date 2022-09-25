Что скрывает гигантская воронка в Южном Китае: Недавно обнаруженный затерянный первобытный мир

Что такое карстовая воронка

Карстовые воронки именуют сенотами.

Воронка глубиной около 200 метров в Китае скрывала в себе первобытный лес.

Воронки в Китае многочисленны и велики

Изучение миров, затерянных во времени

Южный Китай богат подобными сенотами.

Затерянный мир на дне воронки предстоит ещё изучить.

Деревья могут стать проблемой

Дно воронки скрывало иной мир.

Люди идут по мосту в искусственных лесах в Кашгаре, Китай, которые, как говорят, лишь усиливают засуху, когда используются неместные деревья.