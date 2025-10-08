Секреты приготовления тыквы, которые заставят полюбить ее даже скептически настроенных членов семьи

Учитывая то, какую пользу тыква приносит организму, удивительно, что никто до сих пор не предложил продавать ее в аптеке как лекарство. Однако огромное количество витаминов и минералов для некоторых людей не является аргументом – в каждой семье найдется человек, который терпеть не может блюда из этой рыжей красотки., чтобы она нравилась всем без исключения.
Какую тыкву лучше готовить
На современном рынке можно найти массу разновидностей тыквы всех цветов и размеров, однако далеко не все из них получится вкусно приготовить. Кулинары советуют останавливаться на одном из двух вариантов.
1. Обыкновенная
Обыкновенная тыква выглядит, как карета из сказки про Золушку. / Фото: pinterest.ru
Помните карету из мультфильма «Золушка»? Именно так выглядит тыква обыкновенная. Более крупные экземпляры лучше выбирать для Хэллоуина, а вот среднего и небольшого размера – для готовки, так как они намного слаще и в них мало волокон. Кроме того, маленькую тыкву можно полностью поместить в духовку, вместе с семечками и кожурой, чтобы вкус и аромат стали интенсивнее. По сути, это самый оптимальный вариант – сначала запекать тыкву, а потому же использовать ее в качестве ингредиента для блюда. Процесс запекания нейтрализует картофельный привкус и превращает тыкву в сладкий фрукт. Детям обязательно понравится тыквенный суп-пюре с кокосовыми сливками, а взрослым стоит добавлять в блюдо имбирь и карри, чтобы оно согрело изнутри.
2. Баттернат
По форме баттернат напоминает тыкву. / Фото: fb.ru
Эту разновидность тыквы часто называют ореховой, сливочной или мускатной, из чего сразу можно сделать вывод о ее вкусовых характеристиках. А учитывая тот факт, что ее форма напоминает кеглю, баттернат удобно нарезать на шайбы и обжаривать на гриле. Благодаря тому, что в тыкве содержится большое количество сахара, в процессе обжарки он карамелизуется и на стейках образуется аппетитная корочка. Перед тем, как приступать к приготовлению, кусочки тыквы необходимо замариновать в оливковом масле с травами. Лучше использовать итальянские, например, тимьян, орегано, розмарин. Также можно добавить мускат, зиру и кардамон для усиления вкуса. Подобный «стейк» станет отличным вариантом ужина для вегетарианцев, хотя мясоеды, скорее всего, тоже не останутся равнодушными. В качестве гарнира используйте шпинат или зеленый салат – вкусно, быстро, полезно.
Как правильно и безопасно чистить тыкву
Тыква должна устойчиво стоять на столе, а чистить ее нужно сверху вниз. / Фото: prostayaferma.ru
Самым нелюбимым этапом работы с тыквой многие повара считают именно очистку – чтобы снять кожуру с продукта уходит огромное количество времени. С баттернатом немного проще – у него удобная форма и мягкая кожура, а вот с обыкновенной тыквой придется повозиться, особенно если вам попалась твердокорая.
Если не хотите лишиться терпения и ногтей, сначала запеките тыкву, а уже потом снимайте кожуру. Это получится сделать даже обычной ложкой, так как оболочка размякнет. В тех случаях, когда от кожуры следует избавить сырую тыкву, действуйте по следующему алгоритму: ровно срежьте «крышки» с обеих сторон, установите ее «на попа» на большую доску, под которую подложено полотенце (чтобы не ездила по столу), и снимайте кожуру движением сверху-вниз отдельными полосками. Такой способ позволит избежать «боевых ранений».
Лайфхак: Разрежьте тыкву на две части, достаньте семена и поставьте плод в микроволновку, предварительно включив ее на полную мощность. Пары минут будет достаточно, чтобы кожура размягчилась и ее можно было быстро и легко снять.
Где можно и нужно использовать тыкву
• Десерты
Пирог с начинкой из тыквы. / Фото: pinterest.ca
Вместо фруктов в пирогах смело можно использовать тыкву. Например, в знаменитом французском тарт-татене она будет звучать намного интереснее, чем традиционная начинка из яблок. Просто нарежьте тыквенную мякоть тонкими ломтиками и готовьте пирог по стандартной схеме. Что касается специй, то можно использовать те же, что идут в оригинальном рецепте: корицу, бадьян, ваниль. А если подать лакомство с шариком мороженого – получится фантастически вкусно!
• Салат с морепродуктами
У морепродуктов, как и у тыквы, сладковатый привкус. / Фото: oknovinternet.ru
Далеко не все знают, но тыквенная мякоть прекрасно комбинируется с морепродуктами, особенно с крабами и креветками, у которых тоже сладковатый привкус. Если вы используете в классическом крабовом салате не рис или картофель, а мякоть тыквы, вы будете в шоке от полученного результата.
• Варенье, чатни и джем
Сладкое варенье из тыквы. / Фото: imperiyavkusov.ru
Отличный вариант оригинальной консервации. А почему бы и нет, учитывая, что варенье из кабачков и лимонов уже плотно закрепилось в нашем кулинарном арсенале. Мякоть тыквы можно оттенить при помощи «кондитерских специй» (той же корицы) или красным перцем, зернами горчицы. Первый вариант станет восхитительным дополнением к чаю, а второй – к сырной тарелке.
• Хумус
Хумус из тыквенного пюре. / Фото: woman-delice.com
Если вы уже давно не можете придумать чем разнообразить завтрак или даже праздничный стол, тыквенный хумус придется как нельзя кстати. Для его приготовления необходимо смешать тыквенное пюре и классический хумус из нута в тех пропорциях, которые вы предпочитаете. Заправьте пасту оливковым маслом и соком лайма, а затем наблюдайте за тем, как гости начнут засыпать вас вопросами об ингредиентах, присутствующих в блюде.
• Коктейли и смузи
Полезный смузи на основе тыквы. / Фото: fiteria.ru
Несмотря на то, что лето уже закончилось, освежающие напитки рано отправлять на скамью запасных. Лучше приготовьте сок из тыквы, груши и имбиря. Осень прямо в стакане!
Рецепты с тыквой
1. Крем-суп из тыквы
Для украшения крем-супа используются тыквенные семечки. / Фото: elementaree.ru
Вам понадобится килограмм тыквы, 300 граммов картофеля, 200 граммов лука, 20 граммов имбиря, 10 граммов чеснока, 500 мл кокосового молока, 20 граммов меда, сливочного и оливкового масла, 400 мл овощного бульона и тыквенные семечки для подачи.
Для начала неочищенную тыкву нужно нарезать дольками, замариновать в смеси оливкового масла, соли, перца, меда и любимых специй, тщательно перемешать, завернуть в фольгу и запечь в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов. В зависимости от духовки, время приготовления может варьироваться от 40 до 50 минут.
Пока тыква будет запекаться, мелко нарезанный лук и чеснок обжарьте на сковороде на смеси оливкового и сливочного масла, добавьте очищенный тертый имбирь, овощной бульон и картофель, порезанный кубиком. Варите минут 20, пока картофель не станет мягким. Затем добавьте очищенную от кожуры и семян тыкву, перемешайте и отправьте смесь в чашу блендера. После того, как перебьете ингредиенты, влейте кокосовое молоко и приправьте солью и перцем по вкусу. При желании украсьте готовый крем-суп обжаренными тыквенными семечками.
2. Тыква, запеченная в духовке с хумусом и орехами
queenofvegan.ru
В список ингредиентов для хумуса входят 400 граммов нута, 320 граммов тыквенного пюре, одна столовая ложка оливкового масла, две столовые ложки кунжутной пасты и лимонного сока, щепотка куркумы и мускатного ореха, соль и перец по вкусу.
Для самого блюда понадобится 450 граммов хумуса с тыквенным пюре, 650 граммов мякоти тыквы, 20 граммов оливкового масла и грецкого ореха, соль и перец по вкусу, немного шпината для украшения.
Заправку нужно будет делать из 40 граммов оливкового масла, сока лайма и рисового соуса.
Итак, для начала необходимо приготовить хумус. Смешайте в глубокой емкости тыквенное пюре, отварной нут и кунжутную пасту, частями поместите массу в чашу блендера и перебейте, чтобы получилась однородная консистенция. Добавьте специи, оливковое масло, лимонный сок и хорошо перемешайте.
Второй этап – приготовления тыквы. Нарежьте ее на дольки, замаринуйте в оливковом масле и приправах, а затем запекайте около получаса в разогретой до 180 градусов духовки. У готовой тыквы срежьте кожуру. Финальный этап – презентация. Разложите хумус в тарелки, сверху расположите печеную тыкву, сверху полейте заправкой, предварительно перемешав все ингредиенты для нее, посыпьте грецкими орехами и украсьте шпинатом.
