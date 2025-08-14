С нами не соску...
  • Геннадий Бережнов
    Красиво смотреть со стороны, но жить там я бы не хотел! Предпочитаю ближе к земле и её прелестным ландшафтом!Небоскреб-кобра
  • Анна Anmi
    интересно!20 фотографий вре...
  • Ирина Серафимова (Микова)
    Автор излагает с множеством ошибок, как-будто иностранец пишет. Трудно читать.За что стильно од...

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Новость о том, что в Питере сожгли иномарку жены Шнура вызвала интерес не столько к событию, сколько к личности этой женщины. Мы решили удовлетворить любопытствующих и заодно вывести на первый план спутниц жизни других наших славных рок-музыкантов.

Жена Сергея Шнурова


Матильда Шнурова, по рождению Елена Мозговая – редкая красавица, безумная модница и непринужденная бизнес-леди.
В Питере владеет балетной школой и рестораном русской кухни, где за 200 рублей можно откушать хлеб с маслом, а за 990 – говяжью вырезку под соусом из кваса.

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Про нее сплетничают, что она виртуозна в постели и до Шнура меняла любовников, как перчатки. В их числе будто бы побывал и актер Евгений Цыганов.

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

С лидером «Ленинграда» она сошлась в 20 лет, а через 4 года произошло следующее. Матильда: «Он искал колбасу в холодильнике, не мог найти, а я ему помогала. И он сделал предложение во время этого поиска. Мы оба смотрели в холодильник, и он сказал: «Давай поженимся». А я говорю: «Конечно, пора уже» (из интервью ELLE).

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

В этом году в идеальной семье «барышни и хулигана» сразу два юбилея – 30-летие «Бузю» (как Сергей любовно называет жену) и 10 лет совместного счастья.

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

А вы помните, что когда-то подругой Шнурова была юная актриса Оксана Акиньшина?

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Жена Ильи Лагутенко


Анна Жукова, модель и мастер спорта по художественной гимнастике

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

А это Надя Сказка (Надежда Силенская), модный дизайнер, с которой лидер «Мумий Тролля» прожил три года, с 2002 по 2005. Тогда она была суперзвездой московского бомонда.

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Рок-герои постарше тоже не промах – взгляните на красавиц рядом с ними.

Жена Юрия Шевчука


Екатерина, непубличный человек, о которой, по сути, ничего неизвестно, кроме имени.
Лидер «ДДТ» личную жизнь не афиширует, лишь как-то, шутя, обмолвился, что жена его «закармливает», чтобы был «упитанным», и что ее порой шокируют его «грубости». Журналисты сделали вывод, что она «прекрасно готовит» и «нередко критикует» музыканта. В Риме на премьере фильма «Трудно быть богом» в 2013 году:

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Екатерина – третья жена Шевчука. Первая, Эльмира, в 24 года умерла от рака. Вторая, бывшая советская и российская актриса Марьяна Полтева, эмигрировала в Германию, сменив гражданство. Сейчас живет в Австрии.

Марьяна в фильме 1985 года «Хочу тебе сказать…»

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Жена Вячеслава Бутусова


Анжелика Эстоева, искусствовед

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

С лидером «Наутилуса» она повстречалась на улице, ей было всего 18. Причем до этого момента знала его только по голосу – и вдруг он, по ее словам, «материализовался».

Фото: Марина Коробкова / РИА Новости

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

А еще для Анжелики было потрясением узнать, что Бутусов женат. Его первая жена Марина – художник-костюмер.

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Правда, ко времени нового романа Бутусова супруги жили практичеки порознь – он с рок-тусовкой в Питере, она дома, в Свердловске. Встречались «наездами». «Питер в итоге нас и развел: каждый стал жить своей жизнью», – вспоминает Марина.

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Жена Константина Кинчева


Александра Панфилова (Панфилов – фамилия Кинчева по паспорту), журналистка и искусствовед, дочь советского актера Алексея Локтева, знаменитого по фильму «Я шагаю по Москве».

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Жена Армена Григоряна


Наталия Серая, директор группы «Крематорий» (все фото из ее Facebook)

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

СМИ знают, что их брак неофициальный. При этом в статусе Facebook у Наталии значится: «в разводе».

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

С гендиректором МУЗ-ТВ Арманом Давлетьяровым

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

С Филиппом Киркоровым (подпись к этому фото: «Восхищаюсь им!»)

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Жена Гарика Сукачева


Редкий случай, когда рок-легенда всю жизнь живет с одной женщиной: лидер «Бригады С» и «Неприкасаемых» неразлучен с Ольгой вот уже 40 лет (с момента знакомства в 1975 году).

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Гарик: «У меня такое ощущение, что я родился женатым. Я женат с 1983 года, сами посчитайте, как много лет, причем настолько удачно, что проблемы любовниц, поклонниц для меня просто не существует».

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

«Мы познакомились, когда мне было почти 16, а ей почти 14. Я все время говорю: «Оля, на хрена я поперся на этот каток? У меня в тот день были другие планы». Я подкаблучник. А чего я с ней всю жизнь, с этой женщиной? Конечно, подкаблучник. Я думаю, во всех счастливых семьях, где люди прожили жизнь вместе, так или иначе, мужчина – подкаблучник».

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

В 2014 году Гарик вызвал массу сплетен, явившись на кинопремьеру в сопровождении «приятной молодой дамы». Все поняли, что это не жена, и предположили, что музыкант все-таки завел себе новую подружку. Но поклонникам творчества Сукачева она хорошо известна: это зажигательная Лана Шеманкова, клавишница и аккордеонистка его групп.

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Жена Бориса Гребенщикова


Всех трех своих жен лидер «Аквариума» увел у музыкантов своей же группы. Нынешняя Ирина – экс-супруга басиста Александра Титова.

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

До нее была художница Людмила Шурыгина, бывшая подруга виолончелиста Всеволода Гаккеля.

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Ну а первая Наталья Козловская, мама ныне известной актрисы Алисы Гребенщиковой, раньше встречалась с басистом Михаилом Файнштейном.

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Жена Сергея Галанина


Ольга, с которой вокалист группы «СерьГа» познакомился еще в школе. Сергей: «Мы уже приличное время мозолим друг другу глаза, и в этом есть какой-то прикол».

Родители со старшим сыном Павлом

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Жена Владимира Шахрина


Личная жизнь лидера «Чайфа» тоже связана с одной женщиной – Еленой, с которой он познакомился еще во время учебы в техникуме. Владимир: «Есть один очень известный музыкант, известный многоженец, который только официально женился пять раз и еще раза четыре – неофициально. Я как-то у него спросил: «Дружище, ну скажи честно, в этом какой-то смысл есть?» – «Знаешь, каждая следующая чуть-чуть похуже, чем предыдущая». Я это всегда очень хорошо помню».

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Подруга Андрея Макаревича


Светские сплетники приписывают 62-летнему лидеру «Машины времени» роман с 43-летней Машей Кац, российской «Леди блюз» и королевой бэк-вокала – на том основании, что в последние пару лет их часто видят вместе. Писали даже, что он купил «для себя и любимой» квартиру в Израиле. Певица отказалась комментировать свою личную жизнь, но отметила: «С Андреем Вадимовичем меня связывает большая и очень теплая дружба. Я очень горжусь тем, что он есть в моей жизни».

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

И у Кац, и у Макаревича за плечами по три официальных брака. С третьей женой Натальей Голубь музыкант развелся в 2010-м.

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

А еще у Макаревича были тайные (в свое время) романы: с пресс-атташе «Машины времени» Анной Рождественской…

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

…и с легендарной ведущей радиостанции «Европа-плюс» Ксенией Стриж (справа на фото – диджей бывшего «Радио Классика» Олег Донской).

Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

источник


наверх