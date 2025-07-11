7 вещей из СССР, которые еще вчера были безвкусицей, а сегодня они на пике моды

1. Платье-рубашка

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». / Фото: maybe.ru

2. Спортивная одежда

Спортивные толстовки из фильма «Курьер» на пике популярности

3. Жилет

Жилет может быть цельным или нет

4. Косынка

Сейчас косинку носят не только как головной убор, но и как аксессуар для волос

5. Стеганая куртка

Стеганые куртки - отличное решение для весны и лета

6. Костюм с юбкой

Современные костюмы не такие мешковатые, красивых расцветок

7. Тельняшка

Внешний вид тельняшки практически не изменился