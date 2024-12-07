Идеи подарков на Новый 2025 год

Новогодние хлопоты любимы многими. Украшение дома, продумывание меню и, конечно же, подбор подарков для родных и близких. Именно о них мы и поговорим в нашей сегодняшней статье. Близится год древесиной змеи, которая согласно китайскому гороскопу символизирует мудрость.
Основным цветом станет, конечно же, зелёный.
1. Эко-товары точно порадуют змейку!
Подарки из дерева принесут удачу!
Поскольку будущий год пройдет под символом древесной зеленой змеи, то одним из самых логических подарков станет вариант эко-презента. Среди огромного разнообразия товаров этой категории, вы точно сможете найти варианты, как для самых близких, так и для коллег.
Отличным вариантом станет шоппер из натуральных материалов, который будет наполнен эко-продукцией. Или красивый резной деревянный поднос с угощениями. Деревянные подставка под горячее или менажница — так же порадуют символ года и ваших близких.
2. Змейки любят блеск!
Украшения точно порадуют змейку!
Считается, что змеи очень любят все блестящее. Особенно это относиться к украшениям. Отличным вариантом для женщины станет гарнитур с драгоценными камнями. Также это может быть браслет или колье с изображением змеи. Такой подарок точно подарит хорошее настроение и принесет удачу в новом году.
Мужчины тоже не останутся в стороне. Запонки, зажимы для галстука, браслеты. Все эти украшения порадуют своим блеском змейку и подарят человеку ее благословение.
3. Мудрость в подарок!
Мудрая змея всегда одобрит книги в подарок!
Змеи в китайском гороскопе считаются одними из самых мудрых животных. Неудивительно, если одним из подарков станут книги. И лучше всего, если они будут по саморазвитию. Нон-фикшен направление сейчас особо развито и найти вариант такого издания можно практически для каждого человека.
Также змейка благосклонна к постоянному обучению. Так что сертификаты на мастер-классы или курсы прекрасно подойдут в качестве подарка. Все, что способно наполнить человека новыми знаниями и умениями, точно одобрит мудрая змея.
4. Красота дома, как символ гармонии!
Украсьте дом изображением символа года!
Змея обладает не только мудростью, но и хорошим вкусом. Более того, особенно одобряет предметы интерьера со своим изображением. А тут есть из чего выбрать. Такие подарки можно сделать и близким родственникам и просто знакомым.
Вы можете подарить статую змеи, которая будет оберегать жилище. Или картину с символом года. А также просто небольшую статуэтку или держатель для телефона в виде змеи. Идеальным вариантом станет деревянное панно с изображением мудрой земноводной.
5. Начните год с планирования!
Змейка одобряет планирование!
Вне зависимости от символа года, отличным подарком станут записные книжки и планеры. Именно они помогут начать год правильно, распланировать цени и задачи на предстоящий период. Это ли не лучший подарок для мудрой змеи? Она точно одобрит такой подход к жизни. И принесет с собой удачу и счастье.
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