Как выглядят жены и подруги наших рок-легенд

Новость о том, что в Питере сожгли иномарку жены Шнура вызвала интерес не столько к событию, сколько к личности этой женщины. Мы решили удовлетворить любопытствующих и заодно вывести на первый план спутниц жизни других наших славных рок-музыкантов.
Жена Сергея Шнурова
Матильда Шнурова, по рождению Елена Мозговая – редкая красавица, безумная модница и непринужденная бизнес-леди.
Про нее сплетничают, что она виртуозна в постели и до Шнура меняла любовников, как перчатки. В их числе будто бы побывал и актер Евгений Цыганов.
С лидером «Ленинграда» она сошлась в 20 лет, а через 4 года произошло следующее. Матильда: «Он искал колбасу в холодильнике, не мог найти, а я ему помогала. И он сделал предложение во время этого поиска. Мы оба смотрели в холодильник, и он сказал: «Давай поженимся». А я говорю: «Конечно, пора уже» (из интервью ELLE).
В этом году в идеальной семье «барышни и хулигана» сразу два юбилея – 30-летие «Бузю» (как Сергей любовно называет жену) и 10 лет совместного счастья.
А вы помните, что когда-то подругой Шнурова была юная актриса Оксана Акиньшина?
Жена Ильи Лагутенко
Анна Жукова, модель и мастер спорта по художественной гимнастике
А это Надя Сказка (Надежда Силенская), модный дизайнер, с которой лидер «Мумий Тролля» прожил три года, с 2002 по 2005. Тогда она была суперзвездой московского бомонда.
Рок-герои постарше тоже не промах – взгляните на красавиц рядом с ними.
Жена Юрия Шевчука
Екатерина, непубличный человек, о которой, по сути, ничего неизвестно, кроме имени.
Екатерина – третья жена Шевчука. Первая, Эльмира, в 24 года умерла от рака. Вторая, бывшая советская и российская актриса Марьяна Полтева, эмигрировала в Германию, сменив гражданство. Сейчас живет в Австрии.
Марьяна в фильме 1985 года «Хочу тебе сказать…»
Жена Вячеслава Бутусова
Анжелика Эстоева, искусствовед
С лидером «Наутилуса» она повстречалась на улице, ей было всего 18. Причем до этого момента знала его только по голосу – и вдруг он, по ее словам, «материализовался».
Фото: Марина Коробкова / РИА Новости
А еще для Анжелики было потрясением узнать, что Бутусов женат. Его первая жена Марина – художник-костюмер.
Правда, ко времени нового романа Бутусова супруги жили практичеки порознь – он с рок-тусовкой в Питере, она дома, в Свердловске. Встречались «наездами». «Питер в итоге нас и развел: каждый стал жить своей жизнью», – вспоминает Марина.
Жена Константина Кинчева
Александра Панфилова (Панфилов – фамилия Кинчева по паспорту), журналистка и искусствовед, дочь советского актера Алексея Локтева, знаменитого по фильму «Я шагаю по Москве».
Жена Армена Григоряна
Наталия Серая, директор группы «Крематорий» (все фото из ее Facebook)
СМИ знают, что их брак неофициальный. При этом в статусе Facebook у Наталии значится: «в разводе».
С гендиректором МУЗ-ТВ Арманом Давлетьяровым
С Филиппом Киркоровым (подпись к этому фото: «Восхищаюсь им!»)
Жена Гарика Сукачева
Редкий случай, когда рок-легенда всю жизнь живет с одной женщиной: лидер «Бригады С» и «Неприкасаемых» неразлучен с Ольгой вот уже 40 лет (с момента знакомства в 1975 году).
Гарик: «У меня такое ощущение, что я родился женатым. Я женат с 1983 года, сами посчитайте, как много лет, причем настолько удачно, что проблемы любовниц, поклонниц для меня просто не существует».
«Мы познакомились, когда мне было почти 16, а ей почти 14. Я все время говорю: «Оля, на хрена я поперся на этот каток? У меня в тот день были другие планы». Я подкаблучник. А чего я с ней всю жизнь, с этой женщиной? Конечно, подкаблучник. Я думаю, во всех счастливых семьях, где люди прожили жизнь вместе, так или иначе, мужчина – подкаблучник».
В 2014 году Гарик вызвал массу сплетен, явившись на кинопремьеру в сопровождении «приятной молодой дамы». Все поняли, что это не жена, и предположили, что музыкант все-таки завел себе новую подружку. Но поклонникам творчества Сукачева она хорошо известна: это зажигательная Лана Шеманкова, клавишница и аккордеонистка его групп.
Жена Бориса Гребенщикова
Всех трех своих жен лидер «Аквариума» увел у музыкантов своей же группы. Нынешняя Ирина – экс-супруга басиста Александра Титова.
До нее была художница Людмила Шурыгина, бывшая подруга виолончелиста Всеволода Гаккеля.
Ну а первая Наталья Козловская, мама ныне известной актрисы Алисы Гребенщиковой, раньше встречалась с басистом Михаилом Файнштейном.
Жена Сергея Галанина
Ольга, с которой вокалист группы «СерьГа» познакомился еще в школе. Сергей: «Мы уже приличное время мозолим друг другу глаза, и в этом есть какой-то прикол».
Родители со старшим сыном Павлом
Жена Владимира Шахрина
Личная жизнь лидера «Чайфа» тоже связана с одной женщиной – Еленой, с которой он познакомился еще во время учебы в техникуме. Владимир: «Есть один очень известный музыкант, известный многоженец, который только официально женился пять раз и еще раза четыре – неофициально. Я как-то у него спросил: «Дружище, ну скажи честно, в этом какой-то смысл есть?» – «Знаешь, каждая следующая чуть-чуть похуже, чем предыдущая». Я это всегда очень хорошо помню».
Подруга Андрея Макаревича
Светские сплетники приписывают 62-летнему лидеру «Машины времени» роман с 43-летней Машей Кац, российской «Леди блюз» и королевой бэк-вокала – на том основании, что в последние пару лет их часто видят вместе. Писали даже, что он купил «для себя и любимой» квартиру в Израиле. Певица отказалась комментировать свою личную жизнь, но отметила: «С Андреем Вадимовичем меня связывает большая и очень теплая дружба. Я очень горжусь тем, что он есть в моей жизни».
И у Кац, и у Макаревича за плечами по три официальных брака. С третьей женой Натальей Голубь музыкант развелся в 2010-м.
А еще у Макаревича были тайные (в свое время) романы: с пресс-атташе «Машины времени» Анной Рождественской…
…и с легендарной ведущей радиостанции «Европа-плюс» Ксенией Стриж (справа на фото – диджей бывшего «Радио Классика» Олег Донской).
