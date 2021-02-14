7 устоявшихся заблуждений об оружии, которые нам навязал кинематограф

Мировой кинематограф породил неимоверное количество всевозможных упрощений, допущений, заблуждений и, конечно же, просто мифов в отношении огнестрельного оружия. В реальной перестрелке все далеко не так, как это показывается даже в фильмах с самой, казалось бы, реалистичной постановкой. Исключения есть, но они редки. Так одной из наиболее правдоподобных перестрелок в кино считается эпизод из фильма «Схватка» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино в главных ролях. Но вернёмся к нашим мифам.
1. Холостые патроны безвредны
Холостые патроны выглядят вот так. |Фото: allzip.org.
Холостые боеприпасы в кино не имеют ничего общего с теми, что существуют в реальном мире. На самом деле холостые патроны отнюдь не безвредны и даже могут убить (или скорее покалечить) человека на дистанции в несколько десятков метров. Все потому, что вместо стальной пули в таких патронах имеется пуля из достаточно хрупкого пластика. Тем не менее, даже она представляет угрозу.
2. Металлодетектор не видит современные пистолеты
В любом оружии все еще есть металлические детали. |Фото: zhukovsky.life.
Миф, который был порожден главным образом зубодробительным боевиком «Крепкий орешек 2», где говорилось о том, что нельзя выявить Glock 17 при помощи металлодетектора. В конструкции пистолетов Glock действительно очень много пластиковых деталей, однако и металлические все еще есть. Так, что скрыть оружие от датчиков невозможно. Полностью пластиковый стреляющий пистолет сделать можно, но он будет одноразовым и скорее всего не очень мощным.
3. Дверца машины остановит пулю
Нужна очень толстая сталь, чтобы остановить пулю. |Фото: megacadr.com.
Ни дверь автомобиля, ни деревянный стол, ни мусорный бак не будут способны остановить даже 9 мм пулю. В самом лучше случае материалы, из которых сделаны перечисленные предметы, спровоцируют рикошет. Однако даже тогда отклонение поражающего элемента от первоначальной траектории движения не будет значительным.
4. Глушитель делает стрельбу менее эффективной
Глушитель делает оружие только лучше. |Фото: vsezdorovo.com.
Миф, созданный не столько кинематографом, сколько видеоиграми. На самом деле глушитель не только не уменьшает мощность оружия, но и даже увеличивает ее (очень незначительно, за счет дополнительного сжатия пороховых газов). Кроме того, вопреки изображению в кино и играх, глушитель вовсе не делает стрельбу абсолютно беззвучной.
5. Стрелять под водой легко
Стрелять под водой очень сложно. |Фото: yvision.kz.
Вода плотнее воздуха примерно в 700 раз. Так что подстрелить человека под водой – это крайне непростая задача. Большинство пуль, попав вводу, начинают стремительно терять свою скорость движения и просто падают на дно, не причинив никакого вреда цели. Достаточно сказать, что для подводной стрельбы в свое время разрабатывались специальные автоматы и пистолеты. Предназначаются они главным образом для спецназа.
6. Сбить вертолет из пистолета – легко
Сбить вертолет очень непросто. |Фото: m.fishki.net.
Когда главный герой фильма сбивает (а то и взрывает!) вертолет выстрелами из пистолета – это выглядит очень круто. Но ничего общего с действительностью подобные сцены вообще не имеют. Сбить большинство вертолетов за счет повреждения важных компонентов будет крайне сложно даже при массированном обстреле из оружия калибра 7.62 мм. Боевые вертолеты непросто сбить из крупнокалиберных зенитных пулеметов под калибр 12.7 мм. Что уж после такого говорить про выстрелы из пистолета.
Все потому, что, во-первых, в вертолет крайне сложно попасть. Во-вторых, даже 7-миллиметровая пуля вряд ли сможет нанести существенные повреждения ротору летающей машины.
7. Лучи целеуказателей красные и видны
Такие лазерные прицелы только в кино. ¦Фото: timesofisrael.com.
Красные лучи целеуказателей, угрожающе «бегающие» по стенам помещения – это не более чем художественный ход. На самом деле никаких лазерных лучей для прицеливания вообще не используется, так как они демаскируют стрелка. На практике применяются инфракрасные лучи, которые не видны невооруженному глазу человека и заметны только в приборе ночного виденья.
А вот, собственно, пример неплохой пристрелки в истории мирового кино («Схватка», «Heat» 1995 год):
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