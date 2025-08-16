«Поющие» храмы и пирамиды: истоки архитектурной акустики

Корни архитектурной акустики уходят в глубокую старину. Зодчим древних цивилизаций удалось разгадать законы распространения звука, которые играли главенствующую роль при строительстве культовых сооружений, чтобы поражать воображение молящихся и даже вводить в трансовое состояние. Пользуясь тайными знаниями, им удавалось строить невероятные объекты, в которых акустика была настолько поразительной, что даже современники удивляются звучанию «Камеры царя» Великой пирамиды Гизы, поющих храмов Индии и многих других древних памятников архитектуры.
1. Акустические задачи, которые решили древние греки и их последователи
Высокие своды храмов и купола создают потрясающий акустический эффект.
Искусство Древней Греции (конец III—II тыс. — 30 год до нашей эры) – одна из самых значимых вершин мировой цивилизации, ставшей фундаментом дальнейшего развития всех без исключения стран мира. Основой древнегреческого искусства и философии жизни было представление «о силе и красоте человека, неразрывной его связи с окружающим миром и общественной средой». По этой причине все, что создавалось древними греками, отличалось гармоничностью и возвышенностью. Особенно ярко это отразилось на строительстве храмов и общественных сооружений, которым были присущи высокая эстетика, симметрия, соразмерность частей конструкции зданий, что и определяло впечатляющие акустические эффекты. Современные исследования доказали рациональность технологий, разработанных древними греками при решении акустических задач, которые и стали фундамент для дальнейшего развития.
Древнегреческий театр в Эпидавре рассчитан на 15 тыс. зрителей, при этом даже на последнем ряду можно услышать все, что говорят на сцене. | Фото: berlogos.ru.
Создание мощных акустических эффектов стало основой при строительстве культовых объектов, чтобы наряду с величественностью конструкций, восхитительным убранством и скульптурами, усиливать воображение, способное подавить волю молящихся, вызвав страх перед божественными силами.предназначенные для проведения зрелищных мероприятий, которыми являлись театры под открытым небом (что усложняло задачу). В них акустика не только должна была производить впечатление, но и доносить информацию, которую бы воспринимали зрители.
Ходят легенды, что в своей ложе Колизея император слышал все, что говорили люди, включая тех, кто сидел на верхних рядах.
Традиции греческих математиков и зодчих продолжили древние римляне, цивилизация которых приходится на 753 год до н. э. — 476 год нашей эры. Последователи активно применяли опыт строительства храмовых и общественных сооружений, привнося свои наработки, которые позволили возводить уникальные объекты. Чего только стоят театры на открытом воздухе, которые строились не только на естественных склонах, но и на равнинах. Ярким примером конструкции такого объекта является амфитеатр Флавия, он же Колизей (построен 80-90 гг. н. э.), рассчитанный на 56 тыс. зрителей.
Современные архитекторы с помощью программного моделирования научились создавать пространства с идеальной акустикой (Chapel of Sound, Китай). | Фото: sultan-arch.livejournal.com.
Чтобы достичь прекрасного звучания на гигантской площади, нужны были немалые знания природы акустических явлений, ведь малейшая ошибка могла свести на нет все старания актеров. Если в наше время любые огрехи проектирования или на открытых площадках используются установки систем звукоусиления, даже в залах, рассчитанных на две три сотни человек, то сложно себе представить, как древние мастера справлялись с организацией гигантских театров. Кроме как чудом, такие объекты не назовешь.
2. «Камера царя» Великой пирамиды Гизы – яркий образец цивилизации Древнего Египта
Пирамида Хеопса – древнейший памятник архитектуры Древнего Египта. | Фото: planetofhotels.com.
Конструкционные особенности пирамиды Хеопса или Великой пирамиды Гизы.
Издревле музыка и звук играли чуть ли не главную роль при обустройстве культовых сооружений и строительстве гробниц. При исследовании Великой пирамиды Гизы ученые отметили мощную силу акустики. При обследовании внутренних конструкций специалисты отметили, что камеры спроектированы так, чтобы резонировать на определенных частотах. Бесспорно, любое замкнутое пространство обладает резонирующими свойствами, которые в жилых помещениях, например, всеми способами стараются погасить, а вот в пирамиде их попытались целенаправленно усилить.
Массив гранита, шахты, галереи и скрытые камеры позволяют создавать удивительный акустический эффект как внутри пирамиды, так и снаружи. | Фото: businessvisit.com.ua.
Особенно это заметно в «Камере царя», она внутри выложена громадными гранитными блоками, а в некоторых местах имеются углубления, которые и обеспечивают утонченную «настройку» гранита на нужную резонансную частоту. Особую музыкальность обеспечивают и другие элементы конструкции. Основание, например, имеет сквозное отверстие, соприкасающееся с «подушкой», выложенной галькой, плюс ко всему вокруг гробницы сложены потайные камеры с воздушной прослойкой, что также усиливает резонанс. Как утверждают посетители, если ударить по саркофагу, то раздастся практически колокольный звон.
Учитывая обилие монолитного гранита и узких галерей, неудивительно, что пирамида способна издавать странные звуки (Пирамида Хеопса, Египет). | Фото: alternathistory.com.
Вход в «Камеру царя» и само пространство с саркофагом (Пирамида Хеопса, Египет).
Но и это еще не все. Странные камеры с узкими пролетами, построенные из разных видов камня и на разных уровнях всей пирамиды, две шахты, расположенные под разными углами с выходом наружу, углубления на монолитной поверхности гранита, неотшлифованные некоторые грани блоков, система вентиляции, правильно выбранная ориентация стен-отражателей – все это «заставляло» издавать таинственные звуки, отчего создавалось впечатление, что гигантский объект поет. Об этом свидетельствуют повествования древних путешественников, которые при пересечении пустыни в районе Каира, частенько слышали удивительные звуки, доносящийся с вершины гигантской каменной пирамиды. А это, почти 150 метров над землей!
3. Пирамида Кукулькана – главный храм цивилизации майя
Пирамида Кукулькана – главный и единственный храм цивилизации майя, сохранившийся до наших дней (полуостров Ютакан, Мексика). | Фото: evotravelmexico.com.
На другом конце света и в другую эпоху жрецы майя также знали толк в строительстве пирамид, которые были не только величественными храмами, но и заставляли трепетать непосвященных. Взять, к примеру, пирамиду Кукулькана (Templo de Kukulkan, «Пернатый змей») – главный храм цивилизации майя, единственный уцелевший до наших дней. При строительстве величественного объекта, более скромной высоты – 25 метров, но не менее таинственного, зодчим майя также удалось создать визуальные и звуковые эффекты.
В день весеннего равноденствия создается иллюзия, что гигантский змей ползет по одной из лестниц пирамиды (Templo de Kukulkan, Мексика).
Для того, чтобы произвести ошеломляющий эффект ползущего вверх по грани пирамиды гигантского змея, строение сориентировали (относительно частей света) так, что в период весеннего и осеннего солнцестояния (20-21 марта и 22-23 сентября соответственно), после полудня (около 15-00), благодаря игре тени и света создается та самая зрительная иллюзия. Несмотря на то, что движущийся змей появляется всего дважды в год (весной он поднимается к вершине, а осени «сползает» к ее основанию), к этому событию были приурочены особенные культовые обряды, которые усиливали транс с помощью «волшебного пения» кетцаля.
В период осеннего солнцестояния гигантский змей «сползает» с пирамиды (Templo de Kukulkan, Мексика). | Фото: internet2u.ru.
Примечательно: Пение священной для цивилизации майя птицы кетцаль воспроизводилось с помощью акустического эффекта, получившего название «Хвост кетцаля». Он возникает лишь тогда, когда главный жрец (теперь любой посетитель) ударяет в ладоши или резко вскрикивает в 10 метрах от основания одной из лестниц, созданных на гранях каменной пирамиды. Любой импульсивный звук, будь то хлопок, игра на ударных инструментах, вскрикивание порождает ответный резонанс, звук которого очень напоминает пение той самой птицы – кетцаля. Именно этот звук был призван усилить воздействие на верующих. Вряд ли кто из простых смертных догадывался об этой хитрости, чтобы усомниться во всемогуществе богов.
Уэго де Пелота – своеобразный олимпийский стадион древних майя (Мексика). | Фото: valeryshanin.livejournal.com.
Остается лишь догадываться, как древние майя попадали мячом в крошечное кольцо на такой высоте (Gran Juego de Pelota, Мексика).
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что это не единственный объект, где майя применили на практике знания акустических явлений. Еще одним внедрением древние мастера удивляли тех, кому доводилось бывать на «Больших стадионах». Самым примечательным из них является Уэго де Пелота (Gran Juego de Pelota, дословный перевод «Большое поле для игры в мяч) в городе Чичен-Ица. Масштабный объект длиной 146 и шириной 36 метров особым образом, огороженный высокими каменными стенами, является спортивным сооружением, где игра переплеталась с культовыми обрядами (об этом свидетельствуют фрески, высеченные на его стенах). В случае с Уэго де Пелота два человека, один из которых находится у входа в северных храм, легко мог общаться со жрецом, стоящим у подножия южной пирамиды, при этом напрягать связки им не приходилось.
Древние мастера научились строить «шепчущие галереи».
Кстати сказать, подобную технологию использовали еще древние римляне, китайцы и последующие поколения, создавая «шепчущие галереи». В этом случае мастерам требовалось правильно ориентировать отражающие поверхности каменных стен, которые в свою очередь, даже тихие звуки «доставляли» на большие расстояния.
4. «Ухо Дионисия» на итальянском острове Сицилия
Ухо Диониса: очарование и тайна самой известной пещеры Сиракуз (Италия).
«Ухо Дионисия» (итал. Orecchio di Dionisio) — это удивительное творение рук человеческих, появившееся до нашей эры. Еще до правления известного тирана Сиракуз – Дионисия (431/430—367 годы до нашей эры) местными жителями была вырублена пещера для хранения воды. Пещера из известняка уходит вглубь скалы на 65 м при высоте – 23 метра и имеет изгибающуюся форму, повторяющую очертание буквы «S». Благодаря такой форме звук внутри пещеры образует 16-кратное эхо, что с давних времен сделало ее уникальной достопримечательностью, которую посещали известные люди.
Кстати, своим названием «Ухо Дионисия» она обязана художнику Микеланджело да Караваджо, из-за своего сходства с формой человеческого уха. Хотя имя тирана к этому названию прибавилось не просто так. Ходят легенды, что деспотичный правитель Сиракуз в пещере содержал заключенных. Находясь в одном из залов над пещерой, через естественные каналы-щели он мог слышать все, о чем говорят арестанты. Согласно преданию, он наслаждался криками тех, кого он приказывал пытать или казнить.
5. «Поющие храмы» Древней Индии
Красивейший Храм Виттала, построенный в честь бога Виншу также может похвастаться музыкальными колонами (штат Карнатак, Индия).
Чаще всего, для изготовления главных элементов конструкции храмов (колонн, статуй божеств и мифических животных, жертвенных камней, лестниц с огромным количеством ступеней) использовали гранит и мрамор, которые после грамотной обработки приобретали резонирующие свойства. Любой удар по ним или произнесенное слово в нужном месте, разносились по всему сооружению с нужной силой, вызывая трепет и благоговение у молящихся. В некоторых храмах акустические эффекты вводили в транс монахов и паломников, в других – помогали создать особенную атмосферу и даже музыкальное сопровождение.
«Поющих храмов» на территории Индии сохранилось немало, но особо выделяются Храм Айраватешвары и храм богини Минакши в Мадурае.
В Храме Айраватешвары имеются «поющие» ступени, способные издавать 7 нот и мантру АУМ-ОМ (штат Тамил-Наду, Индия).
Музыкальная уникальность храма Айраватешвары заключается в его лестнице. В одном из залов храмового комплекса установлена лестница, состоящая из 10 ступеней, которые при движении откликаются звуками 7 нот гаммы, присущей классической индийской музыки. Оставшиеся 3 музыкальные ступени издают подобие мантры АУМ-ОМ, относящейся к сакральным звукам, которые с помощью космической вибрацией дают начало всей Вселенной. Этот звук, зачастую, ассоциируется с символом божественной триады, которая объединяет главных божеств индуистского пантеона Брахму-Создателя, Вишну-Хранителя и Шиву-Разрушителя.
В Храме богини Минакши некоторые колонны можно использовать в качестве ксилофона (Мадурай, Индия).
А вот в Храме богини Минакши (земная жена бога Шивы) в Мадурае, что в штате Тамилнад – одном из самых удивительных сооружений на планете, можно запросто поиграть на ...колоннах, украшающих главный зал восхитительного архитектурного комплекса (всего их более 2 тысяч). Некоторые колонны способны резонировать, что позволяет использовать их вместо ксилофона, только звучание их будет намного мощнее, особенно, если учесть масштаб объекта и структуру зала.
