7 вещей из СССР, которые еще вчера были безвкусицей, а сегодня они на пике моды

Если сравнить современные тренды и советскую моду, можно найти очень много общего. Загляните в свой гардероб и поймете, что вещи, которые раньше носили наши мамы и бабушки, снова актуальны. Novate.ru рассказывает, какую одежду из эпохи СССР можно поздравить с триумфальным возвращением.
1. Платье-рубашка
Помните платье, в котором была Надя Шевелева в «Иронии судьбы»? Бежевое, с отложным воротником и элегантным поясом, которое по крою напоминало удлиненную рубашку? Оказывается, не только главная героиня культового фильма одевалась в подобные наряды – платья-рубашки были культовыми в советское время, только фасон периодически менялся. Сначала вещь представляла собой лишь женскую вариацию классического элемента мужского гардероба, и лишь через много лет официально стала одной из самых изящных моделей. Стилисты называют платье-рубашку абсолютно универсальным, так как оно подходит девушкам любого роста и любой комплектации. А уж как его любят монаршие особы – одни образы Кейт Миддлтон чего только стоят!
2. Спортивная одежда
Спортивные толстовки из фильма «Курьер» на пике популярности
В 2020 году, когда весь мир захватила пандемия коронавируса, большинство девушек изменили взгляды на свой гардероб. Место узких платьев, каблуков, мини-юбок заняли кроссовки, широкие штаны, спортивные костюмы, свободные толстовки. Комфорт и удобство стали во главе, и тогда казалось, что раньше подобные идеи были для нас чужды. На самом деле тенденция оказалась не настолько новой, как все думали: в Советском Союзе женщины активно носили спортивные костюмы в обычной жизни.
Не знаете, с какой спортивной вещи начинать составлять свои образы? Купите свитшот с крупной надписью, как у героини фильма «Курьер» Кати Кузнецовой. Его главный плюс – в универсальности. Свитшот можно носить с любой одеждой, которая есть в гардеробе, и это будет выглядеть гармонично. Главное – подбирать правильную обувь и аксессуары, чтобы не вызвать дисбаланс.
3. Жилет
Жилет может быть цельным или нет
Если вы смотрели прошлогодние дизайнерские показы, заглядывали в fashion-блоги или читали модные журналы, то наверняка помните, что одним из самых трендовых предметов гардероба стал трикотажный жилет. Девушки носили его с длинными юбками, широкими брюками, надевали поверх рубашек, водолазок и футболок. Всем казалось, что это нечто новое и свежее. Однако, если вспомнить один из нарядов Верочки в фильме «Служебный роман», то можно смело сказать, что в идеи жакета нет ничего нового. Вязаный разноцветный предмет гардероба Верочка надела вместе с водолазкой небесно-голубого цвета.
Если не знаете, как правильно носить и сочетать жилет, спросите совета у своих мам или бабушек – они точно знают в этом толк. Или вдохновитесь образами героинь советских фильмов – в каждом из них есть своя изюминка.
4. Косынка
Сейчас косинку носят не только как головной убор, но и как аксессуар для волос
Кажется, что косынки переживают эпоху возрождения в ее лучшем виде. Забытый головной убор вновь стал актуальным и стал появляться в дизайнерских коллекциях. Шелковые, хлопковые, кожаные – в магазинах можно встретить множество разноплановых вариантов под любой образ. А если не знаете, как их носить, fashion-инфлюенсеры с радостью подскажут – на своих страницах в социальных сетях они активно делятся лайфхаками с участием платков, используя их не только в качестве головного убора, но и как аксессуар для сумок, элемент причесок и даже стильный летний топ.
Мода на косынки пришла из Советского Союза, вот только в то время они не были составляющей модного гардероба. В 20-х годах скромные красные платки, повязанные сзади, были символом женской независимости. В 30-х годах они приобрели практичное значение – девушки, работавшие на заводах, повязывали их на затылке, чтобы не получить производственную травму, а те, кто трудился в колхозе – завязывали косынки под подбородком для защиты от ветра и солнца.
И только в 70-х годах советским женщинам предложили использовать косынку в качестве модного элемента, который способен добавить изюминку в образ. Так как в то время не было большого разнообразия головных уборов и аксессуаров для волос, девушки с радостью стали дополнять свои наряды платком. Для вдохновения можете взглянуть на образы Катерины Тихомировой из фильма «Москва слезам не верит». Когда она стала директором предприятия, то стала использовать косынку в качестве стильного украшения на шею, комбинируя ее с лаконичным пальто или плащом. Также она надевала платок вместо элегантного головного убора.
5. Стеганая куртка
Стеганые куртки - отличное решение для весны и лета
При выборе демисезонной куртки многие девушки останавливают свой выбор на стеганых моделях, ведь они сейчас невероятно актуальны. А ведь советские девушки тоже любили эту верхнюю одежду. Чтобы убедиться в этом, задайте вопрос мамам и бабушка о том, какие куртки они носили в молодости. Если повезет, они даже достанут из шкафа винтажные вещи с отложными вельветовыми воротниками (все мы знаем о привычках советских людей ничего не выбрасывать). В свой гардероб можно добавить как мамину одежду, так и присмотреться к современным моделям, которые тоже вернут вас в прошлое и добавят нотку ретро в аутфит.
6. Костюм с юбкой
Современные костюмы не такие мешковатые, красивых расцветок
Да-да, брючные костюмы – наше все. Но как насчет того, чтобы внести некоторые изменения в гардероб, и вместо брюк надеть юбку? Такое сочетание было модно и актуально в прошлом столетии, и сейчас оно активно внедряется в современный стиль. На прошедших Неделях моды знаменитые дизайнеры представили элегантный костюмы с юбкой-карандаш, и хотя бы один из них должен появиться в вашем гардеробе. Если не хотите выглядеть слишком строго, комбинируйте пиджак с шелковой блузой – она немного смягчит его силуэт и фактуру. Также можно надевать костюм вместе с рубашкой, топом, водолазкой – все зависит от конкретной ситуации.
7. Тельняшка
Внешний вид тельняшки практически не изменился
Несколько лет назад тельняшка стала составляющей базового женского гардероба, о чем лично мы ничуть не жалеем. Она отлично сочетается с джинсами, юбками, брюками и объемными пиджаками, важно лишь подобрать правильный фасон и толщину полоски, чтобы вещь не полнила. Вряд ли вы сможете найти ее в гардеробе у своей мамы или бабушки, так как вещи такого плана имеют свойство быстро изнашиваться, но сомневаться в том, что тельняшка пришла к нам прямиком из советских времен, не стоит. Тогда девушки сочетали их с белыми джинсами и подворачивали рукава – смотрелось очень свежо. Советуем взять образ на заметку!
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