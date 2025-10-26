С нами не соску...
5 секретов процветания Дубая: как рыбацкая деревушка превратилась в богатейший мегаполис


Глядя на Дубай, сложно поверить, что буквально 50 лет назад на его месте был маленький городок и бескрайняя пустыня. Сегодня Дубай - экономический, туристический и торговый центр, где живут богатейшие люди мира.
Кто-то считает, что чудо произошло благодаря нефти, но это лишь часть истории. Novate.ru расскажет, как из рыбацкой деревушки удалось построить рай на песке.

Вдали от цивилизации


Кто-то считает, что чудо произошло благодаря нефти, но это лишь часть истории / Фото: uaetours.ru

Кто-то считает, что чудо произошло благодаря нефти, но это лишь часть истории / Фото: uaetours.ru

 

Первые упоминания Дубая датируются 1799 годом. Тогда в нем жило 1200 человек. В 1833 году город переходит под руководство династии Аль Мактум, которая правит и по сей день. Дубай жил за счет жемчужного промысла и постепенно выходил на международный рынок. В 1894 году власти города освободили от налогов иностранцев. В Дубае появилось много рабочих из Пакистана и Индии, которые расширяли торговые связи города.

Спустя 50 лет экономическое положение города оказалось под угрозой. Японцы создали искусственный жемчуг, поэтому ловля настоящего стала менее актуальной. Однако в 1966 году произошло чудо: на территории города обнаружились нефтяные месторождения.

Черное золото - начало развития


Шейх Рашид занялся строительством городской инфраструктуры

Шейх Рашид занялся строительством городской инфраструктуры


 

Нефть принесла в казну Дубая приличный капитал. Шейх Рашид занялся строительством городской инфраструктуры. Были созданы: транспортная развязка - порт Рашид, Всемирный торговый центр, крупнейший сухой док, искусственная гавань Джебель Али.

В 1971 году Дубай вошел в состав нового независимого государства - Объединенных Арабских Эмиратов. Шейх понимал, что рано или поздно нефть кончится, поэтому нужно искать другие варианты развития города.
В 1995 году эмиром Дубая стал Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. Он провозгласил амбициозный план процветания региона и заявил, что пора привлекать мировые инвестиции. Тогда в это верилось с трудом, а сейчас опыту Дубая можно только позавидовать.

5 составляющих успеха


1. Финансовый оазис
Гостиница международного класса в виде паруса «Бурдж-эль-Араб» (Burj al Arab) / Фото: cdn.jumeirah.com

Гостиница международного класса в виде паруса «Бурдж-эль-Араб» (Burj al Arab) / Фото: cdn.jumeirah.com

 

Власти Дубая предложили иностранным инвесторам максимально выгодные условия:

- освобождение от налогов на активы и прибыль. Исключение составил только нефтяной и банковский бизнесы, где требовалось оплачивать корпоративный налог на прибыль;

- возможность зарегистрировать бизнес даже по туристической визе;

- Dubai Internet City - свободная экономическая зона и стратегическая база для фирм, ориентированных на рынок Дубая;

- строительство гостиницы международного класса в виде паруса «Бурдж-эль-Араб» (Burj al Arab) и расширение аэропорта до 15 млн туристов в год.

2. Туристическая жемчужина
После того, как береговая линия 70 км закончилась, в Дубае начали создавать искусственные острова / Фото: putivodi.ru

После того, как береговая линия 70 км закончилась, в Дубае начали создавать искусственные острова / Фото: putivodi.ru


 

Вторым направление развития выбрали туризм. После Burj al Arab начали строить первоклассные отели на морском побережье с отменным сервисом и удобствами. Власти ввели запрет на распитие алкоголя в общественных местах, чтобы туристы могли покупать спиртное только в ресторанах или Duty Free. После того, как береговая линия протяженностью 70 км закончилась, в Дубае начали создавать искусственные острова.

3. Государство – главный бизнесмен
Нефть приносит в бюджет не более 6%, а большая часть поступлений (74%) пополняется за счет государственных услуг / Фото: i.pinimg.com

Нефть приносит в бюджет не более 6%, а большая часть поступлений (74%) пополняется за счет государственных услуг / Фото: i.pinimg.com

 

На данный момент нефть приносит в бюджет не более 6%, а большая часть поступлений (74%) пополняется за счет государственных услуг. Среди них:

- дорогостояще визы;

- доля государства во всех проектах и компаниях: гостиницах, торговых ценирах, кафе и ресторанах, недвижимости и т.д. В том числе и иностранных;

- строгие, но справедливые штрафы.

4. «Звездные» мероприятия

На этом стадионе проходит один из этапов чемпионата Мира по автогонкам - Гран-при Абу-Даби Формулы 1 / Фото: novonovo.ru

 

Ежегодно в Дубае проходят престижные спортивные соревнования, которые приносят хорошую прибыль. К ним относятся:

- самые дорогие скачки в мире Dubai World Cup, где призовой фонд - 4 млн. долларов;

- один из этапов чемпионата Мира по автогонкам - Гран-при Абу-Даби Формулы 1;

- чемпионаты по гольфу, регби, триатлону;

- оригинальные состязания вроде забега в пустыне, соколиной охоты и «электрических гонок» .

5. Развитие авиации
Дубай славится своими авиашоу и авиалинией Emirates / Фото: countryscanner.ru

Дубай славится своими авиашоу и авиалинией Emirates / Фото: countryscanner.ru

 

Сегодня трафик в аэропорте Дубая достигает 57 млн пассажиров в год. Люди со всего мира летят в ОАЭ или пересаживаются на следующие рейсы, за что казна получает доход. Дубай славится своими авиашоу и авиалинией Emirates, которая предлагает максимально комфортные условия перелета в любую точку планеты.

