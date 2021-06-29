Какие ошибки совершают водители, от которых портится автомобиль

1. Сокращение интервалов ТО

Во время технического обслуживания проводится замена технических жидкостей и деталей, срок службы которых подходит к концу. | Фото: static.tildacdn.com

2. Слишком низкое давление в шинах

| Фото: shiny-info.ru Давление в шинах влияет на расход топлива, управляемость и работу подвески.| Фото: shiny-info.ru

3. Выжатое сцепление во время остановки

Во время выжима сцепления в работу вступает специальная деталь – выжимной подшипник. | Фото: sohanews.sohacdn.com

4. Езда на пустом баке

Частый водительский «грешок». | Фото: a.d-cd.net

5. Слишком медленная езда

Медленная езда подвергает повышенной нагрузке двигатель. | Фото: a.d-cd.net