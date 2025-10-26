5 секретов процветания Дубая: как рыбацкая деревушка превратилась в богатейший мегаполис

Глядя на Дубай, сложно поверить, что буквально 50 лет назад на его месте был маленький городок и бескрайняя пустыня

Вдали от цивилизации

Кто-то считает, что чудо произошло благодаря нефти, но это лишь часть истории / Фото: uaetours.ru

Черное золото - начало развития

Шейх Рашид занялся строительством городской инфраструктуры

5 составляющих успеха

Гостиница международного класса в виде паруса «Бурдж-эль-Араб» (Burj al Arab) / Фото: cdn.jumeirah.com

После того, как береговая линия 70 км закончилась, в Дубае начали создавать искусственные острова / Фото: putivodi.ru

Нефть приносит в бюджет не более 6%, а большая часть поступлений (74%) пополняется за счет государственных услуг / Фото: i.pinimg.com

На этом стадионе проходит один из этапов чемпионата Мира по автогонкам - Гран-при Абу-Даби Формулы 1 / Фото: novonovo.ru

Дубай славится своими авиашоу и авиалинией Emirates / Фото: countryscanner.ru