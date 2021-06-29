Какие ошибки совершают водители, от которых портится автомобиль

Автомобиль – это сложный механизм, в котором все взаимосвязано. Многое в работе машины зависит от того, как ее эксплуатируют. Некоторые водители, сами того не подозревая, укорачивают жизнь своему автомобилю. Как этого избежать – читайте далее.
1. Сокращение интервалов ТО
Во время технического обслуживания проводится замена технических жидкостей и деталей, срок службы которых подходит к концу. | Фото: static.tildacdn.com
Пробеги между техническими обслуживаниями автомобиля четко прописаны производителем. Эти интервалы определятся после многократных тестов и расчётов автомобиля во время его разработки. Во время технического обслуживания проводится замена технических жидкостей и деталей, срок службы которых подходит к концу, а это значит, что они больше не в состоянии выполнять свои функции. Это приводит к повышенной нагрузке на детали и механизмы, ведь в автомобиле все взаимосвязано.
Стоит отметить, что сегодня средний интервал между техническими обслуживаниями машин разных марок увеличился. Если еще лет 5-7 назад он составлял 8-10 тысяч километров, то сегодня он равен 15 000, а то и 20 000 км.
2. Слишком низкое давление в шинах
Давление в шинах влияет на расход топлива, управляемость и работу подвески. | Фото: shiny-info.ru
Часто водители забывают контролировать давление в колесах, не предавая этому особого значения. На самом деле, эта характеристика является крайне важной. Она влияет на расход топлива, управляемость и работу подвески. Так, пониженное давления в колесах всего на 0.3 Бар может стать причиной увеличения расхода топлива на 1.5-3 литра. Спущенные колеса меняют характер демпфирования подвески, подвергая ее повышенной нагрузке, ухудшая управляемость и увеличивая тормозной путь.
3. Выжатое сцепление во время остановки
Во время выжима сцепления в работу вступает специальная деталь – выжимной подшипник. | Фото: sohanews.sohacdn.com
Многие водители, останавливаясь на светофоре, остаются на передаче, продолжая держать педаль сцепления выжатой. Тем самым они в разы укорачивают жизнь этого узла. Дело в том, что во время выжима сцепления в работу вступает специальная деталь – выжимной подшипник. Он начинает вращаться вместе с корзиной сцепления и в это время размыкает диски сцепления. Как и любая другая деталь он имеет определенный ресурс. Когда мы точечно выжимаем сцепление для включения и выключения передачи – это одно, и совсем другое, когда мы держим выжатым сцепление на протяжении длительного времени. Так мы в разы укорачиваем жизнь выжимному подшипнику. А его замена – это совсем не простое дело.
4. Езда на пустом баке
Частый водительский «грешок». | Фото: a.d-cd.net
Еще один частый водительский «грешок». Проблема тут в том, что вся грязь, которая находится в топливе, оседает на дне бака. При езде на пустом баке все это засасывается в топливопровод, забивает топливную аппаратуру и топливный насос.
5. Слишком медленная езда
Медленная езда подвергает повышенной нагрузке двигатель. | Фото: a.d-cd.net
Многие считают, что экономичная езда – это медленная езда. На самом деле, это не совсем так. Наиболее оптимальный режим езды – это интенсивный разгон с тем, чтобы как можно скорее перейти на наиболее высокую возможную передачу. Медленная езда подвергает повышенной нагрузке двигатель, к тому же в городе ехать медленнее потока машин – небезопасно.
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