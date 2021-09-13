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Поцелуи фламинго, слоновьи нежности и другие трогательные фотографии из европейских зоопарков


Очаровательные фотографии животных сделанные в зоопарках Германии, Бельгии и Чехии.

Очаровательные фотографии животных сделанные в зоопарках Германии, Бельгии и Чехии.

Недавно агентство Reuters опубликовало серию интереснейших фотографий из зоопарков Германии, Чехии и Бельгии. В объектив попали семейство слонов с маленьким детёнышем, целующиеся фламинго, горилла-именинница. Каждый снимок трогательная история, рассказанная фотографом.

1. «Внимательная мама обезьяна со своим малышом»


Трогательная фотография самки обезьяны с малышом вида колобус гвереца из зоопарка Праги.

Трогательная фотография самки обезьяны с малышом вида колобус гвереца из зоопарка Праги.

 

2. «Нежная забота о своем потомстве»


В воспитании и заботе о малышах принимают участие все самки группы.

В воспитании и заботе о малышах принимают участие все самки группы.

 

3. «Внимательные родители»


Семья обезьян восточного колобуса в Пражском зоопарке со своим потомством.

Семья обезьян восточного колобуса в Пражском зоопарке со своим потомством.

 

4. «Знакомство с окружающим миром»


У обезьяны по кличке Люсия это уже 9 малыш.

У обезьяны по кличке Люсия это уже 9 малыш.

 

5. «В маминых объятиях совсем не страшно»


В природе восточные колобусы живут небольшими группами от 3 до 15 особей.

В природе восточные колобусы живут небольшими группами от 3 до 15 особей.

 

6. «Удивительные обезьяны»


Прыгая с ветки на ветку колобусы могут изменять направление в полете и совершать прыжки с 6-10 метров.

Прыгая с ветки на ветку колобусы могут изменять направление в полете и совершать прыжки с 6-10 метров.

 

7. «Отдых на дереве»


Новорожденные детеныши окрашены в белый цвет, спустя месяц темнеют и к четырём месяцам приобретают взрослую окраску.

Новорожденные детеныши окрашены в белый цвет, спустя месяц темнеют и к четырём месяцам приобретают взрослую окраску.

 

8. «Внимательная мама Люсия со своими малышами»


Колобусы активны в течение дня и большую часть времени проводят на деревьях.

Колобусы активны в течение дня и большую часть времени проводят на деревьях.

 

9. «Новорожденный слоненок возле своей мамы»


Поцелуи фламинго, слоновьи нежности и другие трогательные фотографии из европейских зоопарков

Пополнение в зоопарке Планкендаль третьим за последний год слоном-младенцем.

 

10. «Бережное отношение взрослых»


Трогательная фотография семейства слонов из зоопарка Планкендаль в бельгийском городе Мехелен.

Трогательная фотография семейства слонов из зоопарка Планкендаль в бельгийском городе Мехелен.

 

11. «Папа, мама, я - дружная семья»


В семействе слонов из зоопарка Планкендаль это уже 10 малыш.

В семействе слонов из зоопарка Планкендаль это уже 10 малыш.

 

12. «Под маминой защитой»


Слоненок поднялся на ноги через 25 минут после своего рождения, и не на секунду не отходит от своих родителей.

Слоненок поднялся на ноги через 25 минут после своего рождения, и не на секунду не отходит от своих родителей.

 

13. «Маленькое чудо – лысенький, серенький не совсем комочек»


При рождении слоненок весил около ста килограммов.

При рождении слоненок весил около ста килограммов.

 

14. «Фату – одна из старейших в мире горилл»


В Берлинском зоопарке горилла Фату отпраздновала свой 61-й день рождения.

В Берлинском зоопарке горилла Фату отпраздновала свой 61-й день рождения.

 

15. «День рождения – лучший праздник»


Сотрудники зоопарка приготовили своей любимице специальный праздничный торт.

Сотрудники зоопарка приготовили своей любимице специальный праздничный торт.

 

16. «Сказочная птица - существо из несбыточной мечты»


Розовый фламинго, обитатель зоопарка Хеллабрунн, расположенного неподалеку от Мюнхена, Германия.

Розовый фламинго, обитатель зоопарка Хеллабрунн, расположенного неподалеку от Мюнхена, Германия.

 

17. «Грациозные фламинго»


Продолжительность жизни птиц в естественных условиях не известна, но в неволе они доживают до 30 лет.

Продолжительность жизни птиц в естественных условиях не известна, но в неволе они доживают до 30 лет.

 

18. «Экзотические обитатели зоопарка»


Фламинго невозможно спутать ни с какой другой птицей из-за особенностей строения тела и удивительной окраски оперения.

Фламинго невозможно спутать ни с какой другой птицей из-за особенностей строения тела и удивительной окраски оперения.

 

19. «Фламинго – одна из самых удивительных птиц на планете»


Необычный окрас розовый фламинго приобретает благодаря веществу каротиноиду, который поступает к ним в организм благодаря пище.

Необычный окрас розовый фламинго приобретает благодаря веществу каротиноиду, который поступает к ним в организм благодаря пище.

 

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Поцелуи фламинго, слоновьи нежности и другие трогательные фотографии из европейских зоопарков

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Поцелуи фламинго, слоновьи нежности и другие трогательные фотографии из европейских зоопарковПодписаться на мой Instagram
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