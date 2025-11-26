С нами не соску...
Мечта путешественника, или Ожидание vs реальность

В наше время большинство людей не носят розовых очков, для этого у них есть многочисленные фильтры инстаграма. Возможно, именно поэтому поездки в популярные туристические места часто разочаровывают. Где эти идеальные и восхитительные пляжи с белым песком и бирюзовой водой, которые так и манят с фотографий?



Все-таки раньше было намного лучше, когда мы могли лишь читать об этих местах и мечтать о них. Теперь же из-за инстаграма суровая действительность разбивает наши фантастические ожидания.

Ожидание — посмотреть закат над Стоунхенджем.

Реальность.

Ожидание — прогулка по греческому острову Санторини.

Реальность.

Ожидание — постоять на Великой Китайской стене.

Реальность.

Ожидание — статуя Русалочки в Копенгагене.

Реальность.

Ожидание — картина «Мона Лиза».

Реальность.

Ожидание — Ниагарский водопад.

Реальность.

Ожидание — фонтан Треви в Риме.

Реальность.

Ожидание — полюбоваться красотой цветущей сакуры.

Реальность.

Ожидание — полюбоваться Тадж-Махалом в Индии.

Реальность.

Ожидание — подъем на гору Эверест.

Реальность.

Ожидание — постоять на площади Святого Петра перед собором.

Реальность.

Ожидание — позагорать на восхитительных пляжах Таиланда.

Реальность.

Ожидание — посмотреть на дом Мила, построенный в 1906-1910 годах в Барселоне архитектором Антони Гауди.

Реальность.

Ожидание — пробежаться по Испанской лестнице в Риме.

Реальность.

Ожидание — устроить пикник у Эйфелевой башни.

Реальность.

Ожидание — научиться кататься на лыжах.

Реальность.

Ожидание — расслабиться на волшебном пляже на Мальдивах.

Реальность.

Ожидание — покататься на гондоле в Венеции.

Реальность.

Ожидание — сфотографироваться перед Пизанской башней в Италии.


Реальность.

Ожидание — попробовать экзотическую кухню Таиланда.

Реальность.

Ожидание — почувствовать атмосферу древности и таинственности у пирамиды Хеопса.

Реальность.

Ожидание — прогуляться по Овечьему лугу в Центральном парке Нью-Йорка.

Реальность.

