Южная Африка с высоты

Талантливый американский фотограф Зак Секлер (Zack Seckler) увековечил изумительные по красоте пейзажи Южной Африки в своих абстрактных фотографиях, сделанных с борта небольшого самолёта. Выставка его работ открывается 13 апреля в художественной галерее ClampArt на Манхэттене в Нью-Йорке.



































































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