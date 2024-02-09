Скажите, куда пропали волшебники? Еще двадцать лет назад мир сходил с ума по Копперфильду, а по оставшимся от СССР домам культуры колесили фокусники и маги – сейчас же все как будто вымерли!
Вот посмотрите на афиши известных фокусников 1870-1915 годов. Самый был расцвет! Люди еще верили в чудеса, а за связь с нечистой силой уже перестали жечь на кострах. Где то наивное время! Эх! Верните хотя бы Кио!
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Фантастические афиши иллюзионистов 1870-1915
Скажите, куда пропали волшебники? Еще двадцать лет назад мир сходил с ума по Копперфильду, а по оставшимся от СССР домам культуры колесили фокусники и маги – сейчас же все как будто вымерли!
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