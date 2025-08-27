По-осеннему: 5 рецептов блюд и напитков на основе тыквы

Тыква – этот тот самый продукт, с которым у многих ассоциируется осень, в основном, благодаря ее насыщенному оранжевому цвету. Из-за сладкого, слегка специфического вкуса плода, многие считают, что его можно использовать исключительно для приготовления десертов, но на самом деле из тыквы получаются прекрасные супы, салаты, напитки. Novate.ru делится несколькими разноплановыми рецептами, чтобы вы в этом убедились на своем опыте.
Рецепт 1: Тыквенно-муссовый торт
Основой торта является бисквит. / Фото: klublady.ru
Для приготовления блюда вам понадобится: 650 граммов мякоти запеченной тыквы, 250 граммов творожного сыра (можно использовать рикотту), одно яйцо, 150 граммов сухарной пудры, сок одного апельсина, 100 миллилитров воды, 250 миллилитров жирных сливок, 32 грамма желатина, 100 миллилитров молока, по 40 граммов сахара и муки, половина чайной ложки разрыхлителя.
Для начала нужно взять подходящую емкость и взбить в ней яйца с сахаром с помощью миксера. Делать это нужно около пяти минут на высокой скорости, чтобы масса посветлела и увеличилась в объеме в несколько раз – это будет означать, что сахар полностью растворился. Далее просейте муку через сито, смешайте с разрыхлителем и добавьте к яично-сахарной смеси.
Дно формы выстелите пергаментом, смажьте сливочным или растительным маслом, вылейте в нее тесто и отправьте в духовку на 10-15 минут. Температура выпечки составляет 170 градусов. Готовность теста проверяйте спичкой или зубочисткой – после погружения в бисквит она должна остаться сухой.
Возьмите мякоть тыквы, сложите ее в марлю и хорошо отожмите, чтобы избавиться от лишней влаги. Для мусса понадобится 500 граммов идеально отжатого фрукта. Добавьте к тыкве 130 граммов сахарной пудры, творожный сыр и сок апельсина, после чего хорошо взбейте блендером до однородной массы. Следующий компонент – заранее разведенные в воде или в молоке 25 граммов желатина (на упаковке есть инструкция, как правильно его подготавливать к использованию). Сливки взбейте в воздушную массу с помощью миксера и добавьте к остальным продуктам, аккуратно перемешайте с помощью лопатки.
Возьмите большую плоскую тарелку, выложите на нее готовый бисквит и установите бортики от формы, в которой вы его запекали. Высоту стенок увеличьте с помощью пергаментной бумаги. Вылейте на бисквит тыквенный мусс и отправьте в холодильник на несколько часов.
В это время приготовьте заливку.
Рецепт 2: Тыквенный латте
Тыквенный латте можно украсить взбитыми сливками. / Фото: about-tea.ru
Для приготовления напитка вам понадобится: 500 граммов запеченной тыквы, полторы чайной ложки молотой гвоздики, 400 миллилитров теплой воды, 150-200 граммов сахара (ориентируйтесь по своему вкусу), по одной столовой ложке молотой корицы и молотой гвоздики, по полторы чайной ложки молотого имбиря и молотого мускатного ореха, 500 миллилитров сваренного в турке или в кофемашине кофе, по 120 миллилитров сливок и молока.
Основа тыквенного латте – это, конечно же, тыквенный сироп. Для его приготовления очистите тыкву от кожуры, нарежьте большими кусками, замотайте каждый в фольгу и отправьте в духовку на 200 градусов примерно на 30 минут (она должна стать мягкой). Когда тыква будет готова, уберите фольгу, сложите кусочки в кастрюлю, добавьте воды, сахар по вкусу, пряности и перебейте ингредиенты с помощью блендера до получения консистенции пюре.
Поставьте тыквенную массу на небольшой огонь и варите 10-15 минут, пока она не загустеет и не станет ароматной и тягучей, похожей на карамель. Кстати, такой сироп можно хранить в холодильнике и в дальнейшем использовать не только для приготовления латте, но также в качестве топпинга к блинам или начинки для выпечки.
Заварите кофе, соедините его с несколькими столовыми ложками сиропа и 60 миллилитрами молока, разлейте по чашкам (хватит на две порции). Остальное молоко взбейте вместе с жирными сливками (удобно это делать с помощью ручного или электрического капучинатора, но можно и венчиком) и выложите полученную пену поверх напитка. Тыквенный латте готов!
Рецепт 3: Тыквенный суп-пюре
У супа-пюре должна быть однородная, гладкая консистенция. / Фото: pokayadoma.ru
Для приготовления тыквы вам понадобится: одна луковица, 300 граммов мякоти тыквы, 200 граммов картофеля, 20 граммов сливочного масла, растительное масло для обжарки овощей, 100 миллилитров белого сухого вина, 400 миллилитров овощного бульона, 200 миллилитров молока, одна чайная ложка лимонного сока, молотый мускатный орех, соль и молотый черный перец по вкусу.
Для начала нужно очистить и измельчить овощи: лук – полукольцами, тыкву – кубиками, картофель – небольшими ломтиками. Далее установите на плиту кастрюлю, смажьте ее дно растительным маслом и сливочным маслом, дождитесь, пока она хорошо разогреется. После этого пять минут обжаривайте лук, пока он не станет прозрачным, а затем добавьте картофель и тыкву. Готовьте их около десяти минут на слабом огне, после чего влейте вино, доведите до кипения и через пару минут добавьте горячий овощной бульон и специи. Варите суп на среднем огне около пятнадцати минут (если будет сильно кипеть, убавьте огонь).
По истечении времени снимите кастрюлю с плиты и измельчите ее содержимое погружным блендером. Влейте горячее молоко и снова поставьте на плиту. Доведите до кипения и варите пять минут на слабом огне. В конце влейте лимонный сок и перемешайте. Попробуйте суп на вкус – если не хватает соли и перца, добавьте. Кстати, чтобы добавить блюду текстуры, подавайте его вместе с сухариками. Их очень легко приготовить – достаточно нарезать хлебный мякиш кубиками и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут (можно приправить специями, вроде прованских трав).
Рецепт 4: Драники из тыквы
Драники лучше подавать со сметаной. / Фото: lefood.menu
Для приготовления блюда вам понадобится: 500 граммов тыквы, две луковицы, два зубчика чеснока, два куриных яйца, четыре столовых ложки муки, пучок петрушки, горсть тыквенных семечек (по желанию), соль, черный молотый перец и кунжут по вкусу, растительное масло для жарки.
На первом этапе очистите тыкву от кожуры и семечек, мякоть натрите на средней терке. С лука и чеснока снимите шелуху и измельчите ножом (чеснок можно пропустить через пресс). Соедините овощи в миске и добавьте туда мелко порубленную петрушку, хорошо перемешайте. Вбейте яйцо, добавьте муку, соль и молотый перец по вкусу. Если масса получилась слишком жидкой, положите еще немного муки. Также можно загустить панировочными сухарями.
Поставьте на плиту сковороду, смажьте дно растительным маслом и дождитесь, пока она разогреется. Затем с помощью ложки выкладывайте тесто в форме оладий. Жарить лучше на среднем огне, по две-три минуты с каждой стороны, чтобы образовалась румяная корочка. Если хотите, чтобы тыквенные драники получились мягкими, можете накрыть сковороду крышкой, если хрустящими – крышка не нужна. При подаче посыпьте блюдо кунжутом и тыквенными семечками. В качестве соуса используйте сметану с зеленью.
Рецепт 5: Тыквенное ризотто
Кусоки тыквы добавляют ризотто пикантной сладости. / Фото: zdorovogotovim.ru
Для приготовления блюда вам понадобится: 650 граммов риса арборио, 450 граммов тыквы, по 100 граммов сыра и сливочного масла, пучок молодого шпината, два лука-шалота (можно заменить репчатым, но тогда его следует замочить в воде, чтобы убрать горечь), два литра куриного бульона, 200 миллилитров белого сухого вина, столовая ложка оливкового масла.
Очистите лук от шелухи и хорошо измельчите ножом. С тыквы снимите кожуру и нарежьте кубиками. Поставьте на плиту кастрюлю, дождитесь, пока она разогреется, выложите оливковое масло и 50 граммов сливочного, после чего обжарьте лук до прозрачного состояния. Затем всыпьте рис и хорошо прогрейте его, постоянно помешивая – будет достаточно пары минут, важно, чтобы зерна стали прозрачными. Убавьте огонь до среднего, влейте 100 миллилитров вина и дайте ему выпариться. На следующем этапе нужно будет постепенно вливать бульон (по паре половников). Не забывайте мешать рис. В середине процесса приготовления добавьте кусочки тыквы.
Когда ризотто будет почти готово, выложите шпинат, минуту прогревайте его, постоянно помешивая, затем добавьте оставшееся вино и подождите, пока оно полностью выпарится. Положите оставшееся сливочное масло и аккуратно перемешайте блюдо движением снизу вверх. В конце натрите сыр на терке и посыпьте каждую порцию ризотто. При желании можно украсить подсушенными на сковороде кедровыми орехами.
