«Поющие» храмы и пирамиды: истоки архитектурной акустики

1. Акустические задачи, которые решили древние греки и их последователи

Высокие своды храмов и купола создают потрясающий акустический эффект.

Древнегреческий театр в Эпидавре рассчитан на 15 тыс. зрителей, при этом даже на последнем ряду можно услышать все, что говорят на сцене. | Фото: berlogos.ru.

Ходят легенды, что в своей ложе Колизея император слышал все, что говорили люди, включая тех, кто сидел на верхних рядах.

Современные архитекторы с помощью программного моделирования научились создавать пространства с идеальной акустикой (Chapel of Sound, Китай). | Фото: sultan-arch.livejournal.com.

2. «Камера царя» Великой пирамиды Гизы – яркий образец цивилизации Древнего Египта

Пирамида Хеопса – древнейший памятник архитектуры Древнего Египта. | Фото: planetofhotels.com.

Конструкционные особенности пирамиды Хеопса или Великой пирамиды Гизы.

Массив гранита, шахты, галереи и скрытые камеры позволяют создавать удивительный акустический эффект как внутри пирамиды, так и снаружи. | Фото: businessvisit.com.ua.

Учитывая обилие монолитного гранита и узких галерей, неудивительно, что пирамида способна издавать странные звуки (Пирамида Хеопса, Египет). | Фото: alternathistory.com.

Вход в «Камеру царя» и само пространство с саркофагом (Пирамида Хеопса, Египет).

3. Пирамида Кукулькана – главный храм цивилизации майя

Пирамида Кукулькана – главный и единственный храм цивилизации майя, сохранившийся до наших дней (полуостров Ютакан, Мексика). | Фото: evotravelmexico.com.

В день весеннего равноденствия создается иллюзия, что гигантский змей ползет по одной из лестниц пирамиды (Templo de Kukulkan, Мексика).

В период осеннего солнцестояния гигантский змей «сползает» с пирамиды (Templo de Kukulkan, Мексика). | Фото: internet2u.ru.

Уэго де Пелота – своеобразный олимпийский стадион древних майя (Мексика). | Фото: valeryshanin.livejournal.com.

Остается лишь догадываться, как древние майя попадали мячом в крошечное кольцо на такой высоте (Gran Juego de Pelota, Мексика).

Древние мастера научились строить «шепчущие галереи».

4. «Ухо Дионисия» на итальянском острове Сицилия

Ухо Диониса: очарование и тайна самой известной пещеры Сиракуз (Италия).

5. «Поющие храмы» Древней Индии

Красивейший Храм Виттала, построенный в честь бога Виншу также может похвастаться музыкальными колонами (штат Карнатак, Индия).

В Храме Айраватешвары имеются «поющие» ступени, способные издавать 7 нот и мантру АУМ-ОМ (штат Тамил-Наду, Индия).

В Храме богини Минакши некоторые колонны можно использовать в качестве ксилофона (Мадурай, Индия).