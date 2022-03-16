Как отмыть пластиковую бутылку от зелени

Те, кто берут воду из колодца, знают, что со временем на дне и на стенках бутылей появляется странный зеленоватый налет. Он образуется в результате жизнедеятельности микроорганизмов, которые обитают в необработанной воде.



Кто-то считает, что это норма и налета человек может не бояться. А кто-то, напротив, испытывает отвращение и выбрасывает тару, тем самым кидая деньги на ветер. Но есть и альтернатива, которая устроит всех, но о которой знают немногие — мытье. Но как отмыть бутылку? Сейчас узнаем!







КАК ОТМЫТЬ БУТЫЛКУ

Многие считают идею мытья бутыли чересчур трудоемкой, так как преодолеть узкое горлышко и при этом тщательно обработать внутреннюю поверхность крайне сложно. Именно поэтому некоторые хозяйки не заморачиваются и при виде зелени на дне просто выбрасывают недешевые бутыли, чтобы купить новую в магазине. Это не совсем верная тактика, если хочется экономить.Чтобы очистить бутыль, нам понадобится вода, пищевая сода и полстакана твердой крупы. Выбор последней остается за хозяином. Так как в данном случае нет особой разницы между гречкой или рисом. Сгодится любая твердая крупа.Итак, прежде всего в бутыль засыпается пара столовых ложек соды. Затем добавляется 1–2 литра воды — больше не надо, так как чистка станет просто неудобной и малоэффективной.В довершении всего досыпается те самые полстакана крупы.После этого нельзя медлить. Пока крупа не размякла, нужно начать активно трясти бутыль. Будет лучше, если этим займется самый сильный член семьи. То есть муж или отец. Или в крайнем случае сосед по подъезду. Кому как удобней.Зачем это всё нужно? В данном случае крупа выступает абразивом и снимает налет с внутренней стенки бутыли. А пищевая сода убирает все оставшиеся микроорганизмы. Поэтому если достаточно тщательно протрясти бутыль, то через пару минут можно приступать к простому полосканию.Конечно же, после такого бутыль нужно прополоскать несколько раз, чтобы не осталось ни крупы, ни соды. Скорее всего, придется так же ее встряхивать, но уже не настолько активно. После того как бутыль будет полностью чистая, можно оценить результат работы. От налета не останется и следа!