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Идеи подарков на Новый 2025 год

Новогодние хлопоты любимы многими. Украшение дома, продумывание меню и, конечно же, подбор подарков для родных и близких. Именно о них мы и поговорим в нашей сегодняшней статье. Близится год древесиной змеи, которая согласно китайскому гороскопу символизирует мудрость.
Основным цветом станет, конечно же, зелёный.

Декор и наряд такого цвета на празднике точно порадует символ года.


1. Эко-товары точно порадуют змейку!




Подарки из дерева принесут удачу!

Поскольку будущий год пройдет под символом древесной зеленой змеи, то одним из самых логических подарков станет вариант эко-презента. Среди огромного разнообразия товаров этой категории, вы точно сможете найти варианты, как для самых близких, так и для коллег.

Отличным вариантом станет шоппер из натуральных материалов, который будет наполнен эко-продукцией. Или красивый резной деревянный поднос с угощениями. Деревянные подставка под горячее или менажница — так же порадуют символ года и ваших близких.

2. Змейки любят блеск!




Украшения точно порадуют змейку!

Считается, что змеи очень любят все блестящее. Особенно это относиться к украшениям. Отличным вариантом для женщины станет гарнитур с драгоценными камнями. Также это может быть браслет или колье с изображением змеи. Такой подарок точно подарит хорошее настроение и принесет удачу в новом году.

Мужчины тоже не останутся в стороне. Запонки, зажимы для галстука, браслеты. Все эти украшения порадуют своим блеском змейку и подарят человеку ее благословение.

3. Мудрость в подарок!




Мудрая змея всегда одобрит книги в подарок!

Змеи в китайском гороскопе считаются одними из самых мудрых животных. Неудивительно, если одним из подарков станут книги. И лучше всего, если они будут по саморазвитию. Нон-фикшен направление сейчас особо развито и найти вариант такого издания можно практически для каждого человека.

Также змейка благосклонна к постоянному обучению. Так что сертификаты на мастер-классы или курсы прекрасно подойдут в качестве подарка. Все, что способно наполнить человека новыми знаниями и умениями, точно одобрит мудрая змея.

4. Красота дома, как символ гармонии!




Украсьте дом изображением символа года!

Змея обладает не только мудростью, но и хорошим вкусом. Более того, особенно одобряет предметы интерьера со своим изображением. А тут есть из чего выбрать. Такие подарки можно сделать и близким родственникам и просто знакомым.

Вы можете подарить статую змеи, которая будет оберегать жилище. Или картину с символом года. А также просто небольшую статуэтку или держатель для телефона в виде змеи. Идеальным вариантом станет деревянное панно с изображением мудрой земноводной.

5. Начните год с планирования!




Змейка одобряет планирование!

Вне зависимости от символа года, отличным подарком станут записные книжки и планеры. Именно они помогут начать год правильно, распланировать цени и задачи на предстоящий период. Это ли не лучший подарок для мудрой змеи? Она точно одобрит такой подход к жизни. И принесет с собой удачу и счастье.
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тер. сдт Подарок (г.Уржум)

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