12 малоизвестных законов кармы, которые изменят ваше отношение к жизни

Когда мы думаем, говорим или действуем, то используем для этого собственную силу воли. И хотя мы можем этого не осознавать, любое действие так или иначе заставляет нас страдать.



Избежать этого страдания, как вы понимаете, нельзя. Но вот как его минимизировать, как сохранить в себе способность радоваться жизни — об этом и рассказывают законы кармы. Фактрум публикует 12 самых интересных из них.









1. Великий Закон

2. Закон Творения

3. Закон Смирения

4. Закон Роста

5. Закон Ответственности

6. Закон Всеобщей взаимосвязи

7. Закон Фокуса

8. Закон Дарения и гостеприимства

9. Закон «Здесь и сейчас»

10. Закон Перемен

11. Закон Терпения и вознаграждения

12. Закон Вдохновения