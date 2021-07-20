Как исчезновение судебного исполнителя затмило Эйфелеву башню: Детектив, написанный жизнью

Как убийство судебного исполнителя затмило Всемирную выставку с первым в мире автомобилем

В 1889 году в Париже проходила Всемирная выставка

Туссен-Огюст Гуффэ

Мари-Франсуа Горон

Расследование преступлений «современниками» Шерлока Холмса

Доктор Александр Лакассань

Габриэль Бомпар

Мишель Эйро

Габриэль Бомпар

Разоблачение и наказание

Расследование убийства подробно освещалось прессой

Рисунок Анри Мейера, опубликованный в ходе судебного разбирательства

История была показана читателям газет до конца

Из газеты, выпущенной в ходе процесса

Выйдя на свободу, Бомпар делала попытки привлечь внимание к своей истории, выступала на вечерах, но затея оказалась провальной