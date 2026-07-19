Идеи организации пространства в маленькой ванной

Очень часто мы пренебрегаем пространством в ванной комнате, даже если оно совсем не большое. И зря! В этой казалось бы маленькой комнате есть неиспользуемое пространство, которое можно эффективно использовать для хранения вещей.



Ведь там всегда есть что хранить — полотенца, туалетные принадлежности. Добавив больше места для хранения, мы поможем вам сделать ее более организованной.