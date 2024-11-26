«Сонные» правила на Руси: как человек мог лишиться жизни из-за неправильного сна и где спали старики

Многие из нас в детстве слышали от родителей предупреждение: “Не спи ногами к двери”. Да, если вспомнить обстановку в деревенских домиках, то можно заметить — спальное место ставилось так, чтобы спящий располагался головой ко входу. Это поверье такое древнее, что сегодня мало кто способен объяснить его истоки.
Красный угол – сердце дома
Красный угол содержали в идеальной чистоте./ Фото:https://avatars.dzeninfra.ru/
В избах наших предков в центре внимания находилось место, которое называлось красным углом. Это пространство, расположенное по диагонали от печи, между стенами, было первым, что встречало гостя, входящего в дом. Там ставили особые предметы мебели — большие стол и лавка.Они были предназначены для хозяина и почетных гостей.
Это место было наполнено особым смыслом, так как в нем хранились иконы, занимавшие важнейшее место в укладе жизни. Его содержали в идеальной чистоте, как велел "Домострой". Здесь хранили не только иконы, но и предметы, принесенные из церкви: святую воду, вербу, пасхальные яйца и религиозные книги.
Входящий в дом человек сначала обращал внимание на иконы, осенял себя крестным знамением, кланялся и только потом приветствовал хозяев дома. Иконы в красном углу украшали роскошными ризами, свежими цветами, тут горели свечи и лампады, наполняя пространство умиротворением и благоговением.Образы украшались расшитыми рушниками, которые не должны были закрывать лики святых.
Покойники, живые и как правильно спать
Усопших следовало выносить из избы и нести до кладбища вперед ногами./ Фото: https://sun9-79.userapi.com/
Итак, отношение к красному углу было трепетным, и это касалось не только к живущих в избе, но и тех, кто уже покинул этот мир. Во время погребения домовину размещали так, чтобы покойник лежал головой к святому углу, а ногами — к выходу. Это не только упрощало вынос усопшего (ногами вперед), но и, по мнению некоторых исследователей, предотвращало возможность возвращения покойника.
Жители избы строго следовали определенным правилам, касающимся сна. Никто не ложился спать ногами к красному углу, где находились святые образы. Голову же размещали именно в эту сторону, демонстрируя глубокое уважение и почитание этого священного места.
Правило, которое запрещало почивать, обратив голову к выходу было обусловлено суевериями славян, которые полагали, что когда человек лежит в постели ногами к двери, то душа его способна разглядеть выход и покинуть тело во время сна навсегда. Говорили, что в этом случае душа не вернется обратно, что приведет к гибели "обездушенного" человека.
Суеверия также гласили, что выносить умершего следует ногами вперед, чтобы душа видела только выход и не смогла возвратиться потом в дом, став призраком.
Кроме мистических объяснений, есть обычные, практические. Когда усопшего несут ногами вперед, то исключается прямой зрительный контакт с лицом умершего (нередко это вызывает негативные эмоции и страх). Это простое, но эффективное решение помогало смягчить эмоциональное воздействие похоронной церемонии.
С другой стороны, почивать ногами к выходу означало условное уподобление усопшему во время сна. Считалось, что высшие силы способны неправильно понять ситуацию и принять спящего за усопшего, то есть забрать у него жизнь.
Современная психология предлагает лежать во сне так, чтобы голова была ближе к входу. Это связано с психологическим комфортом и ощущением безопасности, которое возникает, когда человек чувствует себя более контролируемым и защищенным.
Если человек спит лицом к двери, то подсознательно чувствует себя увереннее, поскольку может быстро проснуться при проникновении в помещение постороннего и увидеть возможную угрозу. Но каждый человек индивидуален, и если кому-то комфортнее спать ногами к двери, то в этом нет ничего плохого. Главное, чтобы сон был крепким и полноценным, а выбор позы для сна соответствовал личным предпочтениям и ощущениям комфорта.
В давние времена возникла еще одна примета, которая до сих пор живет, правда в деревнях: избегать отхода ко сну после двенадцати ночи. Она основывается на древнем поверье: в это время просыпается нечисть, которая может навредить тем, кто решил ложиться спать в этот час. Считалось, что злые силы могут забрать душу человека и поработить его тело во время сна, что может привести к страшным последствиям.
В средние века одержимость порой объяснялась тем, что несчастный укладывался спать в неподходящее, позднее время. Эта примета передавалась из поколения в поколение и до сих пор сохраняется в некоторых деревнях, где люди продолжают верить в силу древних поверий.
Места для сна в крестьянском доме
Старики отдыхали на печи, дети и подростки — на полатях.
В древнерусской культуре сон был не просто физиологическим процессом, а сложным ритуалом, тесно связанным с поминанием умерших. Этнолингвисты выявили интересную закономерность: усопших клали в избе вдоль половиц, что было обусловлено особым отношением. Это также отражалось в расположении мебели для сна домочадцев, которую никогда не ставили вдоль половиц. Это желали для того, чтобы не пересекать дорогу душам усопших.
В русской избе старшее поколение отдыхало на печке, где было сухо и тепло. Это было удобно и безопасно: старики грели косточки, отдыхали, не мешая никому, да еще и могли наблюдать за происходящим в доме. Детишки и подростки почивали на полатях, настланных от печи до стены. Под полатями обычно стояла деревянная кровать, предназначенная для хозяев, что отражало классическую иерархию в семье.
Однако в крестьянских домах кровати стали появляться относительно поздно. Изначально их устанавливали в сенях, а в избах они стояли у входа.
Итак, в древней Руси существовал обычай не спать ногами к двери из-за суеверий и культурных традиций. Считалось, что ноги, направленные к двери, могут привлечь в дом злых духов или даже смерть.
В современном обществе эти суеверия и традиции уже не так актуальны, и можно спать ногами к двери без каких-либо проблем. Однако может быть полезно учитывать удобство и комфорт всех обитателей квартиры или дома, выбирая правильное расположение мебели и спального места.
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