Мечта путешественника, или Ожидание vs реальность

В наше время большинство людей не носят розовых очков, для этого у них есть многочисленные фильтры инстаграма. Возможно, именно поэтому поездки в популярные туристические места часто разочаровывают. Где эти идеальные и восхитительные пляжи с белым песком и бирюзовой водой, которые так и манят с фотографий?
Все-таки раньше было намного лучше, когда мы могли лишь читать об этих местах и мечтать о них. Теперь же из-за инстаграма суровая действительность разбивает наши фантастические ожидания.
Ожидание — посмотреть закат над Стоунхенджем.
Реальность.
Ожидание — прогулка по греческому острову Санторини.
Реальность.
Ожидание — постоять на Великой Китайской стене.
Реальность.
Ожидание — статуя Русалочки в Копенгагене.
Реальность.
Ожидание — картина «Мона Лиза».
Реальность.
Ожидание — Ниагарский водопад.
Реальность.
Ожидание — фонтан Треви в Риме.
Реальность.
Ожидание — полюбоваться красотой цветущей сакуры.
Реальность.
Ожидание — полюбоваться Тадж-Махалом в Индии.
Реальность.
Ожидание — подъем на гору Эверест.
Реальность.
Ожидание — постоять на площади Святого Петра перед собором.
Реальность.
Ожидание — позагорать на восхитительных пляжах Таиланда.
Реальность.
Ожидание — посмотреть на дом Мила, построенный в 1906-1910 годах в Барселоне архитектором Антони Гауди.
Реальность.
Ожидание — пробежаться по Испанской лестнице в Риме.
Реальность.
Ожидание — устроить пикник у Эйфелевой башни.
Реальность.
Ожидание — научиться кататься на лыжах.
Реальность.
Ожидание — расслабиться на волшебном пляже на Мальдивах.
Реальность.
Ожидание — покататься на гондоле в Венеции.
Реальность.
Ожидание — сфотографироваться перед Пизанской башней в Италии.
Реальность.
Ожидание — попробовать экзотическую кухню Таиланда.
Реальность.
Ожидание — почувствовать атмосферу древности и таинственности у пирамиды Хеопса.
Реальность.
Ожидание — прогуляться по Овечьему лугу в Центральном парке Нью-Йорка.
Реальность.
