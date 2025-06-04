Борьба с лесными пожарами в Португалии

Пока в Сибири и Якутии горит больше миллиона гектаров леса, происходит настоящая экологическая катастрофа и всем на это плевать, в португальском регионе Каштелу-Бранку тоже бушуют лесные пожары, но их активно тушат. Посмотрим, как нормальные власти борются с огнем. Красивые снимки стихии огня.
Никогда не сдавайся. (Фото Rafael Marchante): По меньшей мере 39 человек пострадали в результате природных пожаров, бушующих в центральной части Португалии.
(Фото Patricia De Melo Moreira):
Горящий лес в Португалии, 22 июля 2019. (Фото Patricia De Melo Moreira): Пожарный
вертолет. (Фото Sergio Azenha):
Местные жители помогают пожарным, как могут.
(Фото Sergio Azenha):
Тушение пожара самолетами. (Фото Patricia De Melo Moreira):
Пожарные на работе. (Фото Patricia De Melo Moreira):
Центральная часть Португалии, 23 июля 2019. (Фото Sergio Azenha):
Апельсиновое дерево облетело. (Фото Rafael Marchante):
Бывает и так. (Фото Sergio Azenha):
Сгоревший лес
. (Фото Patricia De Melo Moreira):
Пожарный вертолет, 22 июля 2019. (Фото Patricia De Melo Moreira):
Пожарный. (Фото Patricia De Melo Moreira):
Пожар подбирается к дому местного жителя, он пытает остановить. Но это вряд ли получится. (Фото Patricia De Melo Moreira):
Пожарный самолет. (Фото Sergio Azenha):
Пожар подбирается к домам. (Фото Sergio Azenha): Работа
пожарных самолетов, Португалия, 22 июля 2019. (Фото Patricia De Melo Moreira):
А что у нас? У нас в Сибири и Якутии горит больше миллиона гектаров леса, но никто не шевелится. Одной из причин стремительного распространения огня стал приказ Минприроды РФ «Об утверждении правил тушения лесных пожаров», действующий с 2015 года.
Именно тогда появился термин «зона контроля» или
«зона мониторинга»: так называют территории, на которых лесные пожары можно не тушить, если установлено, что огонь не представляет непосредственной угрозы для населенных пунктов и объектов экономики, а затраты на борьбу окажутся больше, чем потенциальный вред. В общем, по мнению наших властей, горит тайга — и пускай горит.
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