Поцелуи фламинго, слоновьи нежности и другие трогательные фотографии из европейских зоопарков

Очаровательные фотографии животных сделанные в зоопарках Германии, Бельгии и Чехии.
Недавно агентство Reuters опубликовало серию интереснейших фотографий из зоопарков Германии, Чехии и Бельгии. В объектив попали семейство слонов с маленьким детёнышем, целующиеся фламинго, горилла-именинница. Каждый снимок трогательная история, рассказанная фотографом.
1. «Внимательная мама обезьяна со своим малышом»
Трогательная фотография самки обезьяны с малышом вида колобус гвереца из зоопарка Праги.
2. «Нежная забота о своем потомстве»
В воспитании и заботе о малышах принимают участие все самки группы.
3. «Внимательные родители»
Семья обезьян восточного колобуса в Пражском зоопарке со своим потомством.
4. «Знакомство с окружающим миром»
У обезьяны по кличке Люсия это уже 9 малыш.
5. «В маминых объятиях совсем не страшно»
В природе восточные колобусы живут небольшими группами от 3 до 15 особей.
6. «Удивительные обезьяны»
Прыгая с ветки на ветку колобусы могут изменять направление в полете и совершать прыжки с 6-10 метров.
7. «Отдых на дереве»
Новорожденные детеныши окрашены в белый цвет, спустя месяц темнеют и к четырём месяцам приобретают взрослую окраску.
8. «Внимательная мама Люсия со своими малышами»
Колобусы активны в течение дня и большую часть времени проводят на деревьях.
9. «Новорожденный слоненок возле своей мамы»
Пополнение в зоопарке Планкендаль третьим за последний год слоном-младенцем.
10. «Бережное отношение взрослых»
Трогательная фотография семейства слонов из зоопарка Планкендаль в бельгийском городе Мехелен.
11. «Папа, мама, я - дружная семья»
В семействе слонов из зоопарка Планкендаль это уже 10 малыш.
12. «Под маминой защитой»
Слоненок поднялся на ноги через 25 минут после своего рождения, и не на секунду не отходит от своих родителей.
13. «Маленькое чудо – лысенький, серенький не совсем комочек»
При рождении слоненок весил около ста килограммов.
14. «Фату – одна из старейших в мире горилл»
В Берлинском зоопарке горилла Фату отпраздновала свой 61-й день рождения.
15. «День рождения – лучший праздник»
Сотрудники зоопарка приготовили своей любимице специальный праздничный торт.
16. «Сказочная птица - существо из несбыточной мечты»
Розовый фламинго, обитатель зоопарка Хеллабрунн, расположенного неподалеку от Мюнхена, Германия.
17. «Грациозные фламинго»
Продолжительность жизни птиц в естественных условиях не известна, но в неволе они доживают до 30 лет.
18. «Экзотические обитатели зоопарка»
Фламинго невозможно спутать ни с какой другой птицей из-за особенностей строения тела и удивительной окраски оперения.
19. «Фламинго – одна из самых удивительных птиц на планете»
Необычный окрас розовый фламинго приобретает благодаря веществу каротиноиду, который поступает к ним в организм благодаря пище.
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