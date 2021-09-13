Поцелуи фламинго, слоновьи нежности и другие трогательные фотографии из европейских зоопарков

Очаровательные фотографии животных сделанные в зоопарках Германии, Бельгии и Чехии.

1. «Внимательная мама обезьяна со своим малышом»

Трогательная фотография самки обезьяны с малышом вида колобус гвереца из зоопарка Праги.

2. «Нежная забота о своем потомстве»

В воспитании и заботе о малышах принимают участие все самки группы.

3. «Внимательные родители»

Семья обезьян восточного колобуса в Пражском зоопарке со своим потомством.

4. «Знакомство с окружающим миром»

У обезьяны по кличке Люсия это уже 9 малыш.

5. «В маминых объятиях совсем не страшно»

В природе восточные колобусы живут небольшими группами от 3 до 15 особей.

6. «Удивительные обезьяны»

Прыгая с ветки на ветку колобусы могут изменять направление в полете и совершать прыжки с 6-10 метров.

7. «Отдых на дереве»

Новорожденные детеныши окрашены в белый цвет , спустя месяц темнеют и к четырём месяцам приобретают взрослую окраску.

8. «Внимательная мама Люсия со своими малышами»

Колобусы активны в течение дня и большую часть времени проводят на деревьях.

9. «Новорожденный слоненок возле своей мамы»

Пополнение в зоопарке Планкендаль третьим за последний год слоном-младенцем.

10. «Бережное отношение взрослых»

Трогательная фотография семейства слонов из зоопарка Планкендаль в бельгийском городе Мехелен.

11. «Папа, мама, я - дружная семья»

В семействе слонов из зоопарка Планкендаль это уже 10 малыш

12. «Под маминой защитой»

Слоненок поднялся на ноги через 25 минут после своего рождения, и не на секунду не отходит от своих родителей.

13. «Маленькое чудо – лысенький, серенький не совсем комочек»

При рождении слоненок весил около ста килограммов.

14. «Фату – одна из старейших в мире горилл»

В Берлинском зоопарке горилла Фату отпраздновала свой 61-й день рождения.

15. «День рождения – лучший праздник»

Сотрудники зоопарка приготовили своей любимице специальный праздничный торт.

16. «Сказочная птица - существо из несбыточной мечты»

Розовый фламинго, обитатель зоопарка Хеллабрунн, расположенного неподалеку от Мюнхена, Германия.

17. «Грациозные фламинго»

Продолжительность жизни птиц в естественных условиях не известна, но в неволе они доживают до 30 лет .

18. «Экзотические обитатели зоопарка»

Фламинго невозможно спутать ни с какой другой птицей из-за особенностей строения тела и удивительной окраски оперения.

19. «Фламинго – одна из самых удивительных птиц на планете»

Необычный окрас розовый фламинго приобретает благодаря веществу каротиноиду, который поступает к ним в организм благодаря пище.